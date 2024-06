S dodržováním pitného režimu má problém mnoho lidí. Důvodem bývá absence pocitu žízně, časové přetížení či mylný dojem, že pijeme dostatečně. Většina lidí však vůbec neví, kolik vody by vlastně denně měli vypít. Stačí přitom znát jedinou věc: svoji hmotnost. Jak dobré vědět, jak poznat, že pijeme málo a jak případně pitný režim zvýšit.

Doporučené množství vody, kterou je potřeba denně vypít, lze stanovit na základě hmotnosti. | Video: Jiří Štraub

Voda je základem života. Lidské tělo však vodu neustále vylučuje například kůží, střevy, ledvinami i pouhým dýcháním. Dodržování pitného režimu je proto maximálně důležité.

Už při lehké dehydrataci dochází k poklesu výkonnosti a psychické nepohodě. Dlouhodobě nedostatečný příjem tekutin pak může vést až k poškození životně důležitých orgánů. Kolik vody by se mělo denně vypít? Jak stanovit pitný režim podle váhy? A jak poznat, že jste dehydrovaní?

Kolik vody denně vypít?

Voda je pro život člověka nepostradatelná. Správný pitný režim pomáhá předejít nejen dehydrataci, ale i celkovému vyčerpání, poruchám koncentrace či onemocnění ledvin. Voda je obsažena doslova v každé buňce. Je součástí veškerých tělesných tekutin jako je krev, sliny, žaludeční šťávy nebo lymfa. Tělo vodu potřebuje také k udržení termoregulace. A to jsou jen některé z funkcí na první pohled obyčejné tekutiny.

„V závislosti na věku by měli dospívající a dospělí denně přijmout 30 až 40 mililitrů vody na kilogram tělesné hmotnosti,“ stanovuje Národní zdravotnický informační portál.

Tabulka: Příjem tekutin podle váhy

Zdroj: Karolína Šulíková

Faktory ovlivňující pitný režim

Problémem však je, že neexistuje nic takového jako jediné správné množství přijatých tekutin. U každého člověka je individuální a ovlivňuje ho hned několik faktorů. Váha je jen jedním z nich. Zohlednit se ale musí i míra fyzické aktivity, věk, pohlaví či zdravotní stav.

Například při sedavém zaměstnání potřeba tekutin klesá, naopak aktivní sportovci či nemocní lidé ji mají výrazně vyšší. Jednotlivé zdroje se ale na vhodném množství tekutin víceméně shodují.

Například americká nezisková instituce poskytující odborné rady The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine doporučuje 3,7 litru pro muže a 2,7 litru pro ženy denně.

Harvardská univerzita toto množství potvrzuje, když navrhuje 15,5 šálků (3,67 litru) vody pro muže a 11,5 šálků (2,72 litru) pro ženy.

Jak poznat, že pijete málo

Co se ale děje s tělem, když málo pijete? A jak se nedostatek vody projevuje? Mírná dehydratace se vyznačuje pocitem únavy, klesá fyzická výkonnost i psychická pohoda. Při dlouhodobě zanedbaném pitném režimu pak hrozí poškození některých důležitých orgánů.

„Častý nedostatek tekutin může vést k trvalému poškození ledvin. Přičemž i mírná dehydratace může být rizikovým faktorem pro vznik všech typů chronických onemocnění tohoto filtračního orgánu. Naopak zvýšená hydratace může poškození ledvin pomoci zabránit,“ tvrdí autoři americké studie s názvem Mechanismy, kterými může dehydratace vést k chronickému onemocnění ledvin.

Informační portál Ledviny, poskytující informace o onemocnění ledvin, doplňuje, že: „Dehydratace může způsobit nebezpečné hromadění odpadních látek v těle, přispívá k tvorbě ledvinových kamenů a infekcí močových cest.“



Přitom zda jste dostatečně hydratovaní, poznáte jednoduše i sami doma. A to jediným pohledem do toaletní mísy po vykonání malé potřeby.

Pokud je barva vaší moči světlá nebo čirá, jste hydratovaní dostatečně. Naopak tmavší až tmavá barva značí, že vaše tělo nemá dostatek tekutin a vaše výkonnost bude prudce klesat.

Trik: jak zvýšit příjem tekutin

Nedostatečný příjem tekutin jde často ruku v ruce s hektickým životním stylem, kdy se snadno stane, že si člověk za celý den na pití zkrátka ani nevzpomene. S dodržováním pitného režimu může mimo jiné pomoci i konzumace potravin bohatých na vodu:

Vyzkoušet můžete také následujících pět triků, díky kterým zvládne vypít více snad každý. Jakmile si vytvoříte rituál, bude pro vás jednoduché pitný režim dodržet.

Vypijte sklenici vody ihned po probuzení. Postavte si v práci před sebe láhev či sklenici s vodou. Kdykoliv si vzpomenete, napijte se. Nastavte si budík, který vám připomene, že se máte napít. Pokud vám voda nechutná, pijte neslazené bylinné či jiné čaje. Vodu ochuťte citronem, mátou či jinými bylinkami.

