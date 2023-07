Dentální hygienistka Petra Křížová ví o čištění zubů úplně všechno. Své znalosti předává vysokoškolským studentům i pacientům, které učí, jak správně pečovat o chrup. Probrali jsme s ní nejen to, jak si správně čistit zuby, ale také jak dlouho a jak často se jim věnovat. Prozradila, jestli stačí čistit zuby ráno a večer, jaký zubní kartáček zvolit, jak používat mezizubní párátka a nitě a co obnáší návštěva dentální hygieny.

Dentální hygienistka Petra Křížová. | Foto: se svolením České stomatologické komory

Existuje manuál, co mohu udělat pro své zuby v dospělosti, abych nemusela s kazem k doktorovi?

Je to naprosto jednoduché – stačí si je jenom čistit. Mně by se líbilo, kdyby lidé k čištění zubů přistupovali jako k jiným věcem. Když se někoho zeptám, jak často si myje ruce, napočítá, že si je umyje třeba desetkrát, dvacetkrát: před jídlem, po jídle, po práci, po cestě v hromadné dopravě… Mnohokrát si ruce umyjeme a nepřemýšlíme o tom. Proč si nemohu umýt zuby třikrát denně, proč ne pětkrát nebo desetkrát? Když dám desetkrát denně něco do pusy a budu mít špinavé zuby, tak proč si je nemohu očistit?

Je nutné si zuby opravdu čistit tolikrát za den? Nestačí jednou pořádně?

Ano, říká se to. Jenže málokdo to opravdu dělá pořádně. Ruce si také nemyji jedenkrát denně, protože pocit čistých rukou je pro mne důležitý. A proč by nemohl být stejně důležitý pocit čistých zubů?

Co obnáší dentální hygiena:

Zdroj: Youtube

Riziko pro kazivost zubů podle stomatologů představuje zubní plak, v němž se množí bakterie, které narušují sklovinu. Když plak pořádně vyčistím, nestačí to?

Ale mně přeci škodí spousta jiných věcí! Plak je jen jedna z nich. Nám škodí třeba sladké, kyselé, tvrdé. Když budu mít ruce ulepené od cukru, od marmelády, od omáčky, tak to bude ošklivé. Ale zuby zašpiněné od sladkostí nebo zahuštěné omáčky divné nejsou a není třeba je umýt? Když není možnost čistit zuby, minimálně je dobré si pusu vypláchnout vodou.

Lidé se leckdy odvolávají na genetiku. Prý mají kazivost zubů dědičně danou.

Máme v rodinách i návyky, které dědíme, a to je kámen úrazu, ne geny. Jestliže doma lidé pořád jedí sladké a nečistí si dokonale zuby, tak se všem zuby kazí. Takže jídelníček a špatná zubní hygiena, to je ten gen, který dědíme! Představme si pokus: Skupina lidí bude mít k dispozici pomůcky na čištění zubů a bude si zuby čistit správně. A sledujme, za jak dlouho se komu udělá kaz, a co všechno musí udělat špatně, aby kaz vznikl. Já mám tři dospělé děti, nikdo z nich nemá kaz, takže ono to jde i bez něj.

Petra Křížová

Vystudovala obor všeobecná sestra, specializaci stomatologická sestra, dentální hygienu, ošetřovatelství, management ve zdravotnictví a dál se vzdělává. Působí jako garant odborné praxe, odborný asistent a dentální hygienistka na Stomatologické klinice 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Ráda přednáší a pracuje na přípravě a realizaci preventivních programů pro různé skupiny od dětí a dospělých přes těhotné ženy či lidi s handicapem až po seniory.

Četla jsem, že je špatně, když si lidé čistí zuby až po snídani.

Já si to nemyslím a nesouhlasím, že bych měla zuby špinavé. Vždyť jsem si je večer důkladně vyčistila. Ale když se ráno myji, sprchuji, proč bych si nemohla i vyčistit zuby? Pak mám hezky v puse a jdu si ke snídani sednout s čistými zuby, hezkým dechem a je mi fajn.

A po snídani čistit znovu?

Ale to je něco jiného, to už čistíme zbytky jídla.

Za pandemie se dbalo na to, abychom se všichni naučili důkladně umýt ruce. Se zuby to bude stejné?

Jasně. My si čistíme zuby zepředu, zezadu, ale zapomínáme na mezizubní prostory. To platí pro všechny lidi bez výjimky. Ze všech stran potřebuji umýt zuby malému dítěti, dospělému i starému člověku. A potřebuji umýt každý zub, i kdyby jich v ústech zbývalo už jen pár.

Kolik stojí dobrá zubní pasta? Nejznámější český zubař radí, podle čeho vybírat

Jak zjistit, že jsem si zuby vyčistila dobře?

