Diváci soutěžního televizního pořadu MasterChef už Pavlínu Lubojatzky dobře znají. Ve čtvrté řadě pořadu v roce 2020 jí jen o fous uteklo vítězství a umístila se na druhém místě za Romanem Stašou. Pavlína je krásná, skvěle vaří a má ráda dobré jídlo. Coby celebrita známá z televizního pořadu musela pod tlakem médií tehdy mluvit i o tom, že ještě před pár lety bojovala s nadváhou. Nám prozradila, jak se jí spolu s manželem povedlo zhubnout dvacet pět kilo a jak se jí daří udržet si štíhlou postavu, aniž by musela být otrokem diet a neustálého cvičení.

Pavlína Lubojatzky po úspěšném zhubnutí a před ním | Foto: se svolením Pavlíny Lubojatzky

Pavlína Lubojatzky vzpomíná, že jí jídlo chutnalo odjakživa. V dětství měla lehkou nadváhu a už tenkrát se snažila s ní bojovat. Na základní škole, později na gymnáziu i na vysoké škole byla spíše studijní než sportovní typ.

„Mám pocit, že v 90. letech, kdy jsem se narodila, nebyla žádná osvěta o zdravém životním stylu. Ani kvalita potravin nebyla tam, kde je nyní. Nechci rozhodně za nic vinit své rodiče, i oni si návyky na zdravé stravování osvojili až později,“ vypráví Pavlína Lubojatzky.

Nikdo tenkrát neznal zásady, jak má vypadat zdravý talíř, z jakých makro a mikronutrientů se má skládat. Nebylo běžné doplňovat určité vitaminy a minerály, kterých v naší klimatické oblasti přijímáme méně, než tělo potřebuje.

Nepříjemné sacharidové vlny

Pavlína Lubojatzky se při snaze zhubnout snažila najít ten správný směr životního stylu, který bude vyznávat: „Myslím, že to je asi součást procesu hubnutí, že to nevyjde na první dobrou, ale člověk hledá a zkouší. Jednou jsem zkoušela sacharidové vlny. Měla jsem připravený jídelníček a na to navazující tréninkový plán, vše pod dozorem profesionála. Víckrát bych do tohoto typu stravování nešla, nevyhovoval mi. Měla jsem pak rozhozené zažívání, bolel mě žaludek, nebyla jsem výkonná, a tak jsem nedokázala ani pracovat.“

Margit Slimáková: Nehubněte, jezte zdravě. Kachnu ano, místo knedlíku zelí

Před svatbou se Pavlína se svým nastávajícím mužem Martinem rozhodli, že by oba rádi změnili to, jak žijí. Našli si trenéra, čtyřikrát týdně po práci chodili do fitka, nejprve sami na kardio, poté na hodinový trénink s trenérem, následně zase ještě chvilka kardia. Pak spěchali domů, aby si připravili krabičky na následující den s jídlem.

Radši procházky s pejskem

„Znovu bych už takový život žít nechtěla. Člověk se stal otrokem cvičení a vaření zdravých jídel, která ani nebyla chuťově tak dobrá. Taky jsme po čtvrt roce v tomto směru oba ubrali a pochopili, že pokud má být změna trvalá, musí být udržitelná. Začali jsme cvičit méně, chodit více na procházky s naším pejskem, nedbat na každou kalorii, ale přemýšlet nad jídlem komplexně, dát si to, co máme rádi, ale uvažovat nad množstvím,“ vysvětluje mladá žena.

Italská vajíčková pánev k snídani:

Nejspíš i to, že mají oba velmi dobře vyvinutou paletu chutí, podle Pavlíny způsobilo, že už nedokázali dál jíst třeba brownies z kokosové mouky, které se vám drolí v puse a přejete si, abyste to už hlavně dojedli.

Přes 20 kilo dole

V médiích se objevovaly informace, že Pavlína zhubla 25 kilo, jinde se psalo, že 24, jinde zase, že 22 kilo. „Přiznám se, že už ani nevím, kolik jsem tehdy vážila. Je to dávno za mnou a s věkem se tak nějak celá tato kapitola v našich životech vyzmizíkovala,“ říká Pavlína Lubojatzky.

Pavlína Lubojatzky hostem Show Jana Krause:

Zdroj: Youtube

Zdůrazňuje přitom, že při změně životního stylu byla vzájemná podpora s manželem velmi důležitá. „Kdybych byla ve stejné situaci nyní a neměla k sobě parťáka, stoprocentně bych investovala do kouče,“ dodává.

Tři čtvrtiny úspěchu v hlavě

Změna životního stylu, který pomáhá v hubnutí, není totiž o tom, že člověk bude cvičit a změní svůj jídelníček. Pavlína Lubojatzky je přesvědčená, že 70 % úspěchu udělá mindset, tedy nastavení hlavy.

