Dovolená klepe na dveře, a pokud se už ani vy nemůžete dočkat, až se po celém roce uvelebíte na pláži a necháte sluneční paprsky, aby si pohrály s barvou vaší kůže, máme pro vás několik tipů. K dokonalému opálení totiž potřebujete znát, jaký opalovací krém vybrat, jak často se mazat, jaký vybrat ochranný faktor, jak dlouho můžete být na slunci, zda k lepšímu opálení dopomůže olivový olej a jakým jídlem podpořit snědou pokožku, aby vám opálení vydrželo co nejdéle.

Spálení pokožky zvyšuje riziko tvorby vrásek, pigmentových skvrn i onemocnění rakovinou kůže. | Foto: Shutterstock

Výběr vhodného opalovacího krému je pro zdraví naší pokožky zásadní. Nejenže nás chrání před spálením od sluníčka, a tím i před zvýšeným rizikem onemocnění rakovinou kůže. Podle magazínu Forbes má také „vystavování se slunečním paprskům z osmdesáti procent vliv na viditelné stárnutí pleti, které se projevuje jemnými linkami, vráskami, stařeckými skvrnami či změnou pigmentace.“

Tak jako tak je potřeba se nad koupí krému s ochranným SPF faktorem dobře zamyslet a nedovolit UV paprskům ohrozit naši pokožku. Jaký opalovací krém je tedy pro naši pleť nejlepší a čemu bychom se měli raději vyhnout?

Jaké používat opalovací krémy:

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Základem je, jaký máte fototyp

* Jaký zvolit ochranný faktor před UV zářením

* Chemický nebo minerální filtr

* Jak často se krémem mazat

* I voděodolný krém se smývá

* Olivový olej ano či ne

* Betakaroten působí jako antioxidant

Jak vybrat opalovací krém

Než sáhnete v obchodě po konkrétním opalovacím krému, je dobré vědět, jaký máte fototyp. Každý člověk má ve své kůži určité množství pigmentu, který ho chrání proti UV záření. Jednotlivé skupiny pak reagují na sluneční záření jiným způsobem a k určení konkrétního fototypu vám postačí znát zejména pigment kůže, barvu očí a vlasů.

„Fototyp 1 ochrání tělo při pobytu na přímém slunci po dobu pěti až deseti minut, fototyp 2 se s UV paprsky vypořádá deset až dvacet minut, fototyp 3 znamená patnácti až pětadvaceti minutovou ochranu a poslední čtvrtý fototyp dvacet pět až třicet pět minut. Pokud spadáte do první skupiny, nejspíš máte velmi světlou kůži, pihy, světlé oči a zrzavé či blond vlasy. Ideální je pro vás ochranný faktor 50+,“ vysvětluje web Co vybrat, který se zaměřuje na recenze a nezávislé testování produktů.

Fototyp 2 označuje rovněž citlivější světlou kůži, šedé, modré či zelené oči a světle hnědé či blond vlasy. Ochranný faktor opalovacího krému by měl být mezi 20 až 40.

Aplikovat krém s SPF faktorem byste měli každé dvě hodiny, ale při zvýšeném pocení či koupání i častěji.Zdroj: Shutterstock

Třetí fototyp je v našich končinách nejběžnější. Mají ho lidé, kteří se téměř nikdy nespálí, mají hnědé vlasy i oči, a i jejich pokožka se po vystavení slunečním paprskům barví dohněda. V takovém případě je vhodný SPF 10 až 20.

Jestliže patříte do čtvrté kategorie, při opalování velmi snadno zhnědnete a máte hnědé až černé vlasy, vystačíte si s faktorem 5 až 20.

Hlavně ale myslete na to, že nanášení opalovacího krému na exponované části těla by se mělo nejen v těchto dnech stát vaší každodenní rutinou. Pravidelná aplikace opalovacího krému je totiž zásadní metodou, jak se před škodlivými ultrafialovými paprsky chránit.

Ochranný faktor 15 nebo 50?

Další věc, nad kterou se jistě zamýšlíte, je, jaký zvolit ochranný faktor před UV zářením. V obavách o odstín opálení, se kterým se po týdnu nebo dvou vrátíte zpět do práce, můžete sáhnout po nejnižším možném filtru, což ovšem podle Americké dermatologické akademie není dobrý nápad, jak uvádí například NBC News.

„Ochranný SPF faktor je měřítkem toho, kolik UVB paprsků dokáže opalovací krém odfiltrovat. Podle doporučení dermatologů je vhodné používat alespoň SPF 30, který blokuje téměř 97 % UVB paprsků. Naopak SPF 15 blokuje pouze asi 93 % a SPF 50 až 99 % škodlivých paprsků,“ vysvětluje na webu NBC dermatolog Adarsh Vijay Mudgil. Lidé s citlivou či zralou pletí by však měli automaticky sáhnout po ochranném faktoru 50+.

Pokud však vybíráte ochranný krém na opalování pro děti, neváhejte a vždy sáhněte po tom, který poskytuje nejvyšší možnou ochranu.

