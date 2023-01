Jen Caudleová je certifikovanou lékařkou rodinného lékařství a také docentkou na katedře lékařství Rowan University-School of Osteopathic Medicine sídlem ve Stratfordu v americkém státě New Jersey. V Americe je známá jako Dr. Jen a prostřednictvím sociálních sítí se snaží šířit osvětu ohledně zdraví.

Nedávno na svém profilu na serveru TikTok zveřejnila video, ve kterém vyjmenovala pět částí těla, na které lidé při mytí často zapomínají. Její video shlédlo už více než 1,5 milionu lidí.

Jak informoval web listu Daily Mail, doktorka se domnívá, že se spousta lidí při večerní sprše či koupeli nemyje dostatečně. Zapomínáme prý na pět důležitých částí těla. Odbornice na zdraví radí, abychom rozhodně nevynechali pupík, místo za ušima, pod nehty, chodidla a také se řádně umyli mezi prsty na nohou.

Použijte vatovou tyčinku

„Lidi, je to nechutné, když to neuděláte. Prosím, umyjte si pořádně i pupík,“ vyzývá ve svém videu Jen. „Pokud máte vystouplý pupík, pak vám stačí mýdlo, žínka a voda. Pokud ne, pak to musíte dělat trochu důkladněji, protože žínka se do pupíku pořádně nedostane,“ doplnila.

Fígl na čistý pupík pak spočívá v použití vatové tyčinky. S tou se spolehlivě dostanete do všech záhybů. Pro opravdu důkladné vyčištění navíc radí použití roztoku ze soli či alkoholu.

„Pokud už je váš pupík zarudlý, oteklý, vidíte v něm hnis, případně cítíte přetrvávající zápach, pak raději vyhledejte lékaře. Může jít totiž o infekci, kterou je nutné léčit,“ vysvětlila Jen Caudleová.

Dalším opomíjeným místem je podle doktorky oblast za ušima. „Když si za uši pořádně sáhnete a ucítíte zápach, pak jste si tato místa v poslední době dobře neumyli,“ vyzývá Jen všechny ke kontrole kvality osobní hygieny.

Nezapomínejte na nehty

Výčet míst pokračuje nehty. „Za nehty se zachytává spousta nečistot. Bohužel na jejich důkladné mytí ale lidé často zapomínají,“ doplnila doktorka.

Posledním místem na seznamu jsou nohy. „Lidé si často myslí, že k čistým nohou jim postačí, když po nich stéká voda s mýdlem ve sprše. Je ale důležité, aby si lidé nohy skutečně namydlili, a hlavně nezapomněli i na místa mezi prsty. Teprve pak se dá hovořit o skutečně umytých nohou a je to také způsob, jak předejít nejrůznějším infekcím,“ klade sledujícím na srdce Jen Caudleová.

Video oslovilo více než 1,5 milionu diváků. Objevila se spousta šokovaných komentářů, kdy se lidé divili, že někteří zanedbávají tolik částí svého těla.

„Kdo si tyto části těla nemyje? Myslela jsem, že jsme tu všichni dospělí,“ napsala jedna z uživatelek TikToku. „Myslím si, že je všeobecně známo, co se všechno má mýt,“ souhlasil s ní druhý. Třetí pak doplnil: „To je ostuda, že to doktorko Jen vůbec musíte říkat.“

Další uživatel se pak přidal s postřehem, aby lidé nezapomínali při mytí ani na zadní část krku. Podle něj ji lidé také často zanedbávají.