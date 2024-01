Ledviny by si měl opatrovat každý, ale moc se nám to nedaří. Podle statistik v Česku trpí jejich chronickým onemocněním každý desátý člověk, což je zhruba milion Čechů. Jak poznat, že ledviny nefungují dobře a jaká bolest nás na to upozorní? Zachrání ledviny speciální odvodňovací přípravky, nošení ledvinových pásů, nebo užívání vitaminů? Otázky zodpověděl náš přední nefrolog Ondřej Viklický.

Rychlé otázky pro profesora Viklického na téma ledviny :

Babské i lékařské rady

Profesor Ondřej Viklický je přednostou Transplacentra a také Kliniky nefrologie IKEM. Je tedy odborníkem na léčbu ledvin, včetně poslední možnosti, kterou bývá transplantace nového orgánu. Probrali jsme s ním řadu babských i lékařských rad, a připravili pro vás odpovědi na sedm nejčastějších otázek, které se týkají zdraví ledvin. Pomohou vám porozumět vašemu tělu a ochránit si ledviny před poškozením.



1. Ohlásí se onemocnění ledvin bolestí?

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. je přednosta Transplacentra a přednosta Kliniky nefrologie IKEM v Praze.Zdroj: Se svolením: Archiv B. BraunLedviny samy o sobě nebolí, protože nejsou inervovány, což znamená, že nervová vlákna do nich nevedou a nemohou zprostředkovat pocit bolesti. To, co u ledvin bolí, je jejich pouzdro. A to bolí, když se nemocné ledviny zvětší. Ledviny se zvětší třeba při nějaké akutní chorobě. Typický je bakteriální zánět neboli pyelonefritida, kde se ledviny zvětší rychle. Také bolí při postižení ledvinovými kameny.

U chronických zánětů ovšem ledviny nebolí. Při cukrovce, která dokáže ledviny poškodit hodně, se tento orgán zvětšuje pomalu, a tedy dlouho nezpůsobuje bolest. Při vysokém krevním tlaku se jím poškozované ledviny dokonce zmenšují.

2. Signalizuje onemocnění ledvin méně časté a hodně časté močení?

Méně časté močení většinou jenom znamená, že člověk pije málo, nic jiného v tom obvykle není. Častější močení bývá ve většině případů příznakem onemocnění močového měchýře nebo prostaty. Když to člověka při čůrání bolí, má zřejmě infekci močových cest. Když močí často malé porce moče, aniž by nadměrně pil, pak může mít onemocnění močového měchýře, který se není schopen správně vyprazdňovat. U může je tento příznak spojen se zvětšením prostaty a je třeba navštívit urologa.

Pro diagnostiku onemocnění ledvin je nejdůležitějším příznakem časté noční močení – nykturie. A to je typické pro už pokročilé choroby ledvin. Když člověk leží a spí, zátěž pro organismus je poměrně malá. Takže ledviny mají šanci, aby do nich nateklo dostatečné množství krve, kterou filtrují. Nemocný člověk potřebuje ledviny víc prokrvit, aby vůbec močil.

„Ale nykturii může způsobovat i o poškozené srdce, případně ji u mužů mívá na svědomí prostata nebo některé léky,“ dodává profesor Viklický další možné příčiny nočního močení.

3. Jak ledviny ovlivňují barvu moči?

Tmavá moč znamená většinou dehydrataci organismu, zapáchající nebo kalná moč značí infekci. Ale u konečných stádií selhání ledvin, kdy pacienti pijí málo, měli by být dehydratovaní, přesto mají moč světlou. Ledviny totiž nejsou schopné moč koncentrovat. Barva moči tedy o zdravotních problémech může vypovídat, ale existují i výjimky. Proto nelze říci, že by byla určitá barva moči pro nemocné ledviny typická.

Krev v moči už znamená opravdu velký problém – většinou urologický: kámen, nádor, zánět v močových cestách. Nebo právě i zánět ledvin. Ale pozor, není dobré se vyděsit červeným zabarvením moči poté, co sníme červenou řepu.

4. Platí, že oteklé nohy ukazují na problém s ledvinami?

Není to příznak specifický jen pro onemocnění ledvin. Otok nohou ukazuje na to, že je v organismu příliš mnoho tekutin. Důvodem může být srdeční selhání, což je asi nejčastější příčina. Nebo se jedná o poruchu návratu krve žilami z dolních končetin. To je běžné, když mají lidé varixy, tedy křečové žíly. Pokud jde o ledviny, otoky nohou může způsobit i velká ztráta bílkovin do moči u některých zánětů ledvin, nebo u pokročilých selhání ledvin, kdy ty už nejsou schopny vyloučit přebytek tekutin.

5. Ochráním si v zimě ledviny nošením ledvinového pásu?

O ledvinových pásech se mluví v souvislosti s prevencí zánětu močových cest. Ten ale nevzniká kvůli prostydnutí ledvin. Příčinou bolestivého zánětu v oblasti močových cest bývají spíš nějaká již existující porucha, infekce, či třeba ledvinové kameny, nebo vrozená vada, kvůli které vznikne zánět. Ledviny jsou navíc docela dost obalené tukem, který je i teplotně izoluje. Lidé si nasazují ledvinový pás, či lidově „kočku“, když cítí bolest v bedrech. Je spíš otázkou, zda náhodou nemají housera – tedy problémy s páteří.

„Když jsem začínal s nefrologií, občas s ledvinovým pásem pacienti chodili, teď už to nevídám, ale myslím, že kdo ledvinový pás nosí, chrání si spíš záda. Suché teplo páteři jistě dělá dobře,“ dodává profesor Viklický.

6. Mám na podporu ledvin užívat vitaminy?

Není k tomu žádný důvod. Zdravé ledviny nepotřebují nic víc, než pestrou stravu. Nemocné ledviny nejsou schopné vytvářet vitamin D, který se v nich běžně metabolizuje. Ten se pak pacientům musí dodávat ve formě léku.

Profesor Viklický ale radí dát si pozor na nadměrnou konzumaci vitaminu D, protože u zdravé populace by to mohlo způsobit, že bude mít v moči vyšší hladiny vápníku a mohou se díky tomu tvořit třeba ledvinové kameny. „U zdravých lidí bych byl s užíváním vitaminu D opatrný. Každopádně neplatí doporučení: jezte vitamin D a budete mít zdravé ledviny,“ dodává lékař.

7. Má smysl pít pro zdravější ledviny bylinkové čaje na odvodnění?

Tyto čaje mají spíš místo při zánětech močových cest. Působit na ledviny močopudnými bylinami je zbytečné. Když se napijeme, tak se prostě jdeme vyčůrat, netřeba tento proces nijak z vnějšku podporovat. Odvodňující čaje a přípravky zdravé ledviny vůbec nepotřebují. Léky, nikoliv čaje na odvodnění, se aplikují pouze tehdy, pokud ledviny fungují špatně, nebo pokud přebytek tekutin způsobilo selhání srdce, nebo jater.