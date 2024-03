Stovky a možná i tisícovky žen zbytečně trpí bolestí pánve. Lékaři se leckdy snaží jejich urputné pánevní bolesti neúspěšně léčit, pacientky putují mezi ordinacemi a některé jsou nakonec odkázány na psychiatrii. Marně se snaží zjistit: Co dělat, když mne bolí pánev? Odborníci z pražské Všeobecné fakultní nemocnice před nedávnem našli nečekanou příčinu pánevních bolestí, a tím i řešení pro spoustu zoufalých pacientek.

Dysfunkce pánevního dna způsobuje ženám dlouhodobé obtíže, které významně snižují kvalitu jejich života. | Foto: Shutterstock

Paní Petře z Chomutova se po opakovaných gynekologických operacích v 38 letech proměnil život v jedno dlouhé utrpení. Bolesti v břiše a v pánvi se prohlubovaly, měla potíže s močením i se sezením. Žádné léky jí na bolest nezabíraly. Při vyšetřeních lékaři nemohli najít žádnou příčinu a mysleli si, že si paní Petra vymýšlí.

„Byla jsem zoufalá a psychicky na dně, trvalo to tři roky,“ vzpomíná Petra na dobu, než si sehnala informace, že by jí mohl pomoci profesor Mašata v pražské Všeobecné fakultní nemocnici a vypravila se rovnou za ním. Diagnostika proběhla rychle a žena se konečně dozvěděla, co jí je. Jednalo se o útlak takzvaného pudendálního nervu, který inervuje oblasti v pánvi.

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové pro uvolnění oblasti beder a pánevního dna:

Zdroj: Youtube

Utlačený nerv, který prochází pánví

Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., urogynekolog a vedoucí Centra pro chronickou pánevní bolest Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN.Zdroj: Se svolením VFN„Dysfunkce pánevního dna způsobuje ženám dlouhodobé obtíže, které významně snižují kvalitu jejich života. Patří mezi ně i chronická pánevní neuralgická bolest, kterou trpí stovky žen a možná i tisíce. Žádné oficiální statistiky zatím neexistují,“ vysvětluje profesor Jaromír Mašata, urogynekolog a vedoucí Centra pro chronickou pánevní bolest Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice.

Syndrom pánevní bolesti, jak odborníci poměrně novou diagnózu nazvali, představuje špatně snesitelný bolestivý stav v oblasti pánve způsobený útlakem a drážděním pudendálního nervu. Ten prochází velkou částí zevních pánevních orgánů, třetinou pochvy a oblastí konečníku. Ve Všeobecné fakultní nemocnici se touto diagnózou začali zabývat zhruba před 15 lety.

Diagnózu poznáme hned napoprvé

Nerv může být drážděn poraněním pánve, jizvením nebo přímo změnami v nervu samotném. Problém se často projevuje brněním a pálením postižené oblasti. Přetrvávající dlouhodobá bolest v pánvi, způsobená útlakem tohoto nervu, zahrnuje i takové příznaky, jako jsou pálení, svědění, sexuální dysfunkce, inkontinence moči a stolice, a především urputné bolesti při sezení.

„V naší ambulanci jsme správnou diagnózu často schopni zjistit již při první návštěvě ženy a dokážeme pomoci až 90 procentům pacientek,“ doplňuje profesor Mašata. Lékař s pacientkou během vyšetření projde příznaky onemocnění, provede speciální ultrazvuk a nahmatáním postiženého nervu zkontroluje, zda je oblast i při jemném dotyku bolestivá.

Na začátku je fyzioterapeut a léčba bolesti

Léčba bolesti začíná u odborného fyzioterapeuta, pokud mají pacientky velké obtíže, doporučí je lékař ke specialistovi na léčbu bolesti – algeziologovi. V případě podezření na problémy s páteří je třeba zajistit také neurologické vyšetření. Pokud nezabírají fyzioterapie ani léky na bolest, odborníci pacientkám navrhují buď operační uvolnění nervu, nebo přímo zavedení neurostimulátoru do těla, který dokáže bolest tlumit.

Kandidátkou pro zavedení neurostimulátoru byla i paní Petra. „Díky zákroku žiji teď už dva roky úplně jiný život a bolesti,“ dodává žena.

Fyzioterapie pomůže až 70 % pacientek

V případě pánevní bolesti způsobené pudendální neuralgií se fyzioterapie zaměřuje na aktivaci pánevního dna a pomůže až 70 % pacientek. „Pacientky naučíme pánevní dno vnímat, správně s ním pracovat zapojením dechu a relaxovat jej tak, aby se bolestivost a velké napětí nezvyšovaly a celá oblast byla lépe prokrvená a zklidněná,“ vysvětluje Ida Hurtíková, odborná terapeutka Ambulance komplexní fyzioterapie pánevního dna Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie.

Cílem terapie je zajistit snížení nebo ideálně vymizení bolesti a také naučit pacientku s bolestí zacházet. „Je důležité včas rozpoznat, kdy bolest narůstá a v tu chvíli je třeba něco změnit – přerušit dlouhé sezení, zacvičit si, zvolit některou z úlevových poloh, případně použít analgetikum, aby se bolest nevymkla kontrole,“ doplňuje fyzioterapeutka.



Co dělat při chronických bolestech v pánvi

Ambulance, která se ve Všeobecné fakultní nemocnici na chronickou pánevní bolest specializuje, je zatím u nás ojedinělá. „Pacientky se k nám sjíždějí z celé České republiky, ale máme omezenou kapacitu. Proto je naší snahou je školit o diagnóze stále více lékařů a fyzioterapeutů, aby mohli ženy léčit v místě jejich bydliště,“ říká profesor Mašata.

Pacientky s chronickými pánevními bolestmi by podle profesora Mašaty měly vyhledat gynekologa, nebo ještě lépe urogynekologa. Ten je po provedení diagnózy může dále poslat na fyzioterapii a případně i do některého z center léčby bolesti. Operace pak bývají až krajním řešením.