Ozdobit stromeček a od Ježíška spoustu knížek, přeje si vážně nemocný chlapec

Jiřík z Plzně, jemuž je osm let, se narodil s kombinací několika těžkých vývojových vad. Prodělal desítky velmi náročných operací. Je to ale velký bojovník, který se může spolehnout na podporu svého brášky a především rodičů, Martiny a Martina Chybových. Ti teď ale mají problém. Potřebují zakoupit automobil, aby měli možnost dojíždět s chlapcem na nezbytné rehabilitace, k lékaři i do vzdálené speciální školy. Není to však v jejich finančních možnostech. Se žádostí o pomoc se proto obracejí na veřejnost.

Osmiletý vážně nemocný Jiřík z Plzně | Video: se svolením rodiny