Říká se, že si máme přejet jazykem přes zuby, mají být hladké. Existují ale i indikátory plaku. Já mám raději formu roztoku než tablety. Roztok se dá na vatovou tyčinku a natřete si tím zuby. Vypláchnete pusu, vyplivnete a je hned vidět obarvené nevyčištěné plochy – co je růžové, to nevyčistil člověk jen včera, co je fialové, nevyčistil třeba už týden či měsíc. Když to vysvětluji svým pacientům, vezmou zubní kartáček a zuby si čistí tak, aby odstranili všechnu barvu. Tím zjistí, kam všude a jak musí dát kartáček, aby zuby pořádně vyčistili.

Jak se máme my dospělí učit čistit si zuby?

Když se učím čistit zuby, procvičuji i šikovnost ruky. Je to stejmé jako učit dítě psát. Naučím je, jak správně tužku položit, držet, správně na ni tlačit nebo netlačit. A jiné je, když budeme psát perem, tužkou, pastelkou, když budeme mít štětec. S každým se pracuje trochu jinak. Tudíž i s každým kartáčkem to bude jiné. Když bude mít člověk měkký kartáček, bude na něj muset přitlačit, na tvrdý naopak tolik tlačit nesmí. Proto je těžké obecně definovat, jaký kartáček je ten nejlepší, nebo jakou silou na něj máme tlačit při čištění. Musím zjistit, jak si pacient čistí zuby, a podle toho mu doporučuji pomůcku, sklon kartáčku i ten tlak. Neexistuje jedna rada pro všechny. Chcete vědět, co děláte špatně? Zajděte si k dentální hygienistce a poraďte se.



Nahrává se anketa …

Ale říká se, že si nemáme kupovat tvrdý kartáček…

Proč ne? Když budete mít tvrdý kartáček, nesmíte na něj tolik tlačit, ale jinak vyčistí zuby také dobře. A když si vyberete měkký, musíte na něj víc přitlačit. Ale já trochu vidím problém ve slově „tvrdý“. Často mi pacienti říkají, že mají ten tvrdý, a v ruce drží „soft“ kartáček – ale je možná nejtvrdší z řady. A proto je důležitá individuální instruktáž a motivace po důkladném vyšetření přímo v ordinaci.

Jaký kartáček používáte vy?

Já mám doma třeba deset kartáčků, manuální i elektrické, a taky různé pasty, a volím je podle potřeby a podle chuti. Někdy chci zuby víc vydrbat a mám chuť na větrovou pastu, jindy zase na nějakou sladkou. Opět použiji paralelu: dneska jsem si oblékla tyto šaty, ale zítra si vezmu něco jiného a pozítří zase něco jiného. Výsledek je, že jsem oblečená a sluší mi to. U zubů je důležitým výsledkem správné vyčištění ze všech stran, čím toho dosáhnete, je na vás.

Mám si k čištění zubů dát stopky a nastavit je na tři minuty?

My jsme rádi, že lidé vůbec mají kartáček a pastu. Spousta si jich zuby moc nečistí. Klíčové je naučit lidi, aby vůbec něco na čištění zubů používali, pak aby si zuby čistili dvakrát denně správným způsobem, a pak aby to protáhli aspoň dvě až tři minuty. Někdy můžou pomoci přesýpací hodiny, stopky, oblíbená písnička nebo dnes hodně oblíbené aplikace.

Pomůcky pro čištění zubů si každý musí vybrat individuálně na konzultaci s dentální hygienistkou.Zdroj: Shutterstock

K čemu je dobrá zubní nit?

Není jen pro úzké mezizubní prostory, kam se nevejde mezizubní kartáček. Zubní nit by měl mít každý a čistit si jí obě plošky zubů v mezizubních prostorech, kam se jiná pomůcka nedostane. Doporučovala bych to. Jestliže se ale budeme bavit o seniorech, kteří ji doteď nepoužívali a neumí s ní zacházet a dělat správný pohyb, tak jim pomohou držáčky se zubní nití, takzvané flospicky. Nit se u nás používá nedostatečně, použijí ji lidé, jen když mají mezi zuby kus masa, něčeho, co jim vadí. Ale já bych chtěla, aby si každý den očistili i to, co jim nevadí, tedy zubní plak.

Máme si kartáčkem čistit i dásně?

Na zubech se tvoří plak, který se dostává na dásně i pod ně, a díky tomu vznikají různá onemocnění, jako jsou záněty dásní a kosti. Takže i dásně musíme čistit.

Stomatolog Roman Šmucler: Vyšetřování zubů na dálku má budoucnost, v USA už běží

Nesedřu si ale kartáčkem dáseň a nepřispěji tak k odhalení krčku?

Kartáčky máme většinou měkké, a ještě na ně netlačíme, určitě si tedy dáseň nepoškodíme, nemusíme s toho bát. Odhalení krčků vzniká proto, že si lidé zuby nečistili a vznikl tam zubní kámen, ne proto, že si čistili dásně.

V nabídce obchodů se zubními pomůckami se nabízejí nejen mezizubní kartáčky, ale i mezizubní párátka.

