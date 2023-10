Tma, zima a spousta práce i povinností doma trápí nyní čím dál víc lidí. V posledních letech u nás tak přibývá těch, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření. Odborníci ale upozorňují, že není třeba každému hned předepisovat léky na duši. Klíčové je, aby se člověk postaral o svou psychiku nejprve sám změnou životního stylu. Máme pro vás sedm lékaři doporučených tipů. Když je využijete, s velkou pravděpodobností nebudete antidepresiva potřebovat.

Stále u nás přibývá lidí, kteří trpí depresemi a syndromem vyhoření | Foto: Shuttestock

Proč vůbec o depresích mluvit? Každému přeci občas není veselo. Jenže nárůst počtu případů syndromu vyhoření a deprese v české populaci je opravdu velký. Potvrdil to výzkum, který už od roku 2014 provádějí odborníci z Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Ve spolupráci s agenturou STEM/MARK pravidelně sbírají data od reprezentativního vzorku populace ve věku 18 až 65 let.

Výzkum ukazuje, že výskyt deprese i syndromu vyhoření v naší populaci je nejvyšší za posledních devět let.

„Domníváme se, že je to z určité části způsobeno kombinací izolace při pandemii, obavami z probíhající války, ekonomickou krizí, a s tím souvisejícími zdravotními problémy,“ říká přednosta Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Martin Anders.

Jak přežít podzim a zimu. Influencerka Marketa Frank radí:

Zdroj: Youtube

Syndrom vyhoření není módní slovo

„Syndrom vyhoření není jen náhodný pocit únavy po dlouhém dni nebo módní slovo, které uslyšíte v chodbách kancelářských budov. Nejde o nemoc, o diagnózu, je to psychologický syndrom. Jde to hluboký, chronický stav vyčerpání, zakořeněný v psychice člověka,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu a klinický psycholog Radek Ptáček.

Přichází tiše, ale stane se peklem. Syndrom vyhoření může skončit hospitalizací

Syndrom vyhoření je způsobený dlouhodobým, neřešitelným pracovním stresem vedoucím k emocionálnímu, myšlenkovému a fyzickému vyčerpání. Člověk se cítí prázdný, pesimistický a klesá jeho schopnost řešit problémy. Objevují se také fyzické projevy, jako například bolesti hlavy nebo snížená imunita. Dopad syndromu vyhoření se neomezuje pouze na profesní život, ale narušuje i osobní vztahy, volnočasové aktivity a celkovou kvalitu života.

Radost vysátá z každého dne

Deprese dlouhodobě patří na přední místo v celosvětové zátěži nemocí. Tato porucha nálady vysává radost a vitalitu z každodenních zážitků. Kromě dopadů na jednotlivce má deprese i společenské důsledky, jakými jsou ztráta produktivity a ničivé škody na rodinách a komunitách.

Jak poznat syndrom vyhoření:

Zdroj: Youtube

Vyhoření a deprese mají mnoho společného. Vyčerpávající povaha syndromu vyhoření může vyvolat depresivní epizody, a již existující deprese může člověka učinit náchylnějšího k syndromu vyhoření.

Genetiku dokážeme přemoci

Psycholog Radek Ptáček.Zdroj: se svolením Olgy BražinovéDuševní nepohoda a nemoci s sebou bohužel nesou nejen riziko dlouhodobých fyzických a psychických komplikací, a dokonce riziko vzniku chronických onemocnění. Jejich prevence je proto naprosto nezbytná.

Pandemie dnešní doby? Zákeřný syndrom vyhoření, varuje psychoterapeutka

„Duševní zdraví každého z nás stojí na vlastních rozhodnutích. Studie, které máme k dispozici jasně ukazují, že k psychickým problémům bezpochyby přispívá i genetika. Ale my činíme mnoho vědomých rozhodnutí každý den, která mohou dědičné dispozice potlačit. My se rozhodujeme, jak se budeme hýbat, jak se budeme stravovat, nebo jak budeme pečovat o své vztahy,“ vysvětluje psycholog Radek Ptáček.

Bez dostatečného spánku to nejde

Jeho slova potvrzuje i psychiatr Martin Anders: „Při léčbě depresí a syndromu vyhoření jsou vždy na předním místě režimová opatření. Týká se to fyzické aktivity, cirkadiánní rytmicity, čili dodržování dostatečného spánku v době pro tělo přirozené, dále změny stravovacích návyků a expozice dennímu světlu.“

Základem je, aby člověk udělal ve svém životě nějaké změny a hodně pomoci může také psychoterapie.

Jde to i bez psychofarmak

Podle zkušeností psychiatra Anderse platí, že když lidé udělají ve svém životě zmíněné změny v životním stylu, a přijdou do ordinace za šest týdnů či dva měsíce, potvrdí se, že u 60 až 70 procent pacientů režimová opatření zabrala.



Nahrává se anketa …

„Pacienti pak nepotřebují psychofarmaka. To je dobře, léky by měly být rezervovány pro závažnější stavy, které už splňují definici depresivní poruchy. Tehdy se u pacientů projevuje řada dalších příznaků, nejčastěji únava, poruchy spánku, úzkostné projevy. S antidepresivy by se mělo šetřit,“ dodává psychiatr.

