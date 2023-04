Jak urychlit hojení ran? Na lidové léčitelství raději zapomeňte, může uškodit

Jak dlouho se hojí otevřená rána? Rozhodně by to nemělo trvat půl roku. Paní Marii je 78 let a takové bolesti, jako jí způsobily bércové vředy, snad ještě nezažila. Šest měsíců se marně doma snažila nehojící se vředy na dolních končetinách vyléčit. Oplachovala je vodou a překrývala klasickým obinadlem. Žádné zlepšení se ale nekonalo, spíš se vše zhoršilo. „Bércáky“ svědily, hnisaly, strašně bolely a rána se postupně zvětšovala.

Otevřená rána by se neměla hojit půl roku | Foto: Shutterstock