Ráda je doporučuji právě u seniorů a u lidí, kteří dosud nepoužívali žádnou jinou pomůcku kromě zubního kartáčku. Nejsou dost zruční, a pak by mezizubní pomůcka měla být pro ně jednoduchá. Párátka se štětinkami to splňují, protože mají konický tvar – od užšího k širšímu a vejdou se do užších i širších mezizubních prostor. Lidé tak mohou mít jednu pomůcku namísto třeba tří velikostí mezizubních kartáčků. Až to budou umět, mohou přejít na mezizubní kartáčky.

„My jsme rádi, že lidé vůbec mají kartáček a pastu. Spousta si jich zuby moc nečistí,“ říká dentální hygienistka.Zdroj: se svolením České stomatologické komory

Co všechno si nosíte ve své kabelce k péči o zuby?

Nosím taštičku, kde mám kartáček, mezizubní kartáčky, vzorečky zubních past, mezizubní párátka i zubní nitě. Prostě celý sortiment věcí, které k čištění zubů používám. Firmy se snaží a vyrábějí i věci na cestování, třeba skládací kartáčky nebo malé pastičky.

A co uděláte na výletě, když poobědváte?

Zajdu si v restauraci na toaletu a zuby si tam vyčistím. Připadá mi to úplně normální. Stejně jako umýt si ulepené ruce poté, co jsem jimi jedla třeba kuře. Mít ulepené ruce by se mi nelíbilo a mít špinavé zuby od jídla by mi také vadilo. Nejde o to, abychom během dne zuby drbali dlouho. Cílem je v té chvíli otřít ze zubů zbytky jídla. U lidí se snímacími náhradami doporučuji po každém jídle náhradu vyndat, opláchnout a vypláchnout ústa. Klidně si mohou pomoci i kartáčkem.

Příspěvky na dentální hygienu v ČR: Zájem je obří. Co nabízejí pojišťovny

Někdy jedu přespat ke kamarádce a zapomenu si kartáček. Má smysl se zuby otírat pastou na prstu?

Pasta sama nic nevyčistí, to odstraní mechanika. Pasta přivodí lepší vůni z pusy, ale nic víc. Když ji na zub jen položím, nemohu od ní nic čekat. To už je lepší použít ústní vodu, kterou pusu vypláchnu. Tvorba plaku chvíli trvá. Jestliže si ráno vyčistím zuby a večer ne, plak se mi za tu dobu do dalšího rána neudělá v takové míře, aby se vytvořil kaz či zánět. To způsobuje až dlouhodobé nečištění zubů a dlouhodobé působení cukrů.

Někteří lidé už bohužel o své zuby přišli a mají náhrady.

Je třeba čistit zuby, náhrady, i případné implantáty. Také se musí vyčistit prostor pod fixní náhradou – zavádí se sem speciální nit s flaušovou částí, která čistí dáseň i náhradu zespodu. Netřeba se bát, zdravá tkáň se tím nepoškodí, neporaní a nekrvácí. Když při čištění krvácí, značí to už zánět dásně. Snímatelná náhrada se čistí mimo ústa a čistí se i zbylé zuby. Musí se pečovat také o dáseň pod náhradou, očistit z ní slinu a zbytek stravy.

Velkým problémem je, když je v puse sucho a sliny se tvoří málo. Jak seniorům pomoci?

Určitě doporučuji přípravky pro zvlhčování. V lékárnách mají zubní pasty, gely, vody, spreje. Je potřeba se vyvarovat ústních vod s alkoholem, aby sliznici ještě více nevysušovaly

Lidé špatně umisťují zubní kartáčky. Ty v koupelně ohrožují fekálie i plísně

Jak často chodit na zubní hygienu?

Dokud se nenaučím správné čištění, tak je dobré chodit častěji, jinak standardně jednou za půl roku a spojit to se zubní preventivní prohlídkou. Když budete čistit dobře, klidně stačí dentální hygiena jednou za rok. Kontrolu indikátorem plaku si můžete dělat sami doma. Počet návštěv je individuální, při první návštěvě ve vyšším věku třeba dvakrát až třikrát za sebou, než se odstraní všechny nánosy kamene a zmenší se zánět.

Ale zubní kámen je třeba pravidelně odstraňovat.

Dentální hygiena by neměla být jen o odstraňování zubního kamene. Když vyčistáíte zuby správně a na všch místech, tak tam nemá co ztvrdnout, není tam žádný plak a z něj se tedy nevytvoří žádný zubní kámen. Dentální hygiena by tedy měla být o tom, aby se člověk naučil co nejlépe čistit zuby.

Jak vyšetřujete své pacienty?

Při vyšetření se věnuji dásním, sliznicím, jazyku i zubům. Podle poškození a onemocnění doporučuji, co dělat a nedělat, co používat a co raději vynechat. Chci, aby pacient věděl, přesně, co má dělat doma, a jakými pomůckami. Nezahlcuji ho informacemi, co se má dělat všeobecně, ale individuálně.