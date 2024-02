Od nepaměti žijeme v prostředí, kde je množství plísní. Pomocí přirozené imunity se můžeme většině z nich bránit a díky naší vnitřní mikroflóře s nimi žijeme ve vzájemné symbióze. Někdy se však vnitřní mikroflóra naruší, plísně a kvasinky se ve střevech přemnoží, a to může vyvolat vážné zdravotní problémy. Jak se projevuje plíseň ve střevech? A jak můžeme plíseň ze střev odstranit?

Pokud se plísně v organismu přemnoží, nezahálejí: začnou postupně bujet a mohou se ze střeva šířit krevní, lymfatickou nebo přímou cestou. | Foto: Shutterstock

Jak správně pečovat o střevní mikrobiom?

Přemnožené plísně nezahálejí

Co způsobuje přemnožení plísní a kvasinek ve střevech? Nejčastěji je to oslabený imunitní systém a nezdravý životní styl.

Pokud se plísně v organismu přemnoží, nezahálejí: začnou postupně bujet a mohou se ze střeva šířit krevní, lymfatickou nebo přímou cestou. Některé z nich dokonce dokážou provrtat stěnu orgánu a rozšířit se na jiný.

Ze střeva se plísně mohou jednoduše dostat do močového traktu a na pohlavní orgány, kde vyvolávají zánět nebo jiné potíže.

K nejběžnějším plísním řadíme Candidu albicans (dále jen kandida) . „Pokud imunitní systém funguje optimálně, je tento typ kvasinkové infekce jen zřídka závažný. Pokud však imunitní systém nefunguje správně, může kandidová infekce migrovat do jiných oblastí těla a působit vážné problémy,“ píše web Dr. Axe, který se zaměřuje na zdraví a výživu.



Kandidy jsou adaptované na člověka a bývají i příčinou nemocničních nákaz. Pokud se kandida v těle vymkla kontrole, jde o chronický zdravotní stav.

„Postižený člověk může kromě jiného zjistit, že se u něj vyvinula nová citlivost, alergie nebo intolerance na různé potraviny. Mezi tyto potraviny patří mléčné výrobky, vejce, kukuřice a lepek,“ upozorňuje Dr. Axe.

Co může vyvolat kandidózu

Podle webu Medicine Net, který se zabývá zdravím a léčivy, může kandidóza ve střevě dokonce způsobit vzplanutí zánětlivých nemocí trávicího traktu, jako jsou ulcerózní kolitida a Crohnova choroba.

Příznaky plísně ve střevě:

průjem, zácpa, nadýmání

velká chuť na sladké

vyrážka na střevním vývodu

bolesti žaludku, zápach z úst

náchylnost k infekcím

astma, ucpaný nos, záněty uší

přehnaná únava, slabá soustředěnost

zapomnětlivost, náladovost

bolesti svalů a kloubů

vytrvalá nadváha a neúčinné diety

mžitky před očima, třes svalů, pocit hladu

zhoršená kvalita pleti a vlasů

Podle odborníků patří infekce způsobené kvasinkami nebo plísněmi mezi nové civilizační choroby. Vedle střev mohou napadat i kůži či dutinu ústní. Dnes podle odhadů tyto infekce postihují každého třetího člověka. Pokud se neléčí, mohou přejít do chronického stádia.

Plísně, které se přemnoží ve střevech, mohou přejít do močových cest nebo pohlavních orgánů a způsobit u žen opakované záněty, výtoky a u mužů záněty prostaty.

Tady se však nemocní ocitají v bludném kruhu, protože lékaři tyto záněty léči antibiotiky, které sice pomohou, ale současně zhorší stav střev, způsobí přemnožení plísní, a to může opět vyvolat zánět, který se časem může stát chronickým.

Co může způsobit kandidózu

Zánět střev

Cukrovka , která zvyšuje hladinu cukru v krvi a vytváří příznivé prostředí pro tvorbu plísní

, která zvyšuje hladinu cukru v krvi a vytváří příznivé prostředí pro tvorbu plísní Antibiotika , zvláště širokospektrá, zabíjejí ve střevech mnoho dobrých bakterií, které bojují proti kandidóze

, zvláště širokospektrá, zabíjejí ve střevech mnoho dobrých bakterií, které bojují proti kandidóze Užívání steroidů může ovlivnit imunitní systém

může ovlivnit imunitní systém Protirakovinné léky ovlivňují imunitní buňky a zvyšují riziko hromadění bakterií.

