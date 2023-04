Se zánětem močových cest a nepříjemným pálením, které s ním souvisí, se v životě setkalo již mnoho žen. Někdy má ale na svědomí úpornou především noční řezavou bolest v oblasti pochvy něco úplně jiného, na co běžná antibiotika nemají šanci zabrat. Za příznaky totiž může stát malý bílý červ, který parazituje především v těle malých dětí. Je jím roup dětský.

Roupi způsobují úmorné svědění v oblasti konečníku | Foto: Shutterstock

Když je řeč o roupech, většinou se vám vybaví školky plné dětí, které si toto mnohdy nepříjemné parazitologické onemocnění předávají v začarovaném kruhu. Jedno dítě parazita přinese, poškrábe se na zadečku a rukou pak osahá všechny hračky. A další dítě sáhne na hračku a poté prst strčí do úst společně se svačinkou…

Paraziti, kteří mohou žít v našem těle:

Zdroj: Youtube

Během pár dní mohou vajíčka a dospělí jedinci tohoto parazita kolovat ve střevech většiny dětí ze třídy včetně paní učitelek a také rodičů dětí. Někdy se nákaza projevuje naprosto bezpříznakově, jindy děti cítí nepříjemné svědění v oblasti konečníku a dívky (i ženy) mohou pociťovat bolestivé řezání v oblasti pochvy, když drobný bílý červík „zabloudí“.

Jak probíhá nákaza

Roupi jsou výhradně lidským parazitologickým onemocněním a je vyloučeno, aby dospělé jedince či jejich vajíčka nebo larvy přenášela domácí a jiná zvířata.

„Nejčastěji se do těla dostanou pozřením vajíček ve chvíli, kdy dítě (ale i dospělý člověk) sáhlo na předmět, na který sáhlo dítě, jehož prsty přišly do styku s infikovaným řitním otvorem či jeho okolím nebo došlo k porušení či nedodržení základních hygienických pravidel,“ informuje web Anamnéza.

Vajíčka, která klade samička v okolí řitního otvoru jsou však tak lehká, že mohou být přenášena i vzduchem nebo společně s prachem. Neplatí proto pravidlo, že roupy mají jen zanedbané děti či dospělí, kteří nemají základní hygienické návyky.

Infikovaný člověk se pak dostává do začarovaného kruhu, kdy se kvůli úpornému svědění poškrábe v oblasti řitního otvoru, vajíčka se mu přilepí na prst a v okamžiku, kdy si vloží neumytou ruku do úst, dojde k takzvané autoinfekci neboli nákaze sama sebe. Ke svědění dochází především v noci, kdy je tělo v klidu a samička má prostor klást vajíčka, kterých může být i 10 tisíc.

Když se roupi zatoulají

V důsledku kladení vajíček může docházet k velice nepříjemnému svědění, ale u dívek a žen nastává ještě další komplikace v podobě náhodného zatoulání červíka či vajíčka do oblasti vagíny nebo močového měchýře. V tu chvíli cítí malé holčičky stejně jako dospělé ženy velice nepříjemnou řezavou bolest provázenou bolestivým močením, svěděním či pálením vulvy a bolestmi, které se podobají zánětu močového měchýře. Následně odhalují právě přítomnost drobného bílého červíka.

„V důsledku nočních obtíží se u nemocných objevuje také únava, nevyspání, podrážděnost i bolesti hlavy. Nákaza často vede k nočnímu pomočování a u děvčátek (i žen) také k svědění genitálu a výtoku,“ upozorňuje doktorka Martina Spaziererová na webu kliniky EUC.

Mohou roupi přežít v pochvě?

Podle bakalářské práce z Karlovy Univerzity Roup dětský od Andrey Exnerové, která je dostupná ZDE mohou „roupi přecházet přes vagínu do dělohy, vejcovodů, a dokonce až do břišní dutiny. V těchto oblastech pak může dojít k rozvoji zánětlivé reakce či k tvorbě granulomu. Přítomnost roupa či jeho vajíček ve vagíně je nejčastější příčinou dětských výtoků a vulvovaginitid.“ Původně banální onemocnění tak může přerůst ve vážný problém, proto by měl být vždy vhodně přeléčen.

Problémem je také to, že paraziti s sebou často přinesou i bakterie ze střev. To pak může způsobit přidružený bakteriální zánět. Parazita navíc nejde zničit antibiotiky.

Kdo je nejvíce ohrožen

Roup dětský je velice častým parazitem u mladších dětí a jeho výskyt je vyšší u dětí, které se pohybují v kolektivních zařízeních, jako jsou například školy a školky. Podle webu Anamnéza se roupi mezi dětmi běžně vyskytují a parazitují na konci tenkého a začátku tlustého střeva zhruba u 20 % dětí. „U dětí v kolektivních zařízeních se však nákaza vyskytuje až u 90 % dětí,“ jak informuje web.

Není však výjimkou, že se tento parazit dostane i do těla dospělého člověka – nejčastěji právě rodiče malého dítěte. Jakmile nedojde k odhalení nákazy, dítě může mít vajíčka parazita za nehty, na hračkách, polštáři, zkrátka kdekoliv a pak je jen otázkou času, kdy se nakazí i zbytek rodiny včetně rodičů.

Jak se roupů zbavit

V případě zjištění infekce roupem dětským je vhodné přeléčit celou rodinu tabletami, které vám předepíše váš ošetřující lékař. K dispozici jsou rovněž sirupy s odčervovacím účinkem na bylinné bázi, ovšem účinnou látku neobsahují. Velice důležité je rovněž dodržovat režimová opatření

Mezi opatření podle webu EUC patří především:



· časté omývání konečníku teplou vodou a mýdlem (minimálně ráno a večer)

· dodržování správných hygienických návyků

· mytí rukou vždy po použití toalety a před jídlem

· nevkládání rukou do úst

· častá výměna ručníků, ložního prádla, spodního prádla a pyžama

· nehty mít zastřižené nakrátko, nekousat si nehty