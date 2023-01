Co říkáte tvrzení, že konopí je výborný lék na rakovinu? Je mylné, protože není dosud uspokojivě podložené fakty. Konopí a látky z něj mají ale zajímavý podpůrný efekt při léčbě onkologických onemocnění . V některých in-vitro, tedy ve zkumavce prováděných studiích prokázaly kanabinoidy příznivý efekt na ničení nádorových buněk, ale bez dalších studií, včetně těch klinických, nemůžeme na tyto výsledky spoléhat.

Jak tedy může konopí pomáhat onkologickým pacientům?

Látky z konopí hrají u onkologických pacientů výbornou roli v léčbě podpůrné – snížení nežádoucích účinků onkologické léčby a potlačení některých příznaků onemocnění. Kanabidiol označovaný zkratkou CBD může pomoci nemocnému dostat se do psychické pohody. Snižuje projevy chronického zánětu, třeba zarudnutí kůže po ozařování, kdy se aplikuje ve formě masti. Může snížit tendenci ke zvracení po chemoterapii. Zlepšuje spánek a od toho se odvíjejí vitalita a rychlejší regenerace.

Zdroj: Youtube

Vzpomenete si, kdy i vás samotného účinky CBD překvapily?Jedna z nejzajímavějších kazuistik byl případ mladé pacientky s nádorem prsu, u které byla indikovaná předoperační chemoterapie. Je pravdou, že paní neužívala jen CBD, ale i jiné alternativní potravinové doplňky, třeba zelený ječmen. Bylo fascinující ji sledovat, jak velmi náročnou léčbou proplula zcela bez nežádoucích účinků. Žádné nevolnosti, žádné zvracení, bolesti svalů, kloubů. Druhý den po kapačce s taxánovým derivátem, po kterém jsou pacienti týden rozbití, si přestěhovala a vymalovala obývací pokoj.

Kdy ve své lékařské praxi saháte po CBD nejčastěji?

Nejčastěji diskutuji použití konopných preparátů u pacientů s dlouhodobými nežádoucími účinky onkologické léčby, při rekonvalescenci po onkologické léčbě, nebo pokud mají poruchy spánku.

Co to je CBD

Kanabidiol, neboli CBD je druhý nejhojněji zastoupený kanabinoid vyskytující se v rostliněkonopí.

Oproti svému více známému sourozenci THC nemá CBD psychotropní účinky.

Má ale schopnost působit na receptory našeho endokanabinoidního systému, a tím ovlivnit řadufyziologických pochodů v lidském těle: funkce centrální nervové soustavy, imunitní systém,rozmnožování, růst kostí, vnímání bolesti, spánek, či funkce trávicí soustavy.

A co další látky z konopí?

U konopí se naplno uplatňuje synergický efekt – jedná se o efekt navzájem se podporujících

látek. Uvedu příklad – CBD snižuje prozánětlivé molekuly v těle. Pokud se podá samotné čisté CBD, dosáhneme při stejné dávce mnohem menšího efektu, než když podáme celé spektrum látek z konopí. Další kanabinoidy, ale i terpeny a flavonoidy z rostliny podporují CBD v jeho efektu. Takže izolace jednotlivých látek se nezdá být úplně šťastnou cestou.

Jaký je rozdíl mezi léčbou za pomoci marihuany a za pomoci CBD?

Marihuana jako sušina s vyšším než zákonem povoleným obsahem THC je v Česku legálně dostupná pouze na lékařský předpis. THC je totiž psychotropní látka, ale velmi se uplatňuje při potlačování bolesti, psychickém dyskomfortu nebo při nechutenství. Odrůdy s vysokým obsahem THC patří do rukou lékaře, ale i CBD a jeho použití by mělo být s lékařem konzultováno.

Herec Jiří Dvořák: Litovat se kvůli rakovině je cesta do pekel

Nemají lidé strach, že když chtějí využít konopí v léčbě, dělají něco nelegálního?Toto společenské stigma je stále přítomné. Nicméně onkologičtí pacienti se mnohdy o tuto formu pomoci zajímali již dávno před bližším poznáním a legalizací CBD. Těžká životní situace s diagnózou nádorového onemocnění je donutila hledat pomoc i v oblasti, které by se jinak obloukem vyhnuli.

Sledoval jste své pacienty, když dříve s konopnou léčbou experimentovali?

