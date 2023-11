Ministerstvo zdravotnictví (MZd) a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) varují před užíváním léku ozempic získaného jinak na předpis lékaře a vyzvednutého v lékárně, například koupeného přes internet. Může jít o padělek, jehož aplikace může způsobit vážné zdravotní komplikace s ohrožením života. MZd o tom, že se tyto padělky objevily v EU, informovalo v tiskové zprávě. V Rakousku několik lidí po aplikaci takové látky skončilo v nemocnici.

Lék ozempic | Foto: Profimedia

Injekční lék ozempic je určený především pro léčbu cukrovky, mimo tuto indikaci se používá také k hubnutí. „Jediná legální cesta pro získání tohoto léčivého přípravku, kde má pacient garanci pravosti a správné jakosti, je skrze výdej v lékárně,“ uvedlo MZd v tiskové zprávě.

Lidé mají lék, u kterého mají podezření, že by mohlo jít o padělek, odevzdat v lékárně. MZd deklarovalo, že jim za to nehrozí žádný postih. SÚKL zveřejnil i snímky, jak aplikační pero padělku od originálu poznat. Falešný lék, který kriminalisté zajistili v Rakousku, obsahuje podle informací agentury DPA inzulin místo semaglutidu a lidé, kteří si ho aplikovali, pak měli záchvaty a dostali se do stavu hypoglykémie.

V Rakousku skončilo po aplikaci padělku v nemocnici několik lidí. Podle rakouského úřadu pro bezpečnost ve zdravotnictví využívají podvodníci toho, že na trhu je ozempiku nedostatek v situaci, kdy jeho producent, dánská společnost Novo Nordisk, nestačí pokrývat poptávku.

Už v dubnu ministerstvo informovalo, že tento lék bude v českých lékárnách několik týdnů nedostupný, diabetikům proto lékaři dočasně předepisovali novou léčbu. Po dobu výpadku ministerstvo svým nařízením předepisování léku mimo léčbu cukrovky omezilo. I diabetici si mohli nechat najednou předepsat lék jen na 12 týdnů a nebylo možné, aby si ho pacient sám hradil, což se dělo u lidí, kteří lék chtěli používat k hubnutí.