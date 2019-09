Bolí nás záda, koleno nebo rameno. Znamená to automaticky, že příčina potíží je právě v těchto částech organismu? A musíme kvůli každému píchnutí absolvovat desítky drahých vyšetření či brát několik léků? Nejznámější český fyzioterapeut Pavel Kolář v pátečním rozhovoru Deníku vysvětluje, že lékař by neměl problém hledat jen tam, kde se to přímo nabízí.

