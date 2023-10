Nedostatek penicilinu? Do konce listopadu bude v ČR 360 tisíc balení, řekl Válek

ČTK

Do konce listopadu bude v České republice 360 tisíc balení penicilinu. V nedělním pořadu Partie na CNN Prima News to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Penicilin se podle šéfa resortu zdravotnictví postupně dostává do lékáren, distributoři ale podle něj nedodávají lék do všech lékáren rovnoměrně. Poslanec Kamal Farhan z opozičního hnutí ANO uvedl, že není zaručeno, že bude na podzim v lékárnách dostatek dalších léků.

