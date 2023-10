Když vám začnou selhávat ledviny, jedním z prvních příznaků může být nedostatek energie, neutišitelná únava i vysoký krevní tlak. Pročištění tohoto životně důležitého orgánu pak může být prvním krokem k jejich uzdravení. Pomoci detoxikovat ledviny vám může pampeliškový kořen, který není těžké najít ani vykopat. Na jeho sběr je nyní správný čas, protože na podzim obsahuje ty nejcennější látky. Káva z něj vás postaví na nohy, a to i bez obsahu kofeinu.

Pampeliškové kořeny pomáhají čistit ledviny. Sbírají se buď časně z jara nebo na podzim. | Foto: Deník

Jak sbírat kořeny na pampeliškovou kávu:

Zdroj: Youtube

Ledviny plní v našem těle zásadní funkci. Jejich hlavním úkolem je zbavovat tělo a krev od odpadních látek, které se právě v krvi hromadí.

„Tyto látky vylučujeme spolu s přebytečnou vodou v podobě moči, čímž se zbavujeme i přebytečné vody v těle. Ledviny ovšem rovněž produkují hormony, které ovlivňují metabolismus kostí a oběhovou soustavu. Pokud dojde k selhání jejich činnosti, je doslova životně nutné jejich funkci nahradit,“ zmiňuje funkci ledvin web Ledviny.

Skvělým způsobem, jak ledvinám dopřát detox, je připravit si čaj či kávu z kořene pampelišky neboli smetánky lékařské, na jehož sběr je právě teď nejlepší čas. Jak vyčistit ledviny? Jak připravit čaj na detox ledvin a jak poznat, že ledviny špatně fungují? Které potraviny ledvinám škodí a jak si připravit chutnou pampeliškovou kávu?

Síla pampeliškového kořene

Proč byste měli ledviny vůbec pročisťovat? „Protože pokud je jejich funkce oslabená, může vás postihnout řada zdravotních komplikací, které začínají nedostatkem energie, přetrvávající únavou, zadržováním vody v těle, ale končí i otoky, vysokým krevním tlakem, zánětem kloubů či kožními problémy,“ tvrdí například web Lékárna. A jak všichni dobře víme, lepší je nemocem předcházet, než je pak obtížně a zdlouhavě léčit.

Chcete zhubnout? Pomůže to nejlevnější koření, které navíc čistí střeva

Právě kořen pampelišky výrazně přispívá k úlevě od různých zdravotních neduhů. „Výrazně očisťuje játra, žlučník, slinivku a slezinu. Také ale pomáhá vylučovat toxiny z těla a působí močopudně, což přispívá i k očistě ledvin a močového systému,“ vysvětluje bylinkářka Linda Mahelová.

Jelikož však pampeliška skvěle čistí krev, pomáhá řešit i problémy s akné, ekzémy či nehojící se kožní rány a celkově zlepšuje stav pokožky. Přispívá však také k celkovému zlepšení zdravotního stavu a zmírnění dlouhodobé únavy.

Kdy sbírat pampeliškový kořen

Kořeny obecně sbíráme především na jaře, kdy pampelišky a jiné rostliny ještě nekvetou. Před rozkvětem jsou totiž účinné látky obsaženy v kořeni a poté, co rostlina rozkvete, pošle tyto látky do květu a kořen jich v tu chvíli obsahuje minimum. Stejně tak je ale vhodné vykopávat pampeliškové i jiné kořeny od září do podzimu, kdy se rostlina opět uzavírá. Ideální je také sbírat kořeny po dešti, jelikož je lze ze země lépe vyrýpnout. Samozřejmostí by měl být sběr v čistém prostředí.

Zázvor, všelék podzimu. Těmito čtyřmi chybami ho připravíte o cenné látky

„Sbírat kořeny lze i na podzim, když rostlina odkvete a opět pošle všechny cenné látky zpět do kořene. Já je nejraději jím čerstvě utržené, kdy jsou křupavé a příjemně hořko sladké, ale rovněž je suším při 40 °C v troubě, což je teplota, která zachovává jejich účinné látky. Následně suché kořeny rozemelu na prášek, který užívám při očistě těla,“ říká bylinkářka Linda Mahelová i na svém profilu na Youtube.

