Jak daleko může dojít toxický vztah, někdy nechceme ani domýšlet. Petra Wojaczková však v jednom takovém žila. Po dvou letech se rozhodla od žárlivého přítele odejít, což ji bohužel stálo zdraví. Pod záminkou vrácení zásnubního prstenu ji expřítel donutil otevřít dveře od bytu, a pak se na ni vrhl. Nejprve ji brutálně bil, poté škrtil šňůrou od kulmy. Jeho útok přežila, ale zdraví se jí nikdy nevrátí. Je odkázána na neustálou pomoc. Teď Petře pomáhá celé Česko.

Petra Wojaczková se stala obětí svého expřítele, který ji škrcením málem připravil o život | Foto: se svolením Miluše Wojaczkové

Petra loni oslavila své 30. narozeniny a většina lidí z jejího blízkého okolí si myslela, že žije krásný život. Byla zdravá, měla partnera a připravovala se na státnice na vysoké škole. Její vztah bohužel vůbec nebyl tak hezký, jak si její okolí myslelo.

O svých problémech ovšem nemluvila a snažila se je překonat vlastními silami a nezatahovat do nich své přátele a rodinu.

O domácím násilí a žárlivosti se můžete dozvědět více v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Jednoho dne to ale už nevydržela a partnerovi oznámila, že se s ním rozchází. On to však neunesl a díky dobře promyšlené lsti vnikl do jejího bytu a málem ji připravil o život.

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Nadaná studentka i milovnice přírody

* Žije, ale přišla téměř o všechno

* Obrovská ochota lidí pomoci

* Přispět může každý

Nadaná studentka i milovnice přírody

Ještě minulý rok měla mladá studentka Petra mnoho plánů, které během vteřiny zhatil zásah jejího bývalého partnera na počátku září roku 2022. Předtím se chystala odjet do zahraničí a začít žít nový šťastnější život. Problémy, které se svým partnerem nepřetržitě zažívala, se měly stát jen nepříjemnou minulostí.

„Petruška naplno a neúnavně využívala každou minutu svého života ke studiu na univerzitě. Učila se dvěma jazykům, věnovala se svému zaměstnání, sportu, četbě a zdokonalovala se v různých dovednostech, například v grafickém designu, fotografii a ve hře na klávesy. Vyznávala zdravý životní styl, milovala přírodu, zvířata, květiny, výlety, zajímala se o ekologii a zvelebovala své okolí,“ vypráví její maminka Miluše.

Ještě minulý rok měla mladá studentka Petra Wojaczková mnoho plánů, které během vteřiny zhatil brutální útok jejího bývalého partneraZdroj: se svolením Miluše Wojaczkové

„Je to nesmírně jemný, citlivý, obětavý a láskyplný člověk, který na sobě vždy tvrdě dřel,“ dodává zdrcená maminka.

S partnerem, o němž měla původně jiné představy, se Petra nakonec rozhodla rozejít. Tím si myslela, že pro ni tato životní etapa končí. Bohužel se však mýlila, a naopak začala noční můra. Na počátku září roku 2022 si bývalý přítel počkal, až bude sama v bytě a zazvonil na ni.

Tomáš přišel o nohy a stále bojuje o život. To všechno kvůli neštovicím

Ona mu otevřela, aby mu vrátila zásnubní prsten a měla už navždy klid.

„Okamžitě se na ni vrhl, překvapenou ji zatlačil do bytu a zběsile ji mlátil a rdousil. Byla moc statečná, tak dlouho se bránila, ale neměla šanci. Útočník byl silnější a zákeřný. Chmátl po kulmě a začal ji škrtit elektrickým kabelem, až z toho upadla do bezvědomí. Nikdo nevíme, jak dlouho takhle ležela, než se mu jí zželelo a zavolal pomoc,“ popisuje děsivé okamžiky maminka dívky.

Žije, ale přišla téměř o všechno

Díky profesionálnímu přístupu přivolaných lékařů Petra zraněním na místě nepodlehla. Následky si však ponese po zbytek života.

„Má rozsáhle poškozený mozek, epilepsii a těžkou poruchu vědomí. Téměř rok se na oddělení následné intenzivní péče učila opět sama dýchat a bojovala s mnoha život ohrožujícími komplikacemi. Po propuštění do domácí péče je odkázána na neustálou pomoc, není schopna komunikace, pohybu, ani přijímat jídlo,“ popisuje Petřin stav její matka.

