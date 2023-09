Ještě před prázdninami byl Tomáš zdravý sedmnáctiletý kluk, který plánoval s přítelkyní prázdniny plné zážitků. Pár dní před jejich začátkem však dostal plané neštovice, kvůli kterým se náhle ocitl na hranici života a smrti. Po dvou týdnech v umělém spánku se probudil bez nohou, s nefunkčními ledvinami a s malou nadějí na přežití. Zůstává v nemocnici a nepřestává bojovat o svůj mladý život.

Tomáš se ocitl v boji o svůj vlastní život kvůli běžné dětské nemoci | Foto: se svolením Renaty Šikulkové

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Jak se plané neštovice zkomplikovaly

* Problémy při amputaci

* Boj o Tomášův život

* Sbírka na pomoc pro Tomáše

Ze dne na den v ohrožení života

Plané neštovice prožije většina dětí bez vážnějších příznaků, ovšem pokud je člověk neprodělá v dětství, stává se pro něj v dospělosti onemocnění rizikové. Když Tomáš dostal plané neštovice rok před dovršením plnoletosti, znamenalo to pro něj smrtelné ohrožení života.

Neštovice – virus je v těle mnohem dřív, než se objeví první pupínky:

Zdroj: Youtube

Situace se pro něj od začátku vyvíjela nepříznivě.

„Tomášovi se dokonce neštovice objevila i v oku, následkem čehož dostal septický šok a musel být lékařem uveden do umělého spánku. Lékaři mi pak volali, že mu moc šancí na přežití nedávají,“ má ještě v čerstvé paměti maminka dospívajícího mladíka, který byl ještě před prázdninami v plné síle.

Následovaly další vážné komplikace: Tomášovi přestaly fungovat ledviny, dostal zápal plic, objevila se mu plíseň v plíci a musel prodělat operaci krku a hlavy. Začal boj o jeho mladý život.

Probudil se bez nohou

Tomáš však ukázal všem, že je obrovský bojovník, a jako lev se bil za svůj doposud krásný život, ve kterém bylo vše tak, jak má být. Když se však jeho maminka dozvěděla, že budou muset synovi amputovat obě nohy nad kotníky, protože se kvůli septickému šoku neprokrvovaly, zhroutil se jí svět.

Přesto nepřestávala věřit, že to její chlapec zvládne a jednoho dne se znovu postaví na nohy, i kdyby neměly být jeho.

Jako miminko umírala, oživili ji. Nyní šestnáctiletá dívka znovu bojuje o život

„Tom byl na sále 4,5 hodiny a lékaři tam o jeho život bojovali znovu. Jeho tělo tento nápor už nezvládalo a lékařka mu nakonec musela nohy amputovat až pod koleny. Týden po amputaci musel navíc znovu na sál, a to v jeden den hned dvakrát, protože se rána na končetině špatně hojila a na JIP začal krvácet,“ popisuje hrůzné okamžiky mladíkova maminka.

Sama tři týdny prakticky nespala ve strachu o synův život.

Lékaři mu nedávali naději

Tomášovo tělo bylo po několika operacích velmi zesláblé a mladík stále leží v nemocnici. I přesto, že mu lékaři zpočátku nedávali žádné naděje a rodinu připravovali na nejhorší, zatím všechno zvládl. Věděl totiž, že tu na něj čekají všichni, kteří ho milují.

„Tom je už snad mimo ohrožení života, ale pořád je v léčení a potřebuje mnoho sil, aby se zotavil. I za tento stav však děkujeme, protože od prvního dne v nemocnici jsme byli připravovaní na to, že se Tomáš domů už nedostane,“ líčí těžké okamžiky maminka, která ale ve svého syna nepřestala věřit.

Pomáhají lidé ze všech koutů země

Tomáš prokázal v boji o svůj život obrovskou sílu a odhodlání. Dělá, co může, aby tu dál mohl být se svými milovanými, ale zdaleka není na konci. Nyní potřebuje kvalitní léčbu, která by mu alespoň trochu ulehčila už tak složitý vstup do dospělosti, a také nové protézy, aby se mohl znovu postavit na nohy.

Sbírka na Doniu, ve které můžete Tomášovi přispět i vy, vyvolala vlnu solidarity a začali mu psát lidé z celé republiky, aby ho podpořili a motivovali.

Například @Lenka Řehořová Tomášovi napsala: „Moje stejně stará dcera loni po vážném onemocnění zůstala na vozíku. Je ale odhodlaná se nevzdat. A já věřím, že ty také. Hodně sil do dalšího boje. Jeden už jsi vyhrál, ten nejdůležitější, tak teď jen pokračuj!“

Mladá maminka bojuje s rakovinou prsu. Každá nemoc přináší poselství, říká

Jeho příběh komentovala i @Jarča Dudová, která sama bojuje o život. „Tome, nevzdávej to. Také právě bojuji o návrat do života, jsem ochrnutá na polovinu těla, bojuji jako lvice. Každá bolest ale jednou končí, tak na to budeme myslet! A ty se naučíš chodit s parádními protézami!“

Kdyby se rodině podařilo vybrat ve sbírce více peněz, investuje je do předělání domova na bezbariérový, aby se v něm mohl Tomáš samostatně pohybovat.

Plané neštovice patří mezi vysoce nakažlivé infekční choroby. Nejčastěji se objevují v dětském věku, zpravidla mezi třetím a desátým rokem dítěte. I podle Národního zdravotnického informačního portálu v tomto období mívá onemocnění většinou mírné příznaky, ovšem totéž se nedá tvrdit o nákaze v dospělosti.



„U dospělých osob hrozí komplikace onemocnění, mezi něž se řadí zánět mozku, míchy, bakteriální zápal plic, krvácivé stavy, bakteriální superinfekce kůže a další,“ uvádí NZIP.



Planými neštovicemi ročně onemocní přes 30 tisíc pacientů. Při neprodělání onemocnění v dětství se v dospělém věku doporučuje očkování.

Prosím, očkujte své dospívající děti

Maminka dospívajícího chlapce dostala od života krutou lekci. Je si vědoma, že kdyby ho nechala proti planým neštovicím, které v dětství neprodělal, očkovat, mohl dnes mít obě nohy a vyhnout se i všem dalším komplikacím.

„Nikdy by mě nenapadlo, že mohou plané neštovice takovým způsobem kohokoliv ohrozit na životě. Ani doktorka mě na to neupozornila, čímž na ni ale nechci házet vinu. Ráda bych vzkázala všem rodičům, ale i dospělým či dospívajícím, že očkování proti neprodělaným planým neštovicím v dětství má smysl. Tomáš kvůli nim přišel o nohy a málem i o život,“ varuje ostatní Tomášova maminka.