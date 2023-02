Zatím zde výměna čočky vyjde asi na devadesát tisíc korun, ve Velké Británii v přepočtu přibližně na dvě stě padesát tisíc korun. Proto zmíněný muž není sám, kdo na podobný úkon míří do Česka. Velké rozdíly jsou i v ceně dalších zákroků, kvůli kterým sem cizinci jezdí. Vedle očních operací mají zájem o umělé oplodnění nebo třeba plastiku prsou.

Oční operace v Česku lákají hlavně občany Velké Británie, Irska a Německa. Ti tvoří až sedmdesát procent zahraniční klientely. Hodně sem jezdí také lidé ze severských států. V Očním centru Praha ročně provedou asi deset tisíc operací, přičemž cizinci tvoří přibližně patnáct procent všech klientů.

„Nejčastěji jezdí na refrakční výměnu čoček a operace šedého zákalu s implantací trifokální čočky,“ uvedl ředitel centra Adam Janek.

Češky chtějí větší prsa či jasnější pohled. Za zákrok mohou dát i 70 tisíc

Jedná se většinou o lidi nad padesát let věku. Oceňují kvalitu i asi měsíční čekací lhůtu na zákrok. V Británii totiž mohou na operaci šedého zákalu čekat i dva roky. Z Londýna jsou navíc v Praze letadlem asi za dvě hodiny. „Přímé lety z evropských zemí trvají hodinu až tři,“ konstatovala Tamara Ždiňáková z Beauty in Prague.

Možná protireakce

Kupříkladu na ostravské klinice plastické chirurgie Medicent zahraniční klienty neodmítají, nijak se na ně ale nazaměřují. „Když se nám někdo takový ozve, jsem rád, vše s ním prokonzultuji a pak zákrok provedeme. Jsem ale rád, když vidím lidi i ex post, což u pacientů ze zahraničí bývá docela problém,“ řekl Deníku tamní plastický chirurg Tomáš Kempný.

Medicínské turisty nevyhledávají ani v klinice plastické chirurgie CBP v brněnských Bohunicích. „Chceme si vždy zkontrolovat zdraví klientů. Proto je chceme vidět před zákrokem a po jeho provedení je zveme na kontroly. Zahraniční turisté ale podle našich zkušeností nezřídka chtějí jen přijet, odjet a nic neřešit,“ popsal pro Deník vedoucí kliniky Filip Černoch.

Naděje pro plešatějící muže: Transplantace vlasů pomáhá s psychikou i kariérou

Podle lékaře a odborníka na ekonomiku zdravotnictví Pavla Vepřeka medicínská turistika pomáhá lidem v klinikách, které zákroky provádějí. „S českým zdravotnictvím to ale nesouvisí a nijak mu to nepomáhá. My jsme v tom mimochodem břídilové, daleko víc tuto péči poskytují třeba v Indii, kde jsou celé nemocnice specializované například na Angličany,“ sdělil Deníku. Ti tam jezdí proto, že je tam zákroky vyjdou lacino.

Vepřek ale nedovede odhadnout, zda trend medicínské turistiky bude v Česku vzrůstat. „Poptávka mívá svůj strop. V zemích, odkud sem ti lidé jezdí, časem může přijít nějaká místní protireakce. To znamená, že se přizpůsobí tomu, co lidé poptávají a začnou poskytovat finančně dostupnou péči,“ dodal.