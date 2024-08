Opičí neštovice:

| Video: Youtube

Nemoc šíří lidé i zvířata

Opičí neštovice jsou virové onemocnění, které vyvolává příznaky akutní virové infekce; tedy horečku, bolest hlavy, bolesti svalů, a navíc vyrážku připomínající pupínky nebo puchýře. Virus, který nemoc způsobuje, je blízce příbuzný s virem pravých neštovic a kravských neštovic.

I když se to nezdá, virus opičích neštovic, které dnes odborníci označují jako mpox nebo mpx, není novou nemocí. Poprvé byl objeven už v roce 1958 v Dánsku u opic chovaných pro výzkum. Po dvanácti letech byl poprvé zaregistrován u člověka. „První hlášený případ mpox u člověka byl devítiměsíční chlapec v Demokratické republice Kongo v roce 1970,“ uvádí Světová zdravotnická organizace (WHO).



V roce 1980 se podařilo vymýtit pravé neštovice a očkování proti nim bylo ukončeno. Ve střední, západní a východní Africe se však stále objevovaly neštovice opičí.

„V roce 2003 se objevilo ohnisko nemoci v USA, které bylo spojeno s divokými zvířaty. Od roku 2005 byly v Demokratické republice Kongo každoročně hlášeny tisíce případů,“ píše WHO.

V roce 2017 se mpox znovu objevil v Nigérii. Šířil se přitom nejen mezi obyvateli, ale i mezi cestujícími do dalších států.

Proč byl název „opičí neštovice“ nahrazen názvem mpox? Podle pravidel WHO platí, že názvy nemocí by neměly odkazovat na konkrétní země, regiony nebo zvířata.

Ukázalo se, že vedle opic a lidí mohou chorobu přenášet i veverky, gambijské krysy a plchové.

„Do Severní Ameriky byla infekce zavlečena v roce 2003 dovozem exotických zvířat ze Západní Afriky do takzvaných pet shopů. Nakaženi byli psouni chovaní jako domácí mazlíčci. Později došlo k přenosu infekce na děti a chovatele. Lékaři zaznamenali asi 50 případů,“ informoval Národní zdravotnický informační portál (NZIP).

V roce 2022 se opičí neštovice začaly šířit rychleji. „V Evropské unii a na celém světě byl poprvé hlášen velký počet nakažených. Během propuknutí nákazy bylo v EU nahlášeno přes 20 tisíc případů,“ informoval Evropský informační portál o očkování. Většina případů přitom nesouvisela s cestováním do míst, kde se virus historicky vyskytuje.

První případ mpox nahlásila Velká Británie 7. května 2022 u člověka, který se vrátil z Nigérie. O dva týdny později už nemocné evidovaly úřady v Portugalsku a Španělsku. Týden nato se první nakažení objevili v Itálii, Německu, Francii, Belgii, Dánsku, Skotsku, Švýcarsku, Kanadě, Izraeli, USA a Austrálii. Rychlost šíření nemoci mnohým připadala zlověstná.

Opičí neštovice a Česká republika Česká republika nebyla výjimkou - první případ lékaři zaznamenali už 24. května 2022 . Pacient se nakazil na hudebním festivalu v belgických Antverpách.

lékaři zaznamenali už . Pacient se v belgických Antverpách. Už další den byl potvrzen druhý případ u člověka, který s ním byl v kontaktu. V kontaktu s ním byl i třetí zaznamenaný pacient.

Celkem v roce 2022 onemocnělo v tuzemsku 71 lidí . Velká část se nakazila v zahraničí , často na dovolené nebo na hromadných akcích. Většinou šlo o muže a více než padesát z nich bylo z Prahy.

v tuzemsku . Velká část se , často na dovolené nebo na hromadných akcích. Většinou šlo o muže a více než padesát z nich bylo z Prahy. Jeden pacient s mpox zemřel. Příčinou smrti byla pneumonie, tedy zánět plic. Měl i další choroby včetně HIV.

Nejhorší nárůst nakažených lékaři ve světě zaznamenali od července do září. Na konci července vydala WHO nejvyšší stupeň varování. Virus nakazil celosvětově přes 85 tisíc lidí a způsobil téměř stovku úmrtí, což představuje úmrtnost přibližně desetinu procenta. Už na podzim se však situace uklidnila a nakažených ubylo.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Během jednoho až tří dnů po nástupu horečky se u pacienta objeví typická vyrážka.

Nebezpečné večírky

Globální epidemie v roce 2022 zasáhla především gaye, bisexuály a další muže, kteří měli sex s muži. Organizace spojených národů informovala o tom, že roli v přenášení opičích neštovic může hrát nezodpovědné sexuální chování.

