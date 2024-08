Okurková dieta je založena na tom, že tato zelenina hydratuje organismus a pomáhá zhubnout snížením chuti k jídlu. Na první pohled to vypadá rozumně; proti okurkám jako takovým ostatně nemůže nikdo nic namítat. Tato šťavnatá zelenina je jako stvořená pro osvěžení v letních vedrech a má i další benefity.

„Okurka má vysoký podíl vody; tvoří asi 96 procent její hmotnosti. Navíc obsahuje rozpustnou vlákninu i řadu živin a antioxidantů, které pomáhají předcházet mnoha nemocem,“ uvádí zdravotnický portál MedicineNet. Některé zdravotní účinky okurky jsou opravdu zajímavé:

V čem spočívá zázrak okurkové diety? „Okurková dieta je krátkodobá dieta určená k hubnutí. Většina verzí této diety tvrdí, že její dodržování po dobu 7 až 14 dní může vést ke zhubnutí až sedmi kilogramů. Ve skutečnosti zastánci diety často používají slogan ,sedm kilogramů za sedm dní’,“ píše web Healthline, který se věnuje zdravotní problematice.

Okurky však mají nízký obsah bílkovin, což je živina, kterou tělo potřebuje k udržení zdravé pokožky, svalů a kloubů. Přestože tedy jídelníček tvoří především okurky, dieta doporučuje párovat je s některými potravinami bohatými na bílkoviny.

Mezi povolená jídla patří malé množství zeleniny (nejlépe špenátu, rajčat či celeru) a bílkovin v podobě kuřecího masa, libového hovězího, ryb, vajec, řeckého jogurtu, tvarohu, ořechů a sýru čedar. Ze sacharidů mohou dietáři jíst hnědou rýži, brambory a celozrnný chléb; z tuků olivový olej. Jako nápoj se pije jen voda nebo čaj.

„Dieta radí, že kdykoli pocítíte hlad, měli byste sníst okurku. A protože okurky mají nízký obsah kalorií, můžete si jich dát, kolik chcete; stále budete v kalorickém deficitu,“ uvádí Healthline.

Autoři diety zdůrazňují, že průměrná třistagramová okurka má pouze 45 kalorií. I kdybyste snědli deset okurek, bylo by to dohromady jen 450 kalorií (pro srovnání: například 100 gramů mléčné čokolády má zhruba 530 kcal; pozn. red.).

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Okurka má vysoký podíl vody, která tvoří asi 96 procent její hmotnosti. Navíc obsahuje rozpustnou vlákninu i řadu živin a antioxidantů.

Okurková dieta vypadá na první pohled velmi jednoduše a slibně, má však svá slabá místa. Ačkoliv je známá a populární díky svým účinkům na rychlé hubnutí, neexistuje žádná studie, která by to potvrdila. „Můžete však očekávat, že při jejím dodržování zhubnete, protože má velmi nízký obsah kalorií,“ připouští web Healthline.

Dalším problémem je fakt, že i když je povoleno sníst velké množství okurek, neznamená to, že vás zasytí. „Vzhledem k nízkokalorické povaze okurkové diety mohou někteří jedinci pociťovat zvýšený hlad,“ upozorňuje portál pro zdravý životní styl BetterMe.

Okurky navíc poskytují jen draslík, vitamin C a vitamin K, což je velmi malé množství živin. Tělu tak chybí bílkoviny, tuky, vláknina, vápník, železo a mnoho dalších látek potřebných pro dobré zdraví.

„I když ke každému jídlu přidáte bílkoviny, je nepravděpodobné, že dosáhnete hodnoty své denní potřeby. Rozmanitost vaší stravy při okurkové dietě je totiž velmi omezená,“ podotýká Healthline. Vzhledem k tomu, že dieta není pestrá, nedoporučuje se ji držet déle než čtrnáct dní.

Typický den na okurkové dietě poskytne člověku asi 800 kcal. To zahrnuje přibližně šest okurek, porci kuřete nebo ryby, 2 vejce, 1 šálek tvarohu a trochu zeleniny. Denní potřeba kalorií u dospělých do 50 let přitom činí okolo 2400 kcal u mužů a 1900 kcal u žen.