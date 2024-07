Zdena Lacková dnes 15:00

Otlaky po páscích bot a nemožnost se do nich po vyzutí znovu obout. Kotníky, za které by se nemusel stydět menší slon. Pocity tíhy a touha nemuset na ztěžklých nohách stát už ani minutu. To jsou letní prožitky mnoha lidí. Někomu se to děje jen občas. Ti, kteří však mají potíže se žílami, řeší otázku oteklých nohou poměrně často. Pomůže jednoduchá pomůcka, kterou může předepsat lékař.