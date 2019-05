Pokud chceme dítěti vytrhnout stoličku, musíme se s ním nejprve poprat, říká šéf České stomatologické komory Roman Šmucler. Násilí prý zubaři používají také v případě, kdy děti potřebují odstranit nerv nebo zaplombovat zkažený zub.

To ale nyní skončí. Pojišťovny se totiž s komorou domluvily, že jim začnou proplácet takzvanou sedaci. To znamená zklidnění dítěte pomocí medikamentů. „V civilizovaných zemích na západ od nás už je něco takového běžné dlouho. Děti se díky tomu nebojí zubařů,“ říká k tomu Šmucler.

Dvě hodiny spánku za tisíc korun

Stomatologové jen kvůli tomu budou muset projít speciálním školením, aby věděli, jak takovou sedaci dělat. Jakmile ale osvědčení dostanou, zaplatí jim pojišťovny za každý takový výkon čtyři sta korun. Na těžší případy, při kterých bude muset pa-cient spolknout pilulku Dormicom a na dvě hodiny usnout, jim pak pojišťovna přispěje dokonce tisíc korun.

„Kromě toho, že už děti nebudou mít hrůzu z ošetření, si od toho slibujeme také návrat dětských zubařů. Ti už totiž skoro vymřeli,“ říká Roman Šmucler. Zatímco ještě před dvaceti lety jich v českých ordinacích působilo přes tisíc, dnes je dětských zubařů jen něco kolem třicítky.

„Dělá to už jenom několik svatých žen, které se obrnily obrovskou trpělivostí,“ říká Šmucler. Nikdo další už podle něj malé pacienty ošetřovat nechce. A to právě kvůli penězům: „Přesvědčovat dítě za pětaosmdesát korun, což je dnešní úhrada za extrakci, aby si nechalo vytrhnout zub, totiž není žádný med,“ vysvětluje šéf českých stomatologů.

Změny v úhradách za dětskou péči ale nejsou jedinou novinkou, kterou si zubaři s pojišťovnami domluvili. Zhoustnout by měla také síť stomatologů pro dospělé. Ošetřovat by navíc měli častěji „na pojišťovnu“. Dnes to někteří z nich odmítají, protože se jim to nevyplatí.

„V příštím roce ale pojišťovny stomatologům přidají. Úhrady ale navýší jenom těm, kteří budou ochotni přijímat nové pacienty a kteří také navýší základní výkony,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Pojišťovny kvůli tomu pošlou zubařům dokonce o 734 milionů korun víc, než tomu bylo v letošním roce.

Rovnátka už jenom za hotové

Co naopak skončí, to jsou příspěvky na zubní implantáty nebo rovnátka u dospělých. Lidé už by si je měli platit jenom ze svého. Podle šéfa resortu zdravotnictví Adama Vojtěcha totiž tyto aparáty řeší hlavně kosmetický problém, nikoli zdravotní. Jejich vynětí z úhrad podle něj přinese víc peněz na skutečnou léčbu – třeba na ošetření pacientů s rozštěpem.