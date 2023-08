V konzumaci piva jsou Češi světovými rekordmany. Loni se jej u nás vypilo 141 litrů na obyvatele, což je o šest velkých piv více než předloni. A v létě samozřejmě jeho konzumace stoupá. Svou obrovskou spotřebu milovníci piva omlouvají oblíbeným tvrzením, že pivo je lék. Je tomu ale opravdu tak? Je pivo plné vitaminů a minerálů? Podporuje naše trávení, pleť, imunitu, zkrátka celkové zdraví? A kolik piva lze vypít, aby nám prospívalo a neohrozila nás třeba pivní potománie?

Piva si dejte třetinku, maximálně půl litr denně. O léčivý nápoj rozhodně nejde. | Foto: Shutterstock

O pivu jen dobře, dalo by se říci, protože Čechům nesmí na jejich oblíbený nápoj nikdo sáhnout. Začněme tedy těmi dobrými zprávami. Pivo je zajímavý chemický roztok, což tvrdí profesor Tomáš Zima, lékař a také jeden z kandidátů na hlavu státu v posledních prezidentských volbách.

V článku pro web Prvního dámského pivního klubu profesor Zima zdůrazňuje, že pivo obsahuje vice než 30 minerálních a stopových prvků, které pocházejí většinou ze sladu a vody. Kromě draslíku, sodíku a chloridu jsou zde ve fyziologicky využitelném stavu také vápník, fosfor, hořčík a křemík, prvek nezbytný pro růst kostí a zdravou strukturu pokožky.

Pivo má spoustu vitaminů

Pivo podle Tomáše Zimy obsahuje řadu vitaminů, z nichž největší podíl mají vitaminy skupiny B – pyridoxin, tiamin, riboflavin, niacin a kyselina listová. Jeden litr piva obsahuje asi 10 až30 procent denní spotřeby těchto vitaminů.

„Hořké chmelové látky podporuji sekreci žluče a trávicích šťáv, které pozitivně ovlivňují trávení. Fytoestrogeny obsažené v pivu působí na řadu metabolických procesů v organismu. Pivo můžeme zařadit mezi nápoje s relativně nízkým obsahem alkoholu: zhruba 30–50 g v jednom litru,“ uvádí profesor Zima.



V současné době se podle něj hojně diskutuje o pozitivním preventivním účinku alkoholu ve vztahu ke vzniku srdečně cévních onemocnění, například ovlivňováním hladiny LDL a HDL cholesterolu v krvi.

Co víme o pivu

• Pivo je kvašený alkoholický nápoj hořké chuti vyráběný v pivovaru z obilného sladu, vody a chmele pomocí pivovarských kvasinek.

• Pivo je považováno za jeden z českých symbolů a od roku 2008 je název České pivo chráněn jako zeměpisné označení.

• Pivo se vaří již od nepaměti a je nemožné určit místo, kde bylo uvařeno první pivo. Jako země původu se uvádí Mezopotámie, a to přibližně již v 7. tisíciletí př. n. l. Je však možné, že Sumerové připravovali pouze kvas. Způsob připravování piva s chmelem pochází z německo-francouzského regionu v 8. - 9. století.

• Chmelené pivo bylo dále zdokonaleno v Česku ve 13. století. Zhruba od poloviny 19. století se pivo začalo vyrábět průmyslově.

Špatný milenecký výkon

Tady ovšem končí radostné čtení pro ty, kdo si nedají třetinku nebo půl litr piva denně, ale naklopí do sebe třeba dva, tři nebo i šest „kousků“.

„Je nutné zdůraznit, že relativně bezpečné dávky alkoholu pro zdravou dospělou populaci se pohybuji mezi 30 až 40 g alkoholu denně. Při vyšší konzumaci hrozí riziko poškozeni jater nebo nervového systému a také možný vznik závislosti,“ varuje lékař. Podle něj se příznivé účinky piva na lidský organismus mohou projevit pouze při jeho střídmé konzumaci.

Naopak nadměrná konzumace alkoholu, včetně piva, může vést k dočasné nebo i dlouhodobé erektilní dysfunkci. To je v anglicky mluvících zemích často vtipně označované jako brewer's droop, což lze nejspíš přeložit jako sládkovo povadnutí či pivovarský pokles.

