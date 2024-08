Kateřina Němcová dnes 13:00

Olga Surzhok je pětadvacetiletá žena, která vždy vynikala inteligencí. Měla studovat medicínu, pak se ale kvůli svému onemocnění dostala do naprosto nevhodných podmínek ruské nemocnice. Vlivem bipolární afektivní poruchy trpí utkvělou představou, že uvnitř jejího těla žije drobný hmyz. Nesnesitelné stavy se pokusila ukončit sebevraždou. Se správnou léčbou by se přitom mohla vrátit do normálního života.