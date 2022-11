Pětina Čechů trpí vadou řeči. S koktavostí chodí na logopedii i dospělí

Čtyřiatřicetiletý Karel Bednář z Prahy si už od dětství takzvaně šlape na jazyk. „Rodiče to neřešili a mně to nikdy nijak zvlášť nevadilo. Celý život se jen snažím, aby mi lidi rozuměli. Teď jsem si však našel práci ve firmě, kde hodně telefonuji, a začalo mi to být nepříjemné,“ řekl Deníku.

Logopedie. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock