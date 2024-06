Léto je v plném proudu a sluneční paprsky intenzivně působí na naši pokožku. Lékaři a lékárníci před delším pobýváním na ostrém slunci varují. Kvůli UV záření totiž lidem hrozí rakovina kůže. Jak se tedy správně a bezpečně opalovat nejen u moře, ale i v našich krajích, radí farmaceutická asistentka Martina Lachnittová.

Chránit se opalovacím přípravkem je třeba nejen v létě. | Foto: Shutterstock.

„Za hezkého slunečného dne ráda vyrazím na koupaliště. A jelikož to neumím jinak, cestou od vchodu k bazénu se dívám na všechny volně ležící opalovací přípravky. A kroutím hlavou, čím se ti lidé mažou. V lékárně jim tlučete do hlavy, jak a čím se mazat. A oni mají stejně na dece nejlevnější šestku, nebo vazelínu,“ říká farmaceutická asistentka Martina Lachnittová.

Ve své knize Deník holky z lékárny popisuje Martina Lachnittová leckdy dost náročné rozhovory s lidmi, kteří si přišli do lékárny opalovací krém koupit:

Tolik peněz za to nedám!

Klientka: „Letíme s manželem a dětma na dovolenou na Kanárské ostrovy. Budeme na pláži osm dní, potřebovala bych nějaký opalovací krém.“

Lékárnice: „Dobře, jak jsou děti staré?“

Klientka: „Dětem je 6 a 8 let.“

Jak si kůži pohlídat doma a předejít nádoru? Rozlište pihy podle barev čokolády

Lékárnice: „Takže pro děti doporučím tento opalovací krém s ochranným faktorem 50 a pro vás dospělé tento, také doporučuji vysoký ochranný faktor, protože…“

Klientka: „Cože? Opalovák za 550 korun? Jste se zbláznila? A to se děti nemohou mazat tím stejným? A na co padesátku faktor? Jsem myslela, že vezmu maximálně dvacítku. To jako nemáte? Já si tedy radši koupím v drogerii dětskou dvacítku, stojí dvakrát méně a nám to bude stačit.“

Rostlinný olej udělá stejnou službu

Mezi časté letní příběhy se řadí také tento:

Klientka: „Myslíte, že ještě něco na dovolenou budu potřebovat?“

Lékárnice: „Máte opalovací krém?“

Klientka: „Ne. Já se mažu už jen modrou Indulonou/Niveou/vazelínou/rostlinným olejem.“

Lékárnice: „To bohužel nemá žádný ochranný faktor, na rozdíl od opalovacího krému.“

Klientka: „Já vím, ale vyjdou levněji a udělají stejnou službu. Přes opalovací krém jsem se také vždycky spálila.“

Lékárnice: „A jaký krém na opalování jste si kupovala?“

Klientka: „Takovou tu normální šestku nebo desítku z krámu…“

Martina Lachnittová vydala pokračování příběhů z lékárny

Nejdříve namazat, až potom ven

„Opalovací přípravky jsou velké téma letních měsíců. Nicméně je potřeba myslet na to, že chránit se opalovacím přípravkem je potřeba téměř celoročně,“ upozorňuje Martina Lachnittová.



Nahrává se anketa ...

„Správná denní rutina, hlavně ve slunečných měsících, by měla být taková, že se ráno namažete opalovacím krémem - minimálně tedy obličej a části těla, které nejsou pod oblečením. A až potom vycházíte ven. Podle potřeby a pobytu venku mazání opakujte,“ radí odbornice.

Jak se správně opalovat

„Kienti si v lékárně často stěžují, že se spálí i přes to, že jsou řádně namazaní, ale moje otázka zní: Mažete se správně?“ vysvětluje lékárnice a dává konkrétní rady, jak používat opalovací krémy:

U dětí doporučuji vždy SPF 50. U dospělých někdy slevím na SPF 30.

Je na vás, kam pro opalovací přípravky vyrazíte. V lékárně máme dermokosmetiku. Ta je vhodná zejména pro pacienty, které mají nějaké obtíže – opalovací produkty se tedy hodí pro citlivou pleť, pro alergiky a další.

Částku za přípravky si připravte kolem 600 korun. Doporučuji vychytat různé akce, které běží zhruba od května do září.

S každým spálením naší pokožky se rapidně zvyšuje riziko rakoviny kůže, ale také dalších obtížích – kůže rychleji stárne, tvoří se pigmentové skvrny a jiná poškození. Myslím si proto, že investovat do těchto přípravků se rozhodně vyplatí.

I když si koupíte kvalitní opalovací krém, který je voděodolný s vysokým faktorem, není samospásný. Opalovací krém je potřeba namazat zhruba půl hodiny před tím, než vyrazíte ven. Je potřeba jeho dostatečné množství a přemazávat zhruba po dvou hodinách. Koupeme se, otíráme, potíme; to vše má na opalovací produkt vliv, takže je třeba jeho vrstvu obnovovat.