Dětská pokožka je mnohem citlivější, a proto vyžaduje nejvyšší ochranný faktor.Zdroj: Shutterstock

„Pro děti se doporučují krémy na opalování s minerálními filtry s nejvyšším SPF faktorem. Svým složením odpovídají požadavkům nejcitlivější pokožky. Obecně se však doporučuje děti přímému slunci vůbec nevystavovat, a to především mezi 11. a 15. hodinou,“ vysvětluje lékárnice Markéta Kejdudšová v poradně lékárny Dr. Max .

Chemický nebo minerální?

Úkolem opalovacích krémů je ochránit pokožku před slunečním zářením. Ať už k tomu využijí jakoukoliv cestu, jejich účinnost by měla být srovnatelná. Jde ale o to, jak toho docílí. Některé opalovací krémy používají chemické filtry, které se vstřebají do kůže a sluneční paprsky absorbují, jiné sázejí na ty minerální, které vytvoří jakýsi štít, který UV záření odráží.

Když se podíváme na účinnost při ochraně před slunečními paprsky, nelze jednoznačně tvrdit, který filtr je lepší. „Minerální filtr se dá snadněji setřít z pokožky, jelikož se do ní nevstřebává. Ovšem ani chemické filtry na pokožce nevydrží věčnost, jelikož pocením i koupáním se schopnost ochrany snižuje. V nezávislých spotřebitelských testech se však jednoznačně umisťují lépe ty s chemickými filtry,“ tvrdí na webu Vital point doktorka farmacie Hana Chudobová.

Jak často se mazat

Nejen správný výběr opalovacího krému, ale i způsob, jakým ho nanášíte, má na zdraví vaší kůže obrovský vliv.

Získat krásné opálení a předejít spálení od sluníčka není nedosažitelným cílem.Zdroj: Shutterstock

„Krém s ochranným filtrem je potřeba nanášet na kůži v dostatečném množství a rozetřít ho skutečně na každou exponovanou oblast vaší pokožky. Ať zvolíte jakýkoliv krém, aplikujte ho na kůži opakovaně minimálně každé dvě hodiny. Pokud se však mezitím koupete, naneste novou vrstvu krému ihned po oschnutí,“ radí web National Health Service. Častější mazání platí i při nadměrném pocení či sportování.

Voděodolný neznamená nesmývatelný

Tak, a teď se přiznejte. Kdo z vás si myslel, že když si koupí voděodolný krém na opalování, jednou denně se s ním natře, že má po starostech? To je bohužel největší omyl, který často vede k bolestivým spáleninám od sluníčka.

„Voděodolný opalovací krém má tu schopnost, že zůstane o trochu déle na zpocené či mokré pokožce. Prodlouží se tak interval, než budete muset opět nanést další vrstvu. Obvykle však voděodolnost daného krému vydrží kolem 40 až 80 minut,“ vysvětluje web Americké dermatologické akademie. Ke smývání jakéhokoliv (i voděodolného) krému na opalování pak přispívá i následné osušování ručníkem.

Olivový olej pro snědou pleť?

Pokud se ptáte, zda je vůbec potřeba kupovat opalovací krémy a zda byste si nevystačili s lahvičkou kvalitního olivového oleje, odpověď vás možná překvapí. Jak jistě víte z kuchyně, olivový olej je plný zdravých vitaminů, tuků a antioxidantů, ale kromě vašeho salátu mohou tyto látky přispět i ke zdravějšímu vzhledu vaší pokožky. Jeho síla spočívá především v tom, že hydratuje pokožku a uzamyká v ní vlhkost. Obsažené antioxidanty pak pomáhají zmírňovat známky stárnutí pleti. A pokud jste to nevěděli, olivový olej má i ochranný faktor.



„Rada používat olivový olej místo krému na opalování ale není úplně vhodná. Obyvatelé krajin okolo středozemního moře se jím údajně potírají, a mají díky tomu krásně snědou a jemnou pokožku. Ochranný faktor olivového oleje je však něco mezi 2 a 8, a tudíž se rozhodně nedoporučuje lidem s citlivou pokožkou,“ upozorňuje web dTest.

Zvenku krém zevnitř betakaroten

„V kombinaci s přípravky, které chrání proti slunečnímu záření, je dobré brát i doplněk stravy betakaroten, který působí jako antioxidant,“ radí v poradně Dr. Max lékárnice Markéta Kejdušová.

Před sluncem vás tudíž mohou ochránit i některé potraviny, které svou vhodnou molekulární strukturou absorbují UV záření a zabraňují přímému poškození buněčných cílů.

„Některé karotenoidy jako fytoen a fytofluen, které se vyskytují ve většině druhů ovoce a zeleniny, jako například v rajčatech, broskvích, grapefruitech, pomerančích či mrkvi, a jejichž absorpční spektra pokrývají rozsah UVB a UVA, mohou přispívat k fotoprotektivním účinkům. Jejich konzumaci je však potřeba zahájit několik týdnů před plánovaným sluněním a jejich ochranný faktor je v porovnání s používáním klasických opalovacích krémů podstatně nižší,“ upozorňují Wilhelm Stahl a Helmut Sies ve studii z roku 2012.

