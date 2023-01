Plivátka, ochranné pláště a zpěv. Tak vypadaly lázeňské inhalace před sto lety

Posadit se spolu s ostatními pacienty do kruhu kolem skleněné nádoby a nasávat rozprašovanou minerálku za zpěvu národních písní. Kdybyste byli lázeňskými klienty v Luhačovicích na počátku minulého století, byl by to vás každodenní terapeutický zážitek. Inspiraci při něm kdysi čerpal i skladatel Leoš Janáček.

Venkovní inhalace založené dr. E. Slánským kolem roku 1950. Jednalo se o seance v bílých kápích kolem mís, z nichž vystupovaly páry. | Foto: se svolením Blanky Petrákové, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně