Pohanku naši předci měli v jídelníčku běžně, zatímco někteří z nás ji možná ještě ani neochutnali. V našem jídelníčku se tato pseudoobilovina totiž přestala téměř vyskytovat, a teprve v poslední době ji začínáme znovu objevovat. Pohanka je přitom bezlepková potravina s mnoha zdravotními přínosy. Co všechno pohanka léčí a v jakých podobách ji můžeme zařadit do jídelníčku?

Pohanka udržuje naše cévy zdravé. | Foto: Shutterstock

Hned na začátek je dobré říci, že pokud se zajímáte o pohanku, držíte krok s dobou. Rakouská expertka Hanni Rützler, která dlouhodobě sleduje vývoj moderní gastronomie a stravovací kultury, zařadila ve své publikaci Foodreport 24 mezi aktuální food trendy i superpotravinu - staroslovanskou pohanku.

Pohanka pomáhá snižovat cholesterol

Jana Rysová z Výzkumného ústavu potravinářského Praha uvádí ve svém článku Nutriční hodnota a využití pohanky řadu informací o velkých zdravotních výhodách její konzumace: „Pohanka obsahuje řadu látek s příznivými účinky na lidský organismus. Spadají sem zejména polyfenolické látky včetně rutinu, díky kterým získává pohankové zrno a nať významné antioxidační vlastnosti.“

Podle Jany Rysové je vysoký obsah vlákniny a látek s antioxidačním potenciálem hlavní příčinou kladného působení pohanky na lidský organismus. Konzumace pohanky napomáhá omezení rizika vysoké hladiny cholesterolu v krvi, a tím vzniku hypertenze. Pomáhá snižovat hladinu LDL cholesterolu a zvýšit hladinu potřebného HDL cholesterolu.

Skvělý recept. Pohankový salát podle Romana Pauluse:

Snadněji tiší hlad

„Zvýšený příjem flavonoidů, a pak zejména rutinu, obsaženého v pohance, napomáhá spolu s hořčíkem udržení průtoku krve v krevních kapilárách, podporuje pružnost stěn cév a brání tvorbě volných radikálů. Vláknina a inositol z této pseudoobiloviny se mohou podílet na snížení hladiny krevního cukru a inzulinové odpovědi, na snadnějším tišení hladu a obecně na snížení rizika diabetu,“ vypočítává výhody vědkyně.

Vysoký obsah nerozpustné vlákniny, kterou s pohankou zkonzumujeme, urychlí průchod tráveniny střevem a snižuje se sekrece žlučových kyselin. V pohance jsou obsaženy také polyfenoly, zvané lignany, které chrání proti rakovině a nemocem srdce a cév.

Co to je pseudoobilovina Mezi pseudoobiloviny řadíme amarant, quinou a