Čaj z pampeliškového kořene

Ačkoliv je pampeliška považována v zahradách za invazivní plevel, kterého se téměř nedá zbavit, pravdou zůstává, že v sobě skýtá obrovskou sílu, kterou je škoda nevyužít. Rostlina je léčivá úplně celá. Listy se používají do čerstvých salátů, z květů lze připravit med i marmeládu. Když je ale řeč o kořenech této všudypřítomné léčivky, pojďme si říct, jak si z nich připravit léčivý čaj či odvar. Navíc je kořen dobrý i v tom, že ho můžeme nasbírat teď, a po nasušení využívat jeho sílu po celou zimu až do jara.

Kořen pampelišky:

„Dobře usušený kořen uskladněte v utěsněné nádobě v temnu a v případě potřeby si z něj připravte čaj z přibližně jedné kávové lžičky třikrát denně. Pampeliškový kořen si ale můžete koupit i nasušený, pokud se vám nechce jej chodit sbírat vlastní rukou,“ radí web Přírodní lékárna, zaměřený na bylinky.

Pampelišková káva

S přípravou pampeliškové kávy byste neměli otálet a začít kořeny zpracovávat ihned poté, co si je přinesete domů. Kořeny pampelišky omyjte pod tekoucí vodou a očistěte je od hlíny. Následně je nakrájejte na menší kousky a nechte je usušit v sušičce na ovoce, v troubě či blízko topení. Jakmile půjdou zlomit, jsou dostatečně usušené. Přípravě kávy už nic nebrání.

Bolí vás hlava? Trápí vás otoky nohou či bolesti zad? Pomocníka zvedněte ze země

„Kořeny rozložte na plech do trouby a pražte je na 180 °C zhruba patnáct minut. Po celou dobu však kořeny kontrolujte, aby nedošlo k jejich připálení. Občas je můžete promíchat. Následně je vyndejte z trouby, nechte vychladnout, rozmixujte a uzavřete do vzduchotěsné nádoby,“ radí s přípravou pampeliškové kávy web Provoněný den.

Do hotového prášku můžete přidat i voňavé koření jako kardamom, skořici či vanilku a chuť kávy tak ještě ozvláštnit. Velkou výhodou této kávy je, že je nejen lahodná, ale navíc je bez kofeinu a prospívá našemu tělu.

Domácí elixír zdraví za pár kaček. Pár loků denně a chřipka nemá šanci

Při užívání jakýchkoliv bylin je ale vždy nutné myslet na to, že se jedná pouze o doplněk stravy, který může vašemu zdraví nemálo pomoci, ovšem vážnou chorobu nevyléčí. Také je potřeba hlídat si dávkování a ctít pravidlo: všeho s mírou.

15 potravin pro ledvinovou dietu

Pampeliškový čaj a káva však nejsou jediným způsobem, jak pročistit ledviny. Především je také nutné dbát na jejich zdraví a čistotu v průběhu celého života. Pomoci vám může i vhodná skladba jídelníčku, a to hlavně ve chvíli, kdy vám byla nastavena ledvinová dieta například pokud máte chronické onemocnění ledvin či docházíte na dialýzu.



Nahrává se anketa …

Mezi vhodné potraviny pro ledvinovou dietu patří podle webu Ledviny především těchto patnáct potravin:

červená paprika

zelí

květák

česnek

cibule

jablka

brusinky

borůvky

maliny

jahody

třešně

červené hrozny

vaječné bílky

ryby

olivový olej

Jaké potraviny naopak škodí

Obecně se dá říci, že při potížích s ledvinami byste se měli některým potravinám úplně vyhnout. „Strava nesmí být dráždivá, omezujeme koření, zejména pepř, papriku, nové koření, tymián, muškátový oříšek apod. Nepodáváme ani pikantní lahůdkářská jídla, jako jsou očka, rybí saláty, zavináče, sardelky, pikantní paštiky, saláty. Omezujeme příjem uzenin, protože jsou značně kořeněné,“ doporučuje zvážit dietní opatření specialista na sníženou funkci ledvin a jejich léčbu ambulance Dial nefro.

Tuto pokojovku musíte mít. Její vůně bojuje proti chřipce, rýmě i nachlazení

Varuje však, že nevhodná je i silná černá káva, kakao, černý čaj či alkohol. Vyměnit proto černou kávu za kávu z pampelišek se jeví jako ideální volba, pokud si bez šálku kávy nedovedete představit ráno.