Zajímavým případem konopné samoléčby byl případ jedné starší pacientky, ještě v době, kdy povědomí o CBD bylo velmi omezené. Tato samoléčba probíhala v režii jejího vnuka, který jí v průběhu léčby zásobil připravenými marihuanovými cigaretami. Pacientka nejen nezvracela po léčbě, ale dokonce jí ani nevypadaly vlasy, jak je u této chemoterapie běžné. Jelikož se ale jednalo o nezákonnou formu využití konopí, nelze tento postup rozhodně doporučit, spíše naopak. Je ale zajímavé sledovat, jaký potenciál mohou mít přírodní látky na nežádoucí účinky indikované moderní léčby.

A co tolik oblíbené konopné masti. Pomáhají při léčbě rakoviny?

Masti, pokud obsahují CBD, jsou velmi efektivní. Osvědčily se mi při celém spektru kožních nežádoucích účinků onkologické léčby. Například u pacienta, který po tabletové léčbě měl výrazný hand-foot sydrom, to je nežádoucí účinek projevující se zarudnutím plosek rukou a nohou, citlivostí, bolestí a praskáním kůže. Standardní léčba tohoto syndromu měla velmi omezený efekt. Proto jsem s pacientem probral na jeho vlastní žádost možnosti konopných mastí. Z nejhoršího jsme se dostali použitím naší prémiové masti s nejvyšším obsahem CBD, a od dalších cyklů léčby pacient používal pravidelně preventivně mast s nižším obsahem účinné látky. Syndrom jsme tak zvládli již bez použití jiných preparátů.

Jak je to u nás s léčebným konopím na předpis?

Existuje síť lékařů, kteří mohou léčebné konopí předepisovat. Také do ní patřím. Rozšíření této sítě brání vcelku náročný mechanismus předepisování. Věřím ale, že brzy dojde k jeho zjednodušení, které se ale zatím nedostavuje.

Zaschlá rozkousaná žvýkačka na varleti. Tak popsal muž svůj nádor

Co radíte svým pacientům při konopné samoléčbě?

Doporučuji svým pacientům hlavně začít titrovat množství od nižší dávky výš a pečlivě poslouchat své tělo, jak na to reaguje. Optimální je také, pokud si pacienti jasně stanoví, na co konopné preparáty používají, a zapisují si, jak jim ta která dávka pomáhá.

Pomůže konopí dostat se během léčby do větší psychické pohody?

V konopí jsou psychoaktivní složka a nepsychoaktivní kanabinoidy. Efekt psychoaktivní složky na psychickou pohodu je velmi diskutabilní a není důvodem k předpisu léčebného konopí. Nepsychoaktivní kanabinoidy mohou snížit psychické napětí bez změny vnímání, což je velmi žádoucí. Titrace dávky CBD na tuto problematiku je ale dost ošidná. Rozpětí dávek ve studiích, které tento fakt potvrdily, bylo totiž dost široké.

Pacienty trápí při onkologické léčbě i bolestivé kožní reakce. Lze je zmírnit

Napravím si užíváním CBD spaní?

CBD opravdu může pomoci s kvalitou a hloubkou spánku. Kanabigerol, čili CBG dokonce prokazuje ještě lepší výsledky. Nic ale není samospásné. Bez úpravy životosprávy a správné spánkové hygieny nedokáže pomoci ani konopí.

Na trhu je už řada volně prodejných produktů s CBD – jak se v nich vyznat?

To je problém každého boomu. Vyznat se v nich není jednoduché, ale určitě bych se zajímal o to, jestli se jedná o full spektrum produkty – aby v nich bylo zachované plné spektrum přírodních látek. Síla je udávaná v procent obsahu CBD, ale víc procent ještě nemusí znamenat, že je produkt lepší. Kromě certifikátů a testů na produkty vždy kvalitního výrobce prozradí jeho ochota o svých produktech komunikovat a poradit.

Podílel jste se na vzniku značky, kde kontrolujete kvalitu konopí a CBD. To státní kontrola nestačí?

Kontrola se zaměřuje hlavně na hladiny psychoaktivního THC v rostlinách a produktech. Ty s našimi produkty splňujeme. Kontrola se již nezabývá opravdovou hladinou účinných kanabinoidů, proto se na trhu může vyskytovat tak rozdílná kvalita produktů.

MUDr. Vít Martin Matějka

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru klinické onkologie s více než 10letou praxí na Onkologické klinice LF v Plzni nyní působí v Karlovarském kraji v soukromé ambulanci.

Celou svou klinickou praxi se setkává s pacienty využívající konopné preparáty, takže výsledky jejich používání může sledovat z “první ruky”.

Neuspokojivá kvalita produktů na trhu, ho vedla k myšlence podílet se vzniku Canalogy, kde by měl kontrolu nad celým procesem výroby, a tím dokázal držet konstantně vysoký standard a ručil za ně. Více na canalogy.cz