Radovat se z každého dne, to je jedno z největších životních mouder. Nikdy totiž nikdo neví, kdy se naposledy nadechne. Obrovskému životnímu zvratu teď čelí Pavla Čiháková, manželka energického Petra, který před pár dny znenadání zemřel ve spánku. V životě toho chtěl ještě mnoho udělat. Jeho čtyři chlapci i zbytek rodiny se však bude muset bez něj obejít.

Petr zemřel náhle ve spánku. Zanechal po sobě manželku a čtyři syny. | Foto: Se svolením Pavla Čiháka

Boj s dlouhou nemocí je fyzicky i psychicky vyčerpávající nejen pro samotného nemocného, ale i pro jeho široké okolí. Úmrtí člověka, byť je nesmírně bolestivé, je v těchto případech někdy vysvobozením pro všechny, které zasáhne. Když ale náhle zemře mladý a na první pohled zdravý člověk, je to vždy obrovský šok, ze kterého se jeho okolí dlouho vzpamatovává.

Petr Čihák byl čtyřicetiletým mužem v plné síle, měl obrovské plány, velkou rodinu a všechny kolem sebe motivoval. O prvním březnovém dnu ráno ho však jeho manželka našla v domě mrtvého. Nikdo už mu nedokázal pomoci. Žena i všichni čtyři synové rázem přišli o největší životní oporu.

Náhlé úmrtí ve spánku

Začátkem března zasáhla všechny příbuzné a známé Petra Čiháka tragická zpráva. Tatínek čtyř synů, oddaný manžel, majitel rodinného podniku a především empatický a citlivý člověk, náhle zemřel. V životě toho chtěl ještě hodně stihnout.

Večer předtím, než navždy odešel, ještě stihl svým kamarádům i spolupracovníkům nahrát a poslat audio vzkazy. S radostí jim oznamoval, že se vše daří tak, jak má a všechny plány skvěle vychází.

„Druhý den ráno, 1. března, když se Petrova manželka Pavla vzbudila, našla jeho tělo bezvládně ležet. Přivolaný lékař už mohl konstatovat jen smrt. Byl to šok nejen pro ni, ale pro každého, kdo se to dozvěděl,“ říká Petrův bratr Pavel Čihák. Ten pro ovdovělou manželku a její čtyři syny založil sbírku na platformě Donio.

Ze dne na den se zdrcená manželka ocitla nejen bez svého životního partnera, ale také bez živitele rodiny a opory ve výchově. S náhlým odchodem tatínka se musí vyrovnat i čtyři chlapci, kteří po Petrovi zůstali.

Sám vyrůstal bez táty

Petr sám neměl snadné dětství, jelikož i on musel vyrůstat bez táty. O tatínka tehdy rodina přišla následkem cévní mozkové výdutě. Petr byl nejstarším ze tří sourozenců, takže své mamince pomáhal s bráškou a nejmladší sestřičkou, které byly tehdy necelé 4 roky.

Rodičovským vzorem se pro Petra po smrti tatínka stali dědeček Ladislav a strýc Petr, který je knězem. V dospělosti se aktivně podílel na chodu rodinné firmy, kterou jeho dědeček společně s babičkou, tetou a maminkou založili.

Empatie, pomoc i životní energie

Petr byl extrovert a už od doby dospívání ho bylo všude plno. S neutuchající životní energií a pílí dělal vše pro to, aby udržel živnost a zabezpečil rodinu do budoucna. Vždy se snažil všechny kolem sebe rozvíjet, podporovat v růstu a dodávat jim sebedůvěru. Dělal vše proto, aby každému vyšel vstříc. Pověstné byly i jeho organizační schopnosti.

„Svými mnoha aktivitami spojoval všechny kolem sebe. Založil motorkářský klub; pravidelně pořádal a účastnil se mnoha motorkářských mší, které sloužil jeho strýc Petr. Aktivně organizoval i farní sešlosti. Byl šéfredaktorem a grafikem farního časopisu, vzdělával se v oblasti víry a podařilo se mu získat i mnoho prostředků pro další rozvoj farnosti,“ hovoří o Petrovi jeho bratr Pavel.

Petr byl ale především skvělým tátou, ze kterého by si mohli vzít ostatní muži příklad. Svým čtyřem klukům se věnoval, jak jen to bylo možné. Jezdili společně na výlety, bral je do práce, uspával je a odlehčoval tak manželce v celodenní péči o chlapce.

Aktivně pomáhal i rodičům své ženy. Doprovázel je na důležitá vyšetření a byl jim oporou v těžkých chvílích. Do poslední chvíle se o ně se ženou a svou maminkou staral, jako kdyby byli jeho vlastní. Kdykoliv se rodina sešla, Petr zářil štěstím.

Rodinná živnost i oprava domu

Petr měl v životě ještě mnoho plánů. Předtím, než si s ženou pořídili děti, začal rekonstruovat sto let starý dům. S narozením chlapců se práce na domě zpomalila, ale nyní měl Petr v plánu opravit i zbylou část. Zejména část po zesnulých prarodičích, aby měli s manželkou a dětmi více prostoru, který jim nyní schází.

„Plánoval také rozšíření části budovy s rodinným obchodem. To aby mohl časem přibrat do živnosti i manželku, která je nyní na mateřské dovolené. Živnost, kterou převzal po svém dědovi, chtěl jednoho dne předat svým synům,“ říká závěrem jeho bratr.

Osud ale nyní všechny postavil do velice náročné situace. A to nejen po psychické stránce. Po Petrovi zůstala manželka na mateřské dovolené se čtyřmi chlapci, firma a nedokončený dům. Manželka tak nyní čelí mnoha finančním výzvám. Vedle běžného provozování domácnosti, péče o děti a jejich volnočasové aktivity, se musí postarat také o provozování rodinné živnosti či množství manželových rozpracovaných projektů.