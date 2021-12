Otužilci naskákali do ledové vody Lužáku. Rozloučili se s rokem 2021

/FOTO, VIDEO/ Po třinácté a tradičně ve třináct hodin se opět sešli otužilci a milovníci zimního plavání ze širokého okolí poslední den roce v areálu Cihelny v Lužicích. Na Silvestra 2021 si přáli do nového roku ve zhruba čtyři stupně studené vodě a také na břehu Lužáku. Spontánnímu setkání nezabránilo ani to, že vlastně ani nebylo oficiálně pořádané, ani to, že v areálu byly stále ještě viditelné následky červnového průchodu tornáda.

Silvestrovské setkání otužilců a zimních plavců v areálu Cihelny v Lužicích poslední den roku 2021. | Video: Deník/Petr Turek