Experti z WHO uvedli, že opičí neštovice se po Evropě pravděpodobně rozšířily kvůli večírkům, které zahrnují sex. Nemoc se podle nich může rychle šířit právě prostřednictvím pohlavního styku, případně může nákazu rozšiřovat i jiný blízký fyzický kontakt.

„V letech 2022–2023 WHO poskytovala poradenství a podporu komunitám nově postiženým mpox. A to četně gayů, bisexuálních mužů a dalších mužů, kteří mají sex s muži, trans a genderově různorodých lidí a sexuálních pracovníků,“ uvedla organizace WHO na svém webu.

Příznaky opičích neštovic

Příznaky opičích neštovic u lidí jsou podobné, ale mírnější než příznaky pravých neštovic. Inkubační doba obvykle trvá šest až 16 dní. Může to však být až 21 dní. „Nemoc začíná horečkou, zimnicí, bolestmi hlavy, svalů, zad a vyčerpáním. Dochází ke zduření lymfatických uzlin,“ popisuje NZIP.

Během jednoho až tří dnů po nástupu horečky se u pacienta objeví typická vyrážka. Ta často začíná na obličeji, poté se šíří na další části těla. „Vyrážka se může objevit před dalšími příznaky, nebo po nich. Obvykle se nachází na obličeji, rukou, chodidlech, v okolí genitálií nebo konečníku,“ upozorňuje Evropský informační portál o očkování.

Vyrážka prochází různými fázemi vývoje. Často se nejprve projeví jako skvrny, které se vyvinou v puchýře naplněné tekutinou. Poté se vytvoří krusta a strup. Kůže se posléze zcela zahojí. Onemocnění obvykle trvá dva až čtyři týdny, pak se většina lidí uzdraví.

Nemocní často vykazují kombinaci těchto příznaků:

horečka

bolest hlavy

třesavka

vyčerpání

zduření lymfatických uzlin

bolest zad a bolest svalů

léze sliznic a kožní vyrážka.

„Studie z Afriky prokázaly smrtnost asi 3,6 procenta. U osob neočkovaných proti pravým neštovicím může dosahovat až deseti procent,“ uvádí NZIP. Smrtnost je vyšší u dětí a mladistvých. Závažným až fatálním průběhem onemocnění jsou ohroženi také lidé s oslabenou imunitou.

Během těhotenství nebo porodu se virus může přenést na dítě. „Onemocnění mpoxem během těhotenství může být nebezpečné pro plod i novorozence. Může vést k potratu, smrti novorozence nebo komplikacím pro rodiče,“ uvedla WHO.

„U nedávno zjištěných případů onemocnění mezi muži, kteří mají sex s muži, byla hlášena převaha lézí v oblasti genitálií,“ upozorňuje NZIP.

Virus se do těla dostává dýchacími cestami, sliznicemi či při poranění kůže. Stačí i drobné oděrky. Podle WHO se může nakazit každý, kdo přijde do těsného kontaktu nejen s nakaženým člověkem, ale také s jeho oblečením nebo ložním prádlem.⁠ Kondom při sexu tedy ochranu proti nákaze nezaručí.

Proti opičím neštovicím je možné se bránit očkováním. Podle odborníků jsou existující vakcíny účinné.

Hrozí nový útok viru

I když se situace s rychlým šířením opičích neštovic na sklonku roku 2022 uklidnila, letos se nebezpečí opět zvětšilo. „V roce 2024 bylo dosud hlášeno přes 20 000 případů mpox ze 13 členských států Africké unie, včetně 3311 potvrzených případů a 582 úmrtí,“ oznámila minulý týden africká zpráva CDC Epidemic Intelligence Weekly Report.

Počet případů roste zejména v Demokratické republice Kongo, kde se nové případy objevily ve všech 26 provinciích země.

„Nová ohniska byla od července hlášena v Burundi, Keni, Rwandě a Ugandě. Případ nového kmene byl také zjištěn ve Švédsku,“ napsal francouzský zpravodaj Le Monde.

„V případě, že se chystáte vycestovat do oblastí, kde je aktuálně hlášen výskyt mpox, doporučujeme konzultovat vhodnost očkování a dalších preventivních opatření proti mpox v centrech očkování a cestovní medicíny,“ uvedlo na svém webu Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Podle odborníků se Afrikou aktuálně šíří nová a silnější varianta viru. Tento kontinent navštěvuje mnoho turistů. Existuje tak riziko, že se tam nakazí, a pak nemoc přenesou do svých zemí.

WHO minulý týden prohlásila nárůst mpox v Africe za globální stav ohrožení veřejného zdraví. Zdravotnická agentura Africké unie vyhlásila nejvyšší stupeň ohrožení veřejného zdraví na celém kontinentu. USA a Japonsko přislíbily dodat vakcíny pro čtyři miliony lidí.

V Česku bylo v letošním roce zatím hlášeno dvanáct případů onemocnění mpox.