Kdy hrozí pivní potománie

Pití velkého množství piva při špatné stravě s nízkým obsahem živin může vést také ke stavu zvanému pivní potománie, který se vyznačuje silnou nerovnováhou elektrolytů. V medicíně pivní potománie označuje stav, kdy hladina sodíku v krevním řečišti klesne příliš nízko kvůli nadměrné konzumaci piva. Někdy se jí také říká hyponatrémie konzumentů piva.

Sodík má latinský název natrium a hyponatremie je lékařský termín pro abnormálně nízkou hladinu sodíku v krvi, při nichž naopak v oraganismu nadměrně stoupá hladina vody. Příznaky takového stavu jsou nevolnost, závratě, problémy se soustředěním a zmatenost.

Nemoc kloubů i alergie

Pivo, zejména některé druhy, jako je černé pivo, obsahuje vysoké množství purinů, které mohou zvýšit hladinu kyseliny močové v těle. Její krystaly se pak začnou ukládat v kloubech, což může potenciálně vyvolat dnu, formu artritidy, která se projevuje silnou bolestí a otokem kloubů, nejčastěji palce u nohy.

Někteří lidé mohou být alergičtí na složky piva, jako jsou ječmen, chmel, kvasnice nebo pšenice, což vede ke kožním vyrážkám, svědění a dalším alergickým reakcím.

Pivo jde na tloušťku

Pivo může být docela kalorické kvůli obsahu alkoholu a sacharidů. Půl litru 10° světlého piva obsahuje přibližně 185 kalorií a stejné množství 12° světlého piva 221 kalorií. Jeho nadměrné pití může přispět k nárůstu hmotnosti a dalším zdravotním problémům.

Chmel, jedna z hlavních složek piva, má mírné sedativní vlastnosti. To je důvod, proč někteří lidé věří, že pití piva před spaním může pomoci se spánkem. Ale nadměrná konzumace alkoholu může naopak spánkové vzorce narušit.

Je pivo plné bílkovin?

Na tvrzení, že je pivo skvělým zdrojem bílkovin a vitaminů, a především těch ze skupiny B, se zaměřil známý bojovník za střízlivost psychiatr Karel Nešpor a spolu s kolegou psychiatrem Otto Matanellim na svých stránkách drnespor.eu uvádí vše na pravou míru.

„Laikovi obsah bílkovin v gramech mnoho neřekne, proto porovnáme pivo s laciným a snadno dostupným hrachem. Půl litru piva obsahuje kolem 0,3 g bílkovin, což je zanedbatelné. Pro srovnání je to asi 80krát méně než 100 g půleného hrachu,“ uvádí doktor Nešpor.

Vitaminy B pivařům chybí

Také obsah vitaminů v pivu je podle Karla Nešpora nízký. Například obsah vitaminu B1 v půl litru piva je oproti 100 g hrachu 77krát nižší. „Navíc alkohol zhoršuje využívání vitaminů z potravy. To vede mimo jiné k nedostatku vitaminu D, osteoporóze a zlomeninám. Alkohol také zhoršuje využití vitaminu B1 z potravy,“ uvádí odborník.

U lidí závislých na alkoholu, kteří preferovali pivo, se lékaři často setkávají s postižením periferních nervů a dalšími poruchami souvisejícími s nedostatkem vitaminu B1. U osob zneužívajících alkohol se také objevují nemoci způsobené nedostatkem vitaminu B6 a kyseliny listové.

„Z výše uvedeného vyplývá, že zapíjení jídla pivem nebo jiným alkoholickým nápojem snižuje využitelnost řady látek v potravě,“ dodává Karel Nešpor.

Pivo pro krásné vlasy

Ale máme tady jeden tip na využití piva bez jakýchkoliv zdravotních rizik. Tomu, aby byly vlasy zase krásné a lesklé, může pomoci obyčejné zvětralé pivo. Přidejte do půl šálku teplé vody tři lžíce piva. Umyjte si hlavu šamponem, pak si do vlasů vetřete pivní roztok, nechte ho několik minut působit a spláchněte. Výsledek by měl být překvapivě zdařilý.