Jak se zbavit kandidy

Plíseň může potvrdit lékař pomocí krevních testů či rozboru stolice. Léčba plísňových nemocí je však obtížná a vyžaduje hodně trpělivosti a pečlivosti. Vedle léků můžeme přebytečnou kandidu podle odborníků vyloučit z organismu i prostřednictvím upraveného stravování. Web Dr. Axe doporučuje dietu nebo očistu organismu.

Očista organismu

První očistný proces se provádí prostřednictvím tekutin a trvá den až dva. „Připravte si zeleninový vývar z bio cibule, česneku, celeru, kapusty, mořské soli a čisté vody. Nechte provařit a sceďte,“ radí web.

Pro udržení dobré mikroflóry ve střevech pomáhají probiotika, jako je jogurt či kefír, nebo fermentované potraviny, například kysané zelí a kimči.Zdroj: ShutterstockPo celý den popíjejte teplý vývar a k tomu hodně vody, abyste pomohli tělu vyloučit všechny toxiny. Proces můžete opakovat vždy po několika týdnech.

Druhý očistný proces používá dušenou zeleninu. Může být samostatný nebo navazovat na očistu tekutinami. V čem spočívá?

„Pokud z jídelníčku na pět dní vyloučíte obiloviny, ovoce, cukry, škroby a alkohol, bude to velký pokrok proti přemnožení kandidy,“ vysvětluje Dr. Axe.

Místo toho jezte pět dní dušenou organickou zeleninu, ale vyhněte se škrobové zelenině, jako je mrkev, ředkvičky, řepa, brambory a sladké brambory.

Pokračujte také v pití velkého množství čisté vody, abyste pomohli vyplavit z organismu kandidu a toxiny.

Jednou denně si můžete dopřát salát z listové zeleniny přelitý jen trochou kokosového oleje a jablečného octa nebo nebo citronové šťávy.

Dieta proti kandidě

Dieta vychází ze základního principu - vyhladovět plísně a kvasinky, a tak zabránit jejich dalšímu množení. Prvním krokem diety je posílení imunitního systému vyloučením cukru, alkoholu a rafinovaných sacharidů. V jídelníčku je nahradíte teplou vařenou bio zeleninou včetně mrkve, brambor, luštěnin, dýně, řepy či kukuřice.

„To by měly být hlavní zdroje sacharidů, které uspokojí i vaše chutě na sladké," radí Dr. Axe. Studená jídla by se měla konzumovat nejvýše jednou denně, příjem ovoce a přírodních sladidel, například medu, by měl být nízký. Vyhněte se banánům, které jsou pro plísně výbornou výživou.

Pro udržení dobré mikroflóry pomáhají probiotika, jako je jogurt či kefír, nebo fermentované potraviny, například kysané zelí a kimči.

S kandidou může díky svým antimikrobiálním vlastnostem účinně bojovat také kokosový olej, účinnými zabijáky parazitů a plísní jsou i hřebíčkový olej, oreganový olej a myrhový olej. Pomáhá rovněž ostropestřec mariánský, který čistí játra od léků a škodlivých látek, a vitamin C, který pomáhá obnovit imunitní systém.

Jak zařazovat fermentované potraviny do jídelníčku:

Příznaky vymírání kandidy nejsou příjemné

To, že kandida odchází z těla, je dobré. Příznaky čištění organismu však mohou být nepříjemné. Rychlé vyhubení kandidy vytváří metabolickou reakci, která uvolňuje do těla více než sedmdesát druhů toxinů.

Tento proces může mít různé příznaky, mezi které patří:

Zhoršená funkce mozku

Bolest hlavy

Únava

Závrať

Střevní potíže včetně nadýmání, plynatosti, zácpy a nevolnosti

Pocení a horečka

Sinusová infekce

Vyrážka

Příznaky podobné chřipce

Tyto příznaky obvykle odezní za sedm až deset dní. Už za několik týdnů pocítíte úlevu a všimnete si zvýšené energie a soustředění.