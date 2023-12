Ochrana kůže před slunečním zářením v podobě nejrůznějších přípravků s dostatečně vysokým SPF (stupeň ochrany před UVB zářením) je dnes běžnou součástí života. Ale dlouho nebyla, a pokud už se lidé před sluncem chránili, měli k dispozici převážně doma vyráběné produkty s rostlinnými výtažky. Vše naštěstí ve 30. letech minulého století změnili čtyři objevitelé. Všichni byli lékárníci. Co jako ochranu před sluncem nakonec vymysleli?

Přípravky na ochranu pokožky před sluncem používali lidé už v raných civilizacích. Staří Řekové využívali olivový olej, dávní Egypťané výtažky z mladých rostlin rýže, jasmínu a vlčího bobu. Ženy námořních kočovníků z Indonésie, Malajsie a Filipín jako protisluneční ochranu používaly pastu z vodních plevelů, rýže a koření. Vedle rostlinných materiálů byly k dispozici také pasty z pigmentové hlinky na bázi oxidu zinečnatého. „Úplně první syntetická ochrana před slunečním zářením byla představena ve Spojených státech amerických teprve na konci dvacátých let 20. století. Jednalo se o emulzi dvou látek, benzyl salicylát tvořil ochrannou složku a benzyl cinnamát upravoval vůni přípravku,“ popisuje farmaceut Stanislav Havlíček ve své knize Lékárníci mění svět.

Tento vynález byl ale pro masový trh poněkud předčasný. Na počátku dvacátého století totiž lékaři opalování doporučovali. Ultrafialové záření bylo podle nich dobré k terapii tuberkulózy a křivice.

První moderní produkty na ochranu před spáleninami ze slunečního záření se na trhu prosadily zhruba o deset Zdroj: Deník let později. Za jejich objevitele jsou považováni čtyři muži. Všichni byli lékárníci. Za to, že je za světového lídra v ochraně před sluncem a prevenci, diagnostice a terapii rakoviny kůže považována Austrálie, se velkou měrou zasloužil lékárník z Adelaide v jižní Austrálii, Milton Blake. Sám se podepisoval H. A. Milton.

V polovině dvacátých let minulého století se dočetl, že fenyl salicylát dokáže absorbovat ultrafialové záření ze slunečních paprsků. Následně začal experimentovat s výrobou opalovacích krémů a pomocí vařiče, váhy a kuchyňského nádobí se mu podařilo najít způsob, jak fenyl salicylát při zachování jeho vlastnosti zpracovat do stabilního krému.

V roce 1932, téměř po deseti letech od zahájení experimentů, uvedl na trh první komerční opalovací krém Hamilton Sunscreen. První vyrobená šarže byla vyrobena v množství 500 tub a na financování výroby se podílela celá rodina a mnoho přátel. Komerční úspěch bezprostředně vedl k založení společnosti Hamilton Laboratories. Opalovací krémy Hamilton existují dodnes, i když jsou dnes mnohonásobně účinnější než jejich prapředek.

První ochrana moc silná nebyla

Čtyři roky po australském prvenství představil v Evropě svůj „opalovací“ přípravek také francouzský lékárník z Alsaska Eugene Schueller. Na kontě už jeden vynález měl, v roce 1907 totiž vyvinul inovativní přípravek pro barvení vlasů, který nazval Oréale.

Tím položil základní kámen pro založení společnosti L'Oreal, pod jejíž hlavičkou uvedl v roce 1936 na trh opalovací olej Ambre Solaire. Jeho základem byl benzyl salicylát a s účinností a ochranou daleko kulhal za současnými produkty protisluneční ochrany.

Lepkavá látka pro vojáky

Prvním masivně užívaným přípravkem na ochranu proti slunečnímu záření byl červený lepkavý gel Red Vet Pet, neboli červená veterinární vazelína. V roce 1944 jej floridský lékárník a letecký dopravce Benjamin Green nabídl americké armádě, která chtěla za druhé světové války ochránit před nadměrným vystavením slunci především vojáky v pacifických tropech.



Red Vet Pet byla nepříjemná červená lepkavá látka podobná vazelíně. Ochrana fungovala na principu fyzikální blokády ultrafialového záření, po aplikaci neměla dlouhou účinnost a nechávala skvrny na oblečení. „I přes to, že mezi vojáky nebyla příliš oblíbená, prodej se postupně rozšířil i mimo armádní kruhy. Na počátku padesátých let, když Green do krému přidal kakaové máslo a kokosový olej, byl už přípravek podstatně uživatelsky přívětivější,“ uvádí doktor Havlíček.

Pokusy popáleného horolezce

Z čtveřice vynálezců opalovacího ochranného přípravku to má nejblíže českým luhům a hájům Franz Greiter. Narodil se ve Wittbergu v oblasti tyrolských Alp a od mládí, jako vášnivý horolezec a lyžař, trpěl na sluneční popáleniny.

Nejhorší se mu přihodily v 19 letech, když podnikal horolezecký výstup na nejvyšší horu alpské oblasti Silvretta, Piz Buin. Hned potom zahájil v domě rodičů první pokusy s výrobou účinného opalovacího krému.

Inspirující alpský vrcholek

Bylo to v roce 1938, kdy teprve zahájil studium farmacie. Svůj krém začal prodávat v roce 1946, rok po ukončení studia na univerzitě v Bregenzu, nazval jej „Gletscher Crème“ nebo „Glacier Cream“ a podle dnes nastavených měřících metod měl jeho ochranný faktor proti slunci SPF hodnotu 2.

Jak jednou zanikne Slunce? Vědci už vědí, půjde o epický jev

Výrobní firmu, která dodává produkty na ochranu proti slunečnímu záření dodnes, pojmenoval po místě svého největšího trápení a zároveň impulsu a inspiraci, Piz Buin.

Kolik UV paprsků pronikne na kůži

Franz Greiter pak v roce 1962 navrhl systém hodnocení ochrany před sluncem, a když následně upravil výpočty od Friedricha Ellingera a Rudolfa Schulze, přišel v roce 1974 se systémem, který dodnes používáme jako celosvětový standard pro měření účinnosti ochrany opalovacího krému. Hodnocení SPF je stanoveno jako podíl počtu UV paprsků, které z jejich celkového množství proniknou na kůži.

Z deseti minut na 200 stále bezpečných

Třeba SPF 20 znamená, že po nanesení dvou miligramů krému na jeden centimetr čtvereční kůže na ni dopadne jedna dvacetina všech UV paprsků. Přeneseně to také znamená, že pokud kůže uživatele zčervená bez UV filtru například po deseti minutách, SPF tuto dobu prodlouží o násobek svojí hodnoty. V uvedeném příkladu SPF posune kožní reakci až na 200 minut „bezpečné“ expozice.

Právě díky tomuto systému měření lze spolehlivě standardizovat sílu a účinnost široké nabídky přípravků na ochranu proti slunečnímu záření. Výpočet SPF se v průběhu času vyvíjel. Naposled v červnu 2011 vydala americká FDA komplexní sadu pravidel, která mají spotřebitelům pomoci vybrat nejvhodnější ochranné produkty.