„Potřebuji mít k sobě někoho, s kým se můžu o všem bavit, kdo mi ukáže různé směry, jak a do jaké hloubky můžu nad životním stylem přemýšlet. Někoho, kdo mě bude motivovat v horších momentech a bude mě umět pochválit za úspěch,“ říká.

Utrácet za diety? Lepší je kombinovat potraviny a normálně jíst, radí obezitolog

Dříve byla Pavlína schopná dát si ke snídali čokorolku, k obědu pizzu a k večeři hranolky z trouby. Teď posnídá tvaroh, ovoce, domácí granolu. K obědu si dá trhané hovězí, pečené brambory s okurkovým salátem a k večeři třeba čočkové kari s plátkem kvalitního kváskového chleba.

„Jde o to, že najednou člověk více přemýšlí nad tím, aby měl rozložené bílkoviny, tuky a sacharidy, aby přijal dostatek vlákniny z ovoce a zeleniny a tak dále,“ říká úspěšná foodblogerka.

Cannoli s pistáciovým krémem:

Pekli spolu čokoládový dort

Vaření, pečení a cukrařina byly koníčkem, který Pavlína s Martinem sdíleli od začátku jejich vztahu. „Bylo mi patnáct a Martinovi osmnáct, když jsme spolu v kuchyni pekli čokoládový dort podle Gordona Ramseyho. Koukali jsme spolu na všechny řady amerického MasterChefa, ale nikdy by nás nenapadlo, jak moc se nakonec náš život změní,“ přiznává mladá žena.

Oba vystudovali vysoké školy a měli rozjeté kariéry v korporátech na manažerských pozicích. Srdce je ale táhlo k jejich společné zálibě – ke gastronomii.

Pavlína i Martin vystudovali vysoké školy a měli rozjeté kariéry na manažerských pozicích. Srdce je ale táhlo ke gastronomiiZdroj: se svolením Pavlíny Lubojatzky

„Naši práci milujeme a každý den jsme vděční za to, jaký život jsme si dokázali vybudovat. Aktuálně máme na svém kontě dvě kuchařky, které jsme si sami vydali. První nese název ULALA, což je v zahraničí v podstatě expresivní vyjádření toho, když vám něco po ochutnání zabrnká na každou notu ve vašem těle. Druhá kuchařka se pak jmenuje Ještě více ULALA. Celkem v obou kuchařkách najdou čtenáři 215 receptů, které ale nejsou ledajaké,“ slibuje Pavlína.

Praktičtější kuchařka než jiné

Manželé Lubojatzští si předsevzali, že udělají hodně praktickou kuchařku, a to se jim povedlo. Recepty obsahují různé vychytávky, jako třeba horní indexy za množstvím suroviny v postupu práce. To je skvělé, protože se člověk nemusí neustále koukat, kolik že má toho do receptu dát. U receptů je také časová osa, která usnadní práci v kuchyni a pomůže člověku čas v kuchyni optimalizovat.

Česko svírá epidemie nadváhy. S kily navíc zápasí šedesát procent populace

A jak si Pavlína s Martinem udržují štíhlé postavy? Určitě to není počítáním přijatých kalorií.

„Neřekla bych, že jsou v kuchařkách jen odlehčené recepty. Je to takový náš mix receptů, slaných a sladkých, a tam, kde to jde, jsou receptury odlehčené. Znamená to, že jsme třeba náplň do quesadilly vytvořili z trhaného kuřecího, které se dusilo ve spoustě papriky, rajčat a cibule, ke quesadille je navíc recept na salátek.“

Vaření, pečení a cukrařina byly koníčkem, který Pavlína s Martinem sdíleli od začátku jejich vztahuZdroj: se svolením Pavlíny Lubojatzky

Ve sladkém receptu Lubojatzští zvolili krém z tvarohu a mascarpone, aby do dezertu dostali také nějaké bílkoviny, které dobře nasytí. „Nikdy toto odlehčení receptů není na úkor chuti! Ba naopak. Prvně jdeme po chuti, aby si každý sedl z receptů na zadek, a až poté přemýšlíme nad tím, co by se mohlo odlehčit,“ dodává Pavlína Lubojatzky.

Vizitka:



- Pavlína Lubojatzky (29 let) je vydavatelka kuchařek, podnikatelka, která má úspěšný e-shop s vlastními produkty a jinými kuchyňskými potřebami. Vede také kurzy vaření a vaří v televizním pořadu.

- Vystudovala Vysokou školu ekonomickou a je bývalá marketingová specialistka.

- S manželem Martinem si ještě před její účastí v televizní soutěži MasterChef založili blog o vaření.

- U gastronomie oba zůstali a recepty, které spolu tvoří, publikují na svém blogu.

