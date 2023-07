Nikdo nepochybuje o tom, že olivový olej je přímo elixírem zdraví. Je nedílnou součástí středomořské diety, kterou kardiologové doporučují všem jako nejlepší pro podporu zdravého srdce. Na co všechno je olivový olej ještě dobrý? Je toho opravdu hodně. Není divu, že se vedou hojné diskuse o tom, jak nejlépe olivový olej konzumovat, jestli je dobré pít ho ráno na lačno a jestli stačí čajová lžička, lžíce nebo hned celý panák.

„Ráno si dejte lžíci olivového oleje s citrónem a nastartujte tak svůj metabolismus. Občas se dočtete, že je dobré užívat olivový olej před spaním. Není to dobrý nápad a zbytečně budete večer zatěžovat svůj organismus,“ píše se na stránkách specializovaných na olivové oleje olivum.cz. Popíjení olivového oleje je stálice lidového léčitelství, takže se snadno přenesla i na sociální sítě a metoda tak získala další mnohé následovatele.

Tekuté zlato s citronem

Konzumovat kvůli zdraví olivový olej s citronem doporučuje i jeden výrobce známé značky olivového oleje a oliv. „Extra panenský olivový olej se vyznačuje vysokou kvalitou a získává se přímo z nejlepších zralých oliv lisováním mechanickými postupy zastudena. A právě v kombinaci s citrónem je vynikajícím prostředkem, kterému se také přezdívá tekuté zlato. Tento elixír je doporučeno užívat každé ráno nalačno,“ uvádí.

Popíjení olivového oleje propadly i celebrity. Podle zdravotnického webu Everyday health uvádí, Kourtney Kardashian polyká polévkovou lžíci olivového oleje každý druhý den jako součást své ranní rutiny. Modelka Agatha Relota Luczo si dává vlastní směs z olivového oleje, následovanou citronovou vodou a kávou, píše se na stránkách věnovaných životnímu stylu Goop

Popíjení olivového oleje má svůj prastarý původ ve středomořských oblastech. Sklenice olivového oleje prý sloužila jako snídaně pro dlouhověké Řeky na ostrově Kréta.

Co dělá olivový olej pro zdraví?

Olivový olej má protizánětlivé a antioxidační vlastnosti. Vědecké údaje však nenaznačují, že byste do sebe měli po ránu kopnout olivový olej jako panáka.

Zázračný citron: Léčí nemoci a stres. Nahradí i čisticí prostředky či kosmetiku

„Neexistuje žádný významný výzkum, který by naznačoval, že by některého z potenciálních přínosů olivového oleje bylo možné dosáhnout jeho přímým pitím spíše, než jeho začleněním do kuchyňských receptů,“ říká americká dietoložka Maddie Pasquariello.

„Pokud již jíte vyváženou stravu, je nepravděpodobné, že budete muset přidávat více oleje, abyste dosáhli přínosů pro zdraví," říká dietoložka. „Když při vaření používáte vysoce kvalitní olivový olej a používáte ho ve správných přípravcích, získáváte jeho výhody."

„Zahrnutí olivového oleje do stravy je spojeno se zlepšením zdraví srdce a snížením rizika některých typů rakoviny, stejně jako s podporou sytosti a celkového zdraví trávicího traktu,“ říká Emma Laing, mluvčí Akademie výživy a dietetiky.

Ve studii zveřejněné v roce 2018 v lékařském časopise The New England Journal of Medicine měli účastníci průzkumu méně kardiovaskulárních příhod, když dodržovali středomořskou stravu, která je bohatá na zeleninu, ovoce, libové maso, celozrnné výrobky a spoustu olivového oleje. Umírněná konzumace olivového oleje jako součást středomořské stravy může také pomoci snížit riziko rakoviny prsu, dokazují další studie.

Prevence nadýmání nepotvrzena

Olivový olej je prospěšný pro střeva, kde pomáhá tělu absorbovat vitamíny rozpustné v tucích, tedy vitamíny A, D, E a K z jiných potravin. Podle lékařského časopisu o vědě a výživě Nutrition Reviews může konzumace tří až čtyř polévkových lžic olivového oleje denně stimulovat prospěšné mikroorganismy ve střevním mikrobiomu.

Snižuje riziko náhlého úmrtí, bojuje proti rakovině. A pak s ním umyjete okna

Přestože olivový olej má výhody pro zdraví střev, tvrzení, že může pomoci snížit nadýmání, jsou nepodložená. „U některých lidí to může fungovat, ale ne u všech,“ poznamenává mluvčí Akademie výživy a dietetiky Emma Laing. „Je to proto, že všichni nemáme stejné stravovací návyky ani nemáme stejné faktory, které také ovlivňují trávení - jako jsou stres, hormonální výkyvy, léky, potravinová intolerance a různá fyzická aktivita,“ vysvětluje.