V současné chvíli dívka potřebuje každodenní návštěvy specialistů, ale především práci fyzioterapeutů, kteří nejsou hrazeni ze zdravotního pojištění. Petřin tatínek je již v důchodu a maminka musela zavřít svůj obchod s potravinami, aby se mohla o dceru starat. Vzhledem k nízkým příspěvkům od pojišťovny a obrovským nákladům, které rodina s léčbou dcery má, si však nemohou zdravotnickou péči, která by Petru mohla posunout dál, dovolit.

Znaménko jí začalo krvácet. Teď bojuje o život a bojí se, kdo se postará o dceru

„Kromě nezbytných pravidelných nákupů spousty lékařského a sanitárního vybavení bychom chtěli, aby Petruška absolvovala placený pobyt ve specializovaném sanatoriu, které má zkušenosti i s pacienty ve vigilním kómatu (tento druh kómatu se také nazývá bdělé kóma. Člověk je v bezvědomí, ale na první pohled může působit bdělým dojmem. Jeho pohled může dokonce bloudit po místnosti, pozn. redakce). Zde ji poskytnou intenzivní terapie a programy s nadějí na zlepšení zdravotního stavu i kvality jejího současně velmi nešťastného života," popisuje další plánované kroky Petřina maminka.

„Rádi bychom také podstoupili terapie pomocí kmenových buněk, které dávají Petře velké šance na výrazný posun v léčbě následků jejího poranění,“ dodává.

Obrovská ochota lidí pomoci

Příběh mladé dívky, která se zamilovala do nesprávného muže, doslova pohltil celé Česko. Během pár dní se ve sbírce, kterou pro Petru založila rodina, vybral téměř dvojnásobek uvedené částky. Lidé ovšem přispívají i nadále, jelikož chápou, že Petra bude potřebovat v budoucnu mnohem více.

Znáte-li někoho, kdo potřebuje pomoc, nebo jste sami v nesnázích, můžete se podívat, jak snadné je založit si vlastní sbírku:

Zdroj: Youtube

„Trhá mi to srdce, tak úžasný nadaný mladý člověk! Peťko, přeji Ti hodně sil. Připojuji se do sbírky a věřím, že v boji setrváš,“ napsala například @Helena Mamicová pod sbírku pro Petru Wojaczkovou.

Peníze poslala i @Andrea Hunt, které se příběh silně dotkl: „Péťa toho měla tolik před sebou, určitě milovala výzvy. Mám to stejně. A pak přijde takový přízemní sobec, který jí tohle všechno v okamžiku vezme. Jen doufám, že to není úplně napořád. Kmenové buňky představují velkou šanci. Sama znám lékaře, který se takovou léčbou zabývá. A funguje to. Škoda, že se nemáme jak spojit, ale věřím, že věci půjdou i tak správným směrem. Držím pěsti a moc vám fandím.“

Následkem napadení je Petra Wojaczková upoutána na lůžko a odkázána na celodenní péčiZdroj: se svolením Miluše Wojaczkové

Sbírka nakopla k pomoci i @Tomáše Spálovského: „Tak mě to chytlo, že jsem pár kaček včera přispěl i ostatním lidem. Nemůžu pomoct/zachránit všechny, ale společně můžeme!“

Velký dík ošetřujícím lékařům, ale i pár korunek poslala @Janka Gibasová: „Posláno. Je mi to nesmírně líto. Kéž už je jen lépe a lépe! Smekám před všemi, kteří Peti pomáhají a ještě pomůžou!“

Přispět může každý

„Petruška je štěstím, radostí a pokladem v našich životech, chceme pro ni udělat vše, co je v našich silách. Rozhodně to nevzdáme, přejeme si pro ni jen to nejlepší,“ dodává Petřin otec Hary, který věří, že se stav jeho dcery jednoho dne zlepší.

Chcete-li jim jejich cestu ulehčit, můžete přispět ve sbírce na Doniu i vy. Sbírka sice již přesáhla stanovenou částku, ovšem lze do ní stále přispět, jelikož Petra bude potřebovat určitou péči po celý zbytek života.

Facebook Deník Styl je tu pro každéhoZdroj: Deník/Denisa Lottmannová