Čím vyšší jsou venkovní teploty, tím více nám otékají nohy. Jenže otoky nohou nejsou jen běžnou letní záležitostí. Mohou být i důležitým příznakem řady zdravotních potíží. Co je příčinou otoků nohou, především kotníků, a jak se jich zbavit? Někdy stačí opatření, která uděláme doma; jindy je dobré vyrazit k lékaři. Přečtěte si, co všechno mohou oteklé nohy signalizovat.

Otoky dolních končetin se vyskytují u dospělých osob, především u těch starších, poměrně často. Záleží na příčině vzniku, ale i tak lze říct, že ženy na otoky trpí o něco častěji než muži.

Otok neboli edém vzniká v případě, kdy drobné krevní cévy propouštějí tekutinu. Jak vysvětluje web lékárenské sítě Dr.Max, tekutina se následně hromadí v mezibuněčných prostorech kůže a podkoží.

Otoky mohou postihnout jakoukoliv část těla, nejčastěji se ale objevují na dolních končetinách v oblasti nártů a kotníků. V horkých letních dnech tedy není nic zvláštního, pokud se nevejdete do svých oblíbených bot.

Oteklé nohy přitom bývají provázeny pocity napětí nebo tíhy v nohou a ztěžují chůzi i další tělesné aktivity.

Za oteklé nohy mohou nemocné žíly i jiné orgány

Se stížností na otékající nohy chodí lidé k lékaři poměrně často. Nejčastější příčinou otoků, se kterou se setkávají v ordinacích praktičtí lékaři, bývá žilní onemocnění, takzvaná chronická žilní insuficience.

Co je to chronická žilní insuficience? Chronická žilní insuficience (CHŽI) je civilizační onemocnění postihující žilní systém dolních končetin.

postihující žilní systém dolních končetin. Příznaky CHŽI trpí více než 50 procent západní populace .

. Nejčastějším klinickým projevem CHŽI jsou varixy. zdroj: Angiochirurgie

„Otoky nohou ale mohou způsobovat i jiná, závažnější onemocnění, například nemoci srdce, jater nebo ledvin,“ vyjmenovává Kateřina Javorská, praktická lékařka z Nového Města nad Metují a členka výboru Společnosti všeobecného lékařství.

Otokem se projeví i zánět

Jak dále uvádí web lékáren Dr. Max, otok dolních končetin způsobený ukládáním tekutiny v tkáni se nazývá periferní edém. Dalším typem je otok způsobený nahromaděním tekutiny v případě obezity, následkem dlouhodobého stání nebo sezení.

Jako reakce na úraz může jednoduše vzniknout zánětlivý otok. Ten stejně tak provází i některá onemocnění, jako je revmatoidní artritida.

Závažné stavy léčí specialisté

Praktičtí lékaři musí vždy vyloučit, že se nejedná o vážnější problém. Pokud je otok jednostranný, tedy na jedné noze, tak je třeba zvážit diagnózu hluboké žilní trombózy.

„Za specialistou pacienta odesíláme, pokud máme podezření na závažný stav. Ať už je to zmiňovaná hluboká žilní trombóza nebo akutní onemocnění srdce, jater nebo ledvin. Teprve pokud to vše vyloučíme, nastupuje osvědčená léčba otoků, spojená s žilním onemocněním,“ říká Kateřina Javorská.

Žilní onemocnění

Při léčbě otoků spojených s žilním onemocněním doporučují praktičtí lékaři v první řadě zavést režimová opatření. To znamená vyvarovat se dlouhého stání a sezení. „Také radíme pacientovi speciální cviky, které jsou zaměřené na žilní systém. Úplným základem léčby je nošení kompresivních punčoch a užívání venotonik, tedy léků, které zlepšují cévní průtok,“ dodává doktorka Javorská.



Problémy s játry

Typickým příznakem onemocnění jater, ať už jde o jejich zánět nebo hepatitidu (čili žloutenku) je zežloutnutí. „Když oční bělmo a kůže dostanou žlutavý nádech, je pravděpodobné, že vaše játra mají problém. Příznaky ale mohou být i mnohem méně typické,“ upozorňuje na svém webu Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Potíže s funkcí jater se ovšem mohou projevovat právě i otoky nohou a kotníků. K dalším příznakům pak patří bolest a otoky břicha, svědivá pokožka, tmavě zbarvená moč, světlá, nebo naopak krvavá či černá stolice, chronická únava, nevolnost nebo zvracení a nechutenství.

Člověk, který si chce být jistý, že jeho játra fungují správně, si může nechat udělat jaterní testy. O jedné z jaterních nemocí se dočtete v tomto našem článku.

Problémy s ledvinami

„Otok nohou ukazuje na to, že je v organismu příliš mnoho tekutin. Není to příznak specifický jen pro onemocnění ledvin, ale i u nich se často objevuje,“ říká profesor Ondřej Viklický, přednosta Transplacentra a také Kliniky nefrologie IKEM.

Pokud jde o ledviny, otoky nohou může způsobit velká ztráta bílkovin do moči u některých zánětů ledvin. Vznikají také u pokročilých selhání ledvin, kdy ty už nejsou schopny vyloučit přebytek tekutin.

Více jsme o příznacích onemocnění ledvin psali v tomto článku.

Srdeční selhání

Otoky dolních končetin jsou pravděpodobně jedním z nejtypičtějších příznaků srdečního selhání, při kterém srdce nezvládá pumpovat dostatečné množství krve do organismu.

Kromě nemocného srdce na otocích nese svůj díl viny také gravitace. Nejprve se otoky ohlásí zaříznutým lemem ponožek, pak se mohou z chodidel rozšiřovat na bérce, někdy i stehna a hýždě.

„Postupně bývá stále obtížnější najít mezi vlastními botami takové, které na oteklé nohy padnou. Na vině je selhání srdce, které nezvládá udržet veškeré tekutiny v oběhu. Začnou se hromadit a v duchu gravitačního zákona neomylně směřovat k dolním končetinám,“ vysvětluje profesor Jan Václavík, přednosta Interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava.

Otoky se zmírňují po podání močopudných léků, takzvaných diuretik. Pacienti mají k dispozici také moderní léčivé přípravky, odborně nazývané glifloziny. Ty kromě zmírnění otoků pomáhají zlepšit práci srdečního svalu.

Dna neboli pakostnice

Někdy mohou otékat i jen jednotlivé prsty na nohou. Co to pak značí? „Stává se to většinou v oblasti kloubů, kde nejčastěji vídáme otok palce u nohy. Pokud je doprovázen velkou bolestivostí kloubu a zarudnutím, tak se může jednat o dnavý záchvat. Leckdy jde o první příznak nemoci,“ říká doktorka Javorská.

Dna je kloubní onemocnění, které probíhá chronicky nebo akutně třeba po velké stravovací chybě. Jak popisuje Národní zdravotnický informační portál, dna má typické nepříjemné projevy – otok, bolest či výskyt takzvaných tofů, což jsou uzlíkovitá nahromadění krystalků solí močové kyseliny zejména nad prvními klouby palců.

Problém je v tom, že je v organismu porušena přeměna bílkovin. V krvi se zvyšuje množství močanů (urátů), které se ukládají v chrupavkách kloubů, v ledvinách v podobě močových kaménků a v podkoží.