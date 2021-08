Sbírku pro Ondráška najdete

na stránce donio.cz.

„Zatím jsme si většinu terapií hradili ze svého, ale letos potřebujeme ještě koupit speciální autosedačku a na podzim kočárek, takže tentokrát opravdu nejsme schopni na terapie celou částku sami našetřit. Pojišťovny tyto rehabilitace neproplácejí,“ popsala Ondráškova maminka.

Zmíněné léčebné procedury přitom nejsou za „hubičku“. „Jedno kolo těchto intenzivních neurorehabilitací stojí bez stokoruny padesát tisíc a jde o dva až tři týdny intenzivního každodenního cvičení. Pro úspěšné zlepšení stavu pacienta lékaři doporučují absolvovat těchto kol v jednom roce opakovaně několik, s pauzami na regeneraci organismu,“ popsal Jan Lorenc zastupující rehabilitační centrum Sarema v Liberci. Právě tady musí Ondrášek neurorehabilitace absolvovat.

Další a další diagnózy

Ondráškovu rodinu v boji se zákeřným handicapem podpořila crowdfundingová platforma Donio, která pořádá sbírky nejen na handicapované, ale třeba i na založení komunitních zahrádek. „Naším cílem je udělat z filantropie pozitivní návyk. I malou částkou lze totiž díky crowdfundingu někomu změnit život k lepšímu,“ poznamenal zakladatel Donia David Procházka.

Neurorehabilitace potřebuje Ondrášek nejen kvůli poškození mozku, ale i kvůli dalším onemocněním, které handicapovaného chlapce provázejí. Za sebou už má několik operací, například hlavy nebo žaludku. Postupem času se přidružují další a další diagnózy. Mezi nimi například dětská mozková obrna, porucha sluchu a zraku, těžká forma epilepsie nebo subluxace kyčlí. Pomoci může každý. Stačí přes web donio.cz zaslat jakoukoli finanční částku.

Ondrášovi je osm let a kvůli operacím potřebuje sedačku, kočárek a rehabilitace.Zdroj: Deník/Jan Sedlák

Ondrášek při narození nedýchal, lékaři jej museli ihned resuscitovat, zaintubovat a napojit na umělou plicní ventilaci. Ač těhotenství probíhalo v normě, chlapec se narodil s rozšířenými mozkovými komorami a mozkomíšním mokem v hlavičce. Tato diagnóza se odborně nazývá hydrocefalus. Mozek byl nezvratně poškozen.

S jeho onemocněním je však spojeno velké množství komplikací. Od 3. měsíce života má voperovaný takzvaný shunt, který průběžně odvádí mozkomíšní mok z hlavičky do bříška, kde se vstřebává. Dále trpí poruchou příjmu potravy, proto má zavedenou hadičku do žaludku, kterou je během dne i noci krmený. Ondrášek také často leží v nemocnicích.

Neposadí se a nemluví

V osmi letech nezvládne pořádně držet hlavičku, neposadí se a ani nemluví. Má speciální kočárek a na doma židličku. „Ondrášek je přes to všechno hrozně pohodový kluk. Má rád svá plyšová zvířátka, se kterými spinká. Je to obrovský bojovník,“ popsala maminka. Doma s chlapcem denně cvičí Vojtovu metodu.

Od září loňského roku dokonce začal jezdit na čtyři hodiny denně do speciální školy. Hraje si s ním i jeho čtyřletý bratr Lukáš. „Manžel chodí do práce, občas i o víkendech a já se starám o kluky. Jsem zdravotní sestřička, takže v této nelehké době ještě navíc chodím na pár služeb pracovat do nemocnice,“ doplnila Ondráškova maminka.