Sedm tipů, jak se bez léků vypořádat s podzimními depresemi

Psychologové i psychiatři se shodují, že tato životně stylová opatření jsou nejlepší prevencí depresivních nálad i syndromu vyhoření.

1. Dostatek pohybu: Srovnávací studie ukazují, že přiměřená fyzická aktivita, kterou děláme alespoň obden nebo každý den, může být stejně efektivní u mírných projevů deprese jako užívání antidepresiv.

2. Jídelníček plný omega 3 kyselin: Obdobně je důležité dbát na to, aby strava byla pestrá a bohatá na určité složky – především na omega 3 mastné kyseliny. Ukazuje se, že častá konzumace ryb nebo alespoň kvalitních doplňků stravy s obsahem těchto kyselin může být u mírných depresivních stavů adekvátní náhradou užívání antidepresiv.

3. Optimistický pohled na svět: Studie dokládají, že klíčový je pohled na svět, tedy to, jak přistupuji k životu. Klasickým příkladem je, jestli vidím sklenici poloprázdnou nebo poloplnou. Takový prostý faktor, že se rozhodnu a uvidím ty věci spíše pozitivně, ovlivňuje nejen riziko vzniku deprese, ale celkovou délku života. Existuje jasná souvislost mezi pozitivním pohledem na svět a úbytkem takzvaných telomerů, což jsou specializované struktury chromozomů, které chrání stabilitu chromozomů a ovlivňují délku našeho života.

Dejte pozor, čím na sebe svítíte. Špatné světlo může deprese ze tmy zhoršit

4. Přerušení kouření: Konec s cigaretami má stejný efekt jako užívání antidepresiv. Kouření ovlivňuje poruchy nálady, jelikož člověk vdechuje nikotin, což je psychotropní látka. A jakákoliv taková látka působí na neurotransmitery, přenašeče nervových vzruchů v mozku, a může mít vliv na duševní zdraví.

5. Odpočinek: Do 90. let se vůbec neřešila únava. Dnes je to klíčový faktor, který je třeba nějakým způsobem řešit. Když to neděláme, jednoho dne se nakonec ocitneme v ambulanci u lékaře. Klíčové je stanovit si hranice mezi pracovním a osobním časem a věnovat se volnočasovým aktivitám, Praktiky mindfulness, jako jsou meditace a cvičení hlubokého dýchání také mohou pomoci.

6. Dodržování cirkadiánního rytmu: To znamená hodně světla přes den, málo světla v noci. Nadměrná expozice umělému světlu může ovlivnit kvalitu spánku, což se pak propíše do našeho dne a do naší duševní kondice. „Současný svět na cirkadiánní rytmus rezignoval a všude si v noci svítíme, to nebývalo. Za posledních sto let se to radikálně změnilo. Dá se dokumentovat souvislost mezi výskytem duševních chorob a umělým osvětlením,“ říká Martin Anders.

Pohyb a co nejdelší pobyt na denní světle pomůže depresím předcházetZdroj: Shuttestock

„Vidíme to dnes a denně u pacientů, když se jich ptáme: co děláte večer? Odpovídají Koukám na televizi, sleduji zprávy v telefonu… Náš mozek na světlo ze zářivek a obrazovek reaguje jako na denní světlo a startuje denní aktivitu. To znamená, chybí tam fáze odpočinku. Mozek musí v noci dělat spoustu důležitých věcí, jako je třeba oprava DNA, která je nějak poškozena. A teď k tomu nemá příležitost,“ vysvětluje Martin Anders.

7. Sociální vztahy: Důležitá je i emocionální podpora přátel, rodiny a blízkého okolí. Když na své problémy není člověk sám, vždy je řeší snáz.

Kdy už vyhledat pomoc lékaře

Psychiatr Martin AndersZdroj: se svolením Olgy BražinovéStěžejní je rozpoznat, kdy je člověk přetížený, a vyhledat pak odbornou pomoc. „Pokud onemocnění zásadně zasahuje do života, do práce, do vztahů, nejste schopni vstát z postele, soustředit se, děláte chyby, měli byste se okamžitě ocitnout v odborné ambulanci a měla by být zahájena včasná léčba,“ zdůrazňuje psychiatr Martin Anders.

Deprese a úzkosti - varovné signály:

Zdroj: Youtube

Jestliže se u pacienta objeví myšlenky na to, že by bylo lepší nežít, tak patří samozřejmě do rukou psychiatra, nebo i na psychiatrickou hospitalizaci. Také když je to problém kombinovaný, ta znamená například že má pacient těžké základní onemocnění, třeba srdeční, a rozvine se u něj depresivní syndrom, měl by léčbu řídit psychiatr.

Můžete jít ke svému praktikovi

Péče o duševní zdraví by měla být stejnou prioritou jako péče o zdraví fyzické, stigmatizace duševních nemocí nemá v moderní společnosti místo. Na druhou stranu, i když se člověk odhodlá své deprese řešit, leckdy u nás nemá šanci včasnou pomoc dostat.

„Bohužel dostupnost psychiatrické péče je u nás tristní, jsou regiony, kde se čeká na psychiatra tři měsíce. Velkým pomocníkem jsou proto praktičtí lékaři. Ukazuje se, že ti v současné době u nás předepisují polovinu antidepresiv. Praktici jsou schopni depresi, tedy její lehčí formy diagnostikovat a léčit, a už to dnes dělají,“ dodává psychiatr.