„Pití malého množství olivového oleje by nemělo u většiny lidí způsobit újmu ani vyvolat negativní vedlejší účinky,“ dodává Emma Laing s tím, že některým lidem ale přímá konzumace olivového oleje může způsobit žaludeční potíže.

Olivový olej je tuk a je tedy hodně kalorický – obsahuje asi 40 kalorií v jedné lžičce. Pro redukční dietu se jeho vyšší konzumace určitě nehodí.

Jak přidat olivový olej do svého jídelníčku

Doporučený denní příjem olivového oleje je jeden a půl polévkové lžíce, podle prohlášení amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv z roku 2018. Některé studie uvádějí pozitivní účinky i s více polévkovými lžícemi.

Když lidé nahradí ve svém jídelníčku část nasycených tuků, jako jsou margarín, máslo či mléčný tuk, stejným množstvím olivového oleje, sníží své riziko ischemické choroby srdeční a kardiovaskulárních onemocnění.

„Saláty, smažené hranolky, restovaná zelenina, kuřecí špízy a rybí pokrmy jsou některé z mých oblíbených jednoduchých způsobů, jak si vychutnat olivový olej,“ říká dietoložka Maddie Pasquariello. „Olivový olej se hodí pro studenou kuchyni, stejně jako pro rychlé smažení, ale není ideální pro opakované smažení nebo vaření při extrémně vysoké teplotě.“

Takže když to shrneme, olivový olej je skvělý pro naše zdraví. Ale opravdu ho nemusíte pít.

Základní fakta



• Olivový olej je olej získávaný z oliv, plodů olivovníku evropského (Olea europaea). Je jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších rostlinných olejů na světě.

• Tradičně je využíván ve Středomoří, zejména v zemích jako Řecko, Itálie a Španělsko, kde je olivovník rozšířený.

• Olivový olej se získává lisováním olivových plodů nebo navíc pomocí mechanických procesů – tlaku a vysoké teploty.

• Existují různé typy olivového oleje, které se liší způsobem zpracování a jakostí. Jak uvádí wikipedia, olivové oleje se obecně dělí na panenské, rafinované a směsi obou skupin.

• Nejvyšší kvalita olivového oleje je označena jako extra panenský olivový olej. Ten je vyroben z oliv, které nebyly chemicky ošetřovány a byly lisovány pouze mechanicky. Tento typ oleje má nejvyšší obsah živin a chuťovou kvalitu.

• Olivový olej je známý svou vysokou nutriční hodnotou a obsahem zdravých tuků, jako jsou mononenasycené tuky. Obsahuje také antioxidanty, jako jsou polyfenoly a vitamin E, které mají pozitivní účinky na zdraví.

Jak skladovat olivový olej

Správné skladování je důležité pro zachování kvality olivového oleje. Je nejlepší uchovávat ho na chladném a tmavém místě, abyste minimalizovali jeho styk se vzduchem a světlem. To by mohlo ovlivnit chuť a nutriční hodnoty oleje.

Slaná voda si poradí se zácpou, hubnutím i úklidem. Víme, kdy ji pít i kdy škodí

Trvanlivost olivového oleje závisí na jeho kvalitě a zpracování, ale obvykle se doporučuje spotřebovat ho do jednoho až dvou let od data lisování.

Zálivky z olivového oleje

Rossio je šéfkuchař z nizozemských Delft a na stránkách určených pro milovníky salátů lovemysalad.com nabízí recepty na skvělé dochucení zeleninových salátů.

Rajčatový dresing

Ingredience:

15 cherry rajčátek

150 ml olivového oleje extra virgin

10 lístků bazalky

40 ml octa z červeného vína

1 šalotka, najemno nakrájená

sůl a pepř

Postup:

V malé pánvi nechte zahřát olivový olej a lehce na něm povařte rajčátka po dobu 5 minut. Poté nechte vychladnout. Přidejte ocet, bazalku, sůl a pepř. Všechny ingredience smíchejte, a až poté přidejte šalotku. Dochuťte solí a pepřem. Tento dresing se nejlépe hodí ke středomořským salátům.



Balsamikový dresing

Ingredience:

200 ml olivového oleje extra virgin

100 ml balsamikového octa

1 lžíce medu

1 lžička hořčice

sůl a pepř

Postup:

Jednoduše smíchejte všechny přísady. To je typická zálivka italských salátů.

