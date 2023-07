Milujete do hněda opálená těla bez bílých míst, a tak se nevyhýbáte opalování nahoře bez? Vystavovat nahá prsa slunečním paprskům však není vždy úplně vhodný nápad. Rakovina kůže a riziko zhoubných melanomů a agresivních kožních nádorů je totiž vysoké. Jak ale prsa před sluncem chránit? Mohou UV paprsky přímo způsobit rakovinu prsou a jaké další nežádoucí vlivy slunce na ňadra má?

Odhazovat vršek v touze po dokonalém opálení se někdy nemusí vyplatit. | Foto: Shutterstock

I když jste milovníkem opalování a léta se každý rok nemůžete dočkat, myslete na své zdraví.

O rakovině kůže:

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Jak se bezpečně opalovat

* Je opalování ňader bezpečné?

* Opalování nahoře bez a rakovina

Riziko rakoviny kůže a rychlého růstu agresivního melanomu na vás číhá na každém rohu a každé cílené opalování jen zvyšuje pravděpodobnost zhoubných nádorů. Zda se ale projeví právě u vás či nikoliv, nelze dopředu nijak určit. Ví se však, že opalování riziko rakoviny kůže zvyšuje. Ale jak je to s vystavováním nahých ňader slunečním paprskům? Může opalování nahoře bez vést k rakovině prsu?

Slunění pomůže ke zdravě vypadající pokožce, ale nadměrné může těžce uškodit

Důvody, proč se opalovat bez horního dílu plavek, jsou zřejmé. Dokonale opálené tělo bez světlých míst, která věrně kopírují tvar vašich plavek, je sen každé ženy. Rovnoměrné opálení také vytváří lichotivější postavu a přitahuje pohledy dychtivých mužů.

Pojďme se však podívat na to, proč prsa naopak slunečním paprskům raději vůbec nevystavovat. A pokud si nemůžete pomoci, jak to udělat, aby byla vaše ňadra slunečními paprsky ohrožena co nejméně nebo dokonce vůbec.



Jak slunce škodí a jak se bezpečně opalovat?

„Nejhorší na tom celém je, že si velká část lidí stále neuvědomuje, nebo si odmítá připustit fakt, že by je sluneční záření mohlo skutečně ohrozit na životě. Jejich největším snem po návratu z dovolené je pochlubit se snědou kůží,“ vysvětluje na webu Dr. Max doktor Gabriel Pallay.

Ať už s plavkami, nebo bez, se sluněním by se to nemělo přehánět.

O tom, že bezpečné opalování neexistuje, jsme vás v minulosti informovali i v tomto článku. Dlouhodobé a nadměrné vystavování se slunečním paprskům nám zkrátka škodí. Hrozí nejen vysychání pokožky, předčasné stárnutí, výskyt pigmentových skvrn, ale i ona obávaná rakovina kůže a agresivní zhoubné melanomy.

Přitom cesta k tomu, aby se nám melanom úplně vyhnul nebo abychom ho zachytili včas a mohli ho úspěšné léčit, je jednoduchá. Stačí dodržovat dvě zásady – nevystavovat se nadměrně slunečnímu záření a případné změny na kůži okamžitě konzultovat s kožním lékařem.

Kolik lidí ročně onemocní rakovinou kůže?



Podle Ministerstva zdravotnictví České republiky se jedná o sedmý nejčastější nádor u nás a počet postižených stále narůstá. „Ročně u nás onemocní více než tisíc osob, z nichž následně 340 až 400 osob na zhoubný melanom kůže zemře. Pokud se však onemocnění odhalí v časném stadiu, je vcelku dobře léčitelné,“ informuje web Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Je opalování ňader bezpečné?

Myslet musíte především na to, že prsa na vystavování slunečním paprskům nejsou zvyklá. Celý rok jsou před sluncem ukrytá, což v kombinaci s jemnou kůží může pro vaše ňadra znamenat doslova šokový stav.

„Obzvlášť citlivé jsou bradavky, které, podobně jako rty, nemají dostatečnou ochrannou vrstvu proti slunečním paprskům. Jsou proto slunečním paprskům vystavovány přímo, což může vést k rychlému spálení, ale i rychlejšímu stárnutí kůže. Dekolt se stane vrásčitějším, vylezou flíčky, pigmentové skvrny a prsa nebudou tak pevná a pružná. Změny jsou viditelné na celém těle, ale nejvíce trpí právě ňadra,“ varuje před opalováním nahoře bez web La Notte, který se zaměřuje na krásu ženských ňader a kvalitní spodní prádlo.

Pokud však nedáte na opalování bez horního dílu plavek dopustit, zakryjte si alespoň bradavky, na nichž je kůže nejnáchylnější ke spálení. Dbejte také dalších doporučení, díky nimž budou mít vaše ňadra hezkou snědou barvu, ale bez rizika spálení a stárnutí kůže

Jak se opalovat bezpečně



1. Ideální doba pro slunění prsou je v ranních hodinách, nebo odpoledne po patnácté hodině. V době mezi desátou a čtrnáctou hodinou byste měli raději vyhledat stinné místo.

2. Zkusit můžete i opalování ve stínu. Je to sice běh na dlouhou trať, ale výsledek bude mnohem zdravější.

3. Své prsy chraňte vhodným ochranným krémem s adekvátním SPF, stejně jako zbytek těla. Krém byste měli nanášet co dvě hodiny a po každé koupeli.

4. Během opalování úplně zahalte bradavky. Stačí lístek či vatový tamponek, který přichytíte například vrstvou opalovacího krému.

5. Některé léky způsobují vyšší citlivost na sluneční záření, proto se poraďte s lékařem, zda to nejsou ty, které užíváte.

Může opalování nahoře bez vést k rakovině?

Doposud neexistují žádné důkazy, které by potvrzovaly, že opalování bez horního dílu plavek vede k vyšší pravděpodobnosti výskytu rakoviny prsu. Mnoho studií se však shoduje na tom, že přílišné vystavování se slunečním paprskům a nedostatečná ochrana může vést k onemocnění rakovinou kůže a výskytu velice nebezpečných zhoubných melanomů.

Opalování nahoře bez může vést i k nadměrnému vysoušení pokožky, výskytu fleků a rychlému stárnutí kůže.Zdroj: Shutterstock

K tomuto názoru se přiklání na webu Mamma Help, který se zaměřuje na riziko onemocnění rakovinou prsu, i lékařka Alena Bílková. Rizikovými faktory jsou podle ní vyšší věk, dědičnost, stres, či obezita. „Opalování nahoře bez ale na zdraví prsu vliv nemá,“ tvrdí v on-line rozhovoru lékařka.

„Proto i přesto, že si můžete být téměř jisti, že opalování nahoře bez vaše prsa přímo neohrozí, dbejte na důkladnou ochranu, vyhýbejte se nadměrnému slunění, obzvlášť kolem poledne, a chraňte se před škodlivými UV paprsky vhodným opalovacím krémem,“ doporučuje Rethink Breast Cancer, specialista na problematiku rakoviny prsu.

Předejděte spálení pokožky. S našimi radami získáte krásně opálené tělo

Chcete-li se z dovolené vrátit co nejvíce opálení, můžete vyzkoušet i samoopalovací krémy, které dodají vaší pokožce barvu i bez riskování rakoviny kůže.