- Na instagramu je pod profilem @lubojatzky_couple

Recepty od Pavlíny a Martina Lubojatzkých

Letní řecký těstovinový salát

Suroviny:

Salát:

100 g orzo těstovin (lze nahradit malými mušličkami)

1/4 salátové okurky

14 cherry rajčat

½ malé červené cibule

8 černých oliv bez pecky

¾ balení Salátové Lučiny

Listy čerstvé petrželky a máty

Dresing:

1 a ½ polévkové lžíce olivového oleje

1 a ½ polévkové lžíce červeného vinného octu

½ polévkové lžíce javorového sirupu (lze nahradit medem)

¾ čajové lžičky dijon hořčice

½ čajové lžičky sušeného oregana

½čajové lžičky granulovaného česneku

Vločková sůl

Bílý kampotský pepř

Najemno nastrouhaná kůra z ¼ malého bio citronu

Postup:

Příprava těstovin: Do malého hrnce nalijeme vodu, osolíme ji (na 1 l vody 1 a ½ lžičky soli) a necháme ji zavařit. Do vroucí vody nasypeme orzo těstoviny (100 g) a na nízkém varu je vaříme dle návodu. Uvařené těstoviny slijeme do sítka, pod studenou tekoucí vodou je opláchneme a necháme v sítku vychladnout.

Příprava dresingu: Mezitím, co se těstoviny vaří, smícháme v menší misce lžičkou olivový olej (1 a ½ lžíce), červený vinný ocet (1 a ½ lžíce), javorový sirup (1/2 lžíce) a dijonskou hořčici (3/4 lžičky). Přisypeme mezi prsty rozvoněné sušené oregano (1/2 lžičky), granulovaný česnek (1/2 lžičky), vločkovou sůl, jemně namletý bílý kampotský pepř a najemno nastrouhanou kůru z bio citronu (1/4 malého). Vše společně promícháme a necháme v lednici chladit.

Příprava salátu: Omytou salátovou okurku (1/4) nakrájíme na velmi tenká kolečka. Cherry rajčata (14) rozpůlíme, červenou cibuli (1/2 malé) nakrájíme na tenké proužky, černé olivy bez pecky (8) nakrájíme na širší kolečka a salátovou Lučinu (3/4 balení) nakrájíme na čtverečky. Všechnu zeleninu a sýr vložíme do mísy.

Zhotovení salátu: Do mísy k zelenině a sýru přisypeme těstoviny, přilijeme dresing, společně promícháme a můžeme servírovat.



Tuňákový sandwich s vajíčkem, sladkokyselou cibulkou, rozpouštějícím se cheddarem a rajčetem

Suroviny na 2 porce:

Tuňáková pomazánka:

135 g tuňáku ve vlastní šťávě z plechovky

100 g kostky Lučiny

2 střední kyselé okurky dle chuti

2 čajové lžičky citronové šťávy

Sůl

Červený a bílý pepř

1-2 čajové lžičky hořčice

Sladkokyselá cibulka

1 velká červená cibule

1 polévkové lžíce olivového oleje

1 polévkové lžíce javorového sirupu

1 polévkové lžíce balzamikového octu

Sůl

Bílý pepř

Ostatní:

2 vejce vel. M šťastné slepičky

2 polévkové lžíce másla

4 plátky celozrnného toastového chleba

Cheddar v bloku dle chuti

1 velké masité rajče (mimo sezónu radši cherry rajčata)

Postup:

Příprava tuňákové pomazánky: Do střední misky vložíme tuňáka 135 g, kterého předtím okapeme od vlastní šťávy, Lučinu 100 g, nadrobno nakrájené kyselé okurky a promícháme. Přilijeme citronovou šťávu 2 čajové lžičky, sůl, pepř a hořčici 1-2 čajové lžičky. Vše promícháme. Do malého hrnce s jemně vroucí vodou vložíme velice opatrně vejce vytažená z lednice a vaříme přesně 9 minut. Poté zchladíme studenou vodou, necháme chvíli stát na lince, než vejce lžičkou oloupeme a v kráječi na vajíčka nakrájíme na tenké plátky.

Příprava sladkokyselé cibulky: Cibuli 1 velká oloupeme, rozkrojíme napůl a nakrájíme na tenké proužky. Na pánvi s nepřilnavým povrchem rozpálíme olej 1 polévková lžíce, na kterém začneme cibulku opékat. Zhruba po 7 minutách by už měla být cibulka měkká a zároveň nezkaramelizovaná, v této chvíli k ní přilijeme javorový sirup 1 polévková lžíce a balzamikový ocet 1 polévková lžíce. Osolíme, opepříme a promícháme. Odstavíme pánev ze žáru.

Zhotovení: Na pánvi rozpustíme máslo 2 polévková lžíce a z obou stran opečeme dozlatova toastový chléb 4 plátky. Ještě na pánvi nasypeme na toastový chléb najemno nastrouhaný cheddar, aby se částečně rozpustil. Na plátek s cheddarem navrstvíme tuňákovou pomazánku, plátky vajíčka, které osolíme a opepříme, na vejce dáme cibulku a plátky rajčat. Přikryjeme druhým plátkem opečeného chlebu, nakrojíme napůl a servírujeme.

