Máte ploché nohy, které vám způsobují potíže? Nebo vás sice zatím nic nebolí, ale že kladete nohy špatně, jasně ukazují k jedné straně sešmajdané boty? S dotazem, jak ploché nohy vyléčit, přichází k ortopedům mnoho lidí. A obvykle si odnášejí předpis na ortopedické vložky. Jejich nošení ale nebývá řešením problému. Jak propadlou klenbu opravdu účinně napravit a zbavit se tak bolestí nejen nohou, ale i zad a celého pohybového aparátu, radí zkušený fyzioterapeut Lukáš Klimpera.

Ploché nohy způsobují bolesti. Nošení ortopedických vložek ale problém nevyřeší. | Foto: Shutterstock

Probuďte chodidlo s fyzioterapeutem:

Zdroj: Youtube

Když si povídáte s přáteli a přijde řeč i na téma nohou, leckdy zjistíte, že ploché nohy netrápí jen vás. Potíže s nimi má totiž většina lidí kolem. Lidské nohy mají pro dopady při chůzi od přírody tlumicí mechanismus – příčnou a podélnou klenbu. Ty jako pružiny změkčí každý došlap. Akumulují energii, kterou pak člověk využije při dalším odrazu.

Lidé se bojí operace vbočeného palce. Existuje způsob, jak ho trvale uzdravit

Propadlá klenba, a tedy porušený tlumič, je ale v naší populaci velmi rozšířeným problémem. Zdá se, že jde o něco tak obvyklého, jako je třeba nadváha nebo zkažené zuby. Jak je to možné?

Možná za to může kotník

„Dokud lidstvo chodilo bosky, což se dělo dva miliony let, s klenbou nohy žádný problém nebýval. Když se však lidé začali obouvat do odpružených, tuhých a úzkých bot, přestali svaly klenby stimulovat a používat. To je problém, protože náš mozek brzy zapomene, jak se to vlastně dělá. Sníží pak napětí ve svalech, ty povolí a klenba se zbortí. Vzniká plochá noha a potíže jsou na světě,“ popisuje fyzioterapeut Lukáš Klimpera.

Lukáš Klimpera, fyzioterapeut a zakladatel Ahinsa shoes.Zdroj: Se svolením Ahinsa shoes

Jedním dechem ale odborník dodává, že když chce člověk řešit své plochonoží, měl by se nejprve vypravit za fyzioterapeutem. Ten posoudí příčinu vzniku potíží.

„I když totiž noha vypadá plochá nebo oploštěná, tak v 70 až 80 procentech nejde o propadlou klenbu. Příčinou bývá vbočený kotník. Při stoji i při chůzi se kotník boří dovnitř, a to má vliv na postoj nohy,“ vysvětluje Lukáš Klimpera.

Jaké jsou příznaky propadlé klenby? Existují různá stádia plochých nohou. Proto se i projevy různí. Někdy se dokonce celé roky žádné potíže neozvou. Když už však problémy přijdou, jedná se především o: otoky nohou

únavu nohou po chůzi

bolesti klenby

bolesti choditel

bolest šířící se nohou výš

chlad nebo pálení chodidel

mohou se objevit i bolesti kolen, kyčlí či dokonce zad a hlavy* Lidské tělo je propojené. Když vyřadíte z rovnováhy jednu část, mění se nastavení celku. A tak se může stát, že postavení chodidel spustí bolest krční páteře. Zdroj: Zdroj: Blog na Ahinsashoes

Ortopedické vložky nohy nezachrání

Jsou tedy v základě dvě možnosti, které způsobují, že na své nohy pohlížíme jako na ploché. Jednou je zmíněná propadlá klenba, druhou vbočený kotník.

Jak řešit propadlou klenbu? Lukáš Klimpera rozhodně není zastáncem nošení ortopedických vložek. Ty mohou pomáhat, ale ploché nohy neřeší.

Běžná věc lidem působí bolesti kolen. Fyzioterapeut radí, jak to snadno změnit

„Existují speciální diagnózy, při kterých je vložka vhodným řešením. Pomáhá také ulevit pacientovi od bolesti. Sama o sobě ale nestačí, protože nohu jen pasivně podpírá," nastiňuje Lukáš Klimpera.

Když klenbu podepřete vložkou, nenaučíte tělo, aby ji aktivně používalo. „Neposilujete svaly a neučíte se je ovládat, a tak neřešíte příčinu problému. Mozek vždy hledá nejjednodušší cestu – a proč by se snažil aktivovat klenbu, když ji pasivně podepřete?“ ptá se fyzioterapeut.



Nahrává se anketa ...

Ochablý kotník se nadměrně opotřebovává

Co když naše plochonoží způsobuje vbočený kotník? Toto opět nejlépe diagnostikuje fyzioterapeut a je opravdu dobré tento problém řešit.

„Když se kotník propadne dovnitř, mění se kontakt kloubních ploch. Ty se nadměrně opotřebovávají a zvyšuje se riziko artrózy. Ochablý kotník navíc nedokáže včas reagovat třeba na výmol na cestě. A tak hrozí zranění,“ vysvětluje Lukáš Klimepera.

Jak se zbavit bolestí kolen. Ortoped řekl, co jde rozchodit, a kdy jít k lékaři

Zdálo by se jako dobrá pomoc, že si koupíme pevné boty a kotník stáhneme. To je ale přesný opak toho, co kotník potřebuje. V takové botě je noha jako v dlaze, svaly se nezapojují, a ještě víc ochabují.

„Vyberte si prostorné boty s volným kotníkem. A najděte si s pomocí fyzioterapeuta správnou, centrovanou pozici kotníku. V této pozici kotník krásně navazuje na celou nohu a dál na osu kolene,“ zdůrazňuje Lukáš Klimpera.

Podívejte se, jak centrovanou pozici hledat:

Zdroj: Youtube

Jak najít centrovanou pozici kotníku

Postavte se na obě nohy.

Vbočte kotník, jak nejvíc vás pustí.

Vybočte ho stejně na opačnou stranu.

Hledejte střed – bude někde mezi těmito pozicemi.



V pozici nalezeného středu pak zkuste:

Zapojit obě nohy tak, abyste cítili, že vás nesou.

Stát na jedné a pak na druhé noze.

Tím centrovaný kotník zapojíte do kontextu celého těla.

Pomůže cvičení a správné boty

Dostat nohy zpět do pohody není otázkou jednoho dne nebo týdne. Podle přesné diagnózy problému vám fyzioterapeut poradí vhodné cviky na posílení svalů klenby a na centrovaní kotníku. Probere s vámi také, jak správně chodit. Mozek se musí pravidelným trénováním během celého dne po nějakou dobu učit nové pohybové stereotypy, které si zafixuje.

Jak se zbavit bolestí kolen? Známý český běžec Miloš Škorpil radí, jak na to

Nejzdravější chůze je ta bosá či v prostorných botách. „Jestli nohám chcete dopřát přirozený pohyb i v botě, vybírejte boty s těmito parametry: široká špička, která dává dostatek prostoru pro prsty, měkká a poddajná podrážka, pružné materiály, lehká bota,“ vyjmenovává Lukáš Klimpera s tím, že nejzásadnější z toho jsou prostor pro prsty a pružnost boty.