„Díky pravidelným intenzivním rehabilitacím udělal Ondrášek ve třech letech své první krůčky a je schopný chůze. Bohužel jeho mentální stránka se moc neposouvá, je na úrovni dvouletého dítěte,“ popisuje zdravotní stav svého syna Lucie, která s partnerem vychovává také roční holčičku Adélku.

Narození Adélky bylo pro všechny pozitivním momentem a přineslo do celé rodiny naději a sílu vše zvládnout. Dívka má pozitivní vliv také na Ondru a rodiče věří, že pro něj bude dalším hnacím motorem k větším pokrokům.

Rehabilitace a ergoterapie

Zvládnout těžkou situaci pomáhá rodině již několik let nadace Dobrý anděl. Příspěvky od nadace hradí Ondrovi především rehabilitaci s koňmi a ergoterapii, která chlapci pomáhá zvládat běžné činnosti a vede ho k samostatnosti.

„Andělům bych chtěla poděkovat za to, že vůbec jsou. Dlouho jsem přemýšlela, jestli o pomoc požádat. Ono trvá, než si člověk přizná, že zrovna jeho děťátko je a bude jiné než ostatní a že tu pomoc potřebujeme hlavně pro ně. Zažili jsme už opravdu mnoho a nevím, co bychom bez této pomoci dělali. Kolikrát to zachránilo naši finanční situaci. Nejvíce si přeji, aby se karta otočila a abych to byla já, kdo bude pomáhat druhým,“ vyslovila své přání maminka Lucie.