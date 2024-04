Z nového léku proti diabetu se během několika let stala mediální i byznysová bomba. Ukázalo se, že vedle léčení cukrovky má také neuvěřitelné účinky na hubnutí. Díky němu přiznaně i nepřiznaně výrazně zhubli například slavná moderátorka Oprah Winfreyová, magnát Elon Musk či modelka Kim Kardashianová. Kolem léku Ozempic se strhl neuvěřitelný poprask, ale mnozí lékaři a vědci před ním varují. Ozempic pomáhá s hubnutím i dalšími zdravotními problémy, ale má také mnoho negativních vedlejších účinků.

Ozempick se aplikuje jednou týdně injekčním perem. | Foto: Shutterstock

Ozempic: nebezpečný lék, který milují celebrity:

Poprask kolem léku na cukrovku

Ozempic se sice proslavil díky americkým celebritám, ale pochází z Evropy. Vyvinula jej dánská společnost Novo Nordisk. Schválen byl v roce 2017 a o pět let později byl schválen pod názvem Wegowy další lék založený na stejném principu a určený pro hubnutí.

Ozempic se aplikuje injekčním perem a původně si jej píchali jen diabetici, kteří trpěli cukrovkou druhého typu.

Během pěti let, kdy byl na trhu, se však zjistilo, že má také další zdravotní účinky: výrazně snižuje riziko srdečního infarktu i mozkové mrtvice a navíc pomáhá obézním pacientům zhubnout. Na trhu s léky to způsobilo neuvěřitelný poprask.



„Takový rozruch, jaký nyní panuje na farmaceutickém trhu, nepamatujeme od doby, kdy se na něm objevily proticovidové vakcíny,“ napsal tehdy americký list The Wall Street Journal.

Není divu, že se výrobci daří dobře. Za měsíční dávku populárního léku zaplatil loni pacient v USA asi tisíc dolarů, tedy zhruba 23 tisíc korun. Odborníci ale upozornili, že firma tuto dávku může vyrobit neskonale levněji - v přepočtu na českou měnu za necelých 120 korun.

Ve Spojených státech se distribuce tohoto léku v salonech krásy, tedy mimo lékařské ordinace a lékárny, stala běžnou záležitostí.

A dařilo se i společnosti, která léky uvedla na trh.

„Jako výrobce léků na cukrovku se dánská firma Novo Nordisk náhle rozrostla natolik, že společnost přetváří dánskou ekonomiku,“ upozornil loni list New York Times.

Během několika týdnů tržní hodnota společnosti Novo Nordisk přesáhla velikost dánské ekonomiky a rostoucí cena akcií z ní udělala druhou nejhodnotnější veřejnou společnost v Evropě po skupině luxusního zboží LVMH.

Omezuje chuť k jídlu a zpomaluje trávení

Jak fungují Ozempic a Wegowy? Jejich hlavní složkou je látka semaglutid. Ozempic je injekce, která se aplikuje jednou týdně. Snižuje hladinu cukru v krvi tím, že pomáhá slinivce produkovat více inzulínu, což je důležité pro lidi, kteří trpí diabetem 2. typu.

Napodobuje však hormon GLP-1, který přirozeně produkujeme ve střevech a který omezuje chuť k jídlu tím, že signalizuje našemu tělu, že se cítíme sytí. Zpomaluje také trávení, protože prodlužuje dobu, za kterou jídlo opustí tělo.

„Ozempic spolu s dietou a cvičením prokazatelně zlepšuje hladinu cukru v krvi u dospělých s diabetem 2. typu. U dospělých s diabetem 2. typu a známým srdečním onemocněním snižuje Ozempic riziko závažných kardiovaskulárních příhod, jako je mrtvice, srdeční infarkt nebo smrt. Můžete také zhubnout,“ píše o svém léku Novo Nordisk.

Ozempic obsahuje menší dávku semaglutidu než Wegovy. Ve Spojených státech je jako prostředek pro hubnutí schválen jen Wegovy, nikoliv Ozempic. Ale po Wegovy byla taková poptávka, že nebyl k sehnání, a proto si lidé místo něj začali pořizovat Ozempic.

Jednou z celebrit, které zhubly díky dánskému léku, je prý i slavná moderátorka Oprah Winfreyová.Zdroj: Shutterstock

Kolika kilogramů se můžeme zbavit?

Jak moc mohou tyto léky pomoci s hubnutím? Jedna česká pacientka, která brala Ozempic na cukrovku, uvedla, že za rok zhubla 14 kilogramů. Obecně se uvádí, že za rok a půl užívání mohou lidé ztratit zhruba 15 procent své hmotnosti. U někoho to může představovat třeba dvacet kilogramů.

Někdy je však tento úbytek doslova ohromující. „Lidé s tímto lékem (Ozempic) ztrácejí až 50 kilogramů hmotnosti,“ uvedla pro web Americké společnosti plastických chirurgů lékařka Kristy Hamiltonová, která se věnuje plastické a rekonstrukční chirurgii. Právě na chirurgy se obracejí lidé, jimž po razantním zhubnutí zbyla na těle nepěkná povolená kůže.

Ozempic ani Wegovy neřeší ani druhý vážný problém spojený s hubnutím. Lékaři varují, že si tělo na tyto přípravky může zvyknout, takže váha začne stagnovat. A pokud léky přestanete užívat a nezměníte svůj životní styl, shozené kilogramy by se vám mohly začít vracet.

Vedlejší účinky mohou být nepříjemné

I tak slavné a populární léky mohou mít vedlejší účinky. „Lék Ozempic a jemu podobné látky mohou mít jako nejčastější nežádoucí účinek nevolnosti, někdy zvracení nebo průjem. To se většinou časem upraví a navíc lidem s nadváhou to často nevadí, protože když jedí méně, tak jsou tyto nežádoucí účinky také menší a hubnutí lépe funguje,“ uvádí portál Cukrovka.

Pacienti však mohou trpět také bolestí žaludku a zácpou. Sám výrobce léku jako závažné a nežádoucí účinky Ozempicu uvádí:

zánět slinivky břišní (pankreatitida)

změny vidění

nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie)

problémy s ledvinami a selhání ledvin

závažné alergické reakce

problémy se žlučníkem

možné nádory štítné žlázy, včetně rakoviny

Lidé užívající Ozempic nebo Wegovy by si také měli dávat velký pozor na to, co jedí a jaké množství jídla sní. „Pacienti mohou pociťovat tak intenzivní nedostatek chuti k jídlu, že mohou být podvyživení,“ řekl deníku New York Times lékař Andrew Kraftson z Metabolické, endokrinologické a diabetologické kliniky nemocnice Michigan Medicine.

Podle něj by se lidé užívající tyto léky měli vyhýbat jídlům s vysokým obsahem tuku, protože by jim mohla způsobovat nepříjmné až bolestivé zažívací potíže.

Pořizovat si Ozempick jinde než v lékárně může být nebezpečné.Zdroj: Shutterstock

Pozor na padělky

Ozempic je pro výrobce i prodejce velmi výnosný, takže není divu, že se na trhu objevily jeho padělky. Byly zachyceny dokonce i v zemích Evropské unie, takže Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal vloni varování před nebezpečnými podvrhy.

„SÚKL upozorňuje na množící se výskyty případů podezření z padělání léčivého přípravku Ozempic v Evropské unii,“ uvedl na svých stránkách úřad.

Ozempic je v ČR vázán na lékařský předpis a je možné jej legálně získat pouze výdejem z lékárny. „U balení získaných z jiných než legálních zdrojů není zajištěna jakost, bezpečnost a účinnost léčivého přípravku,“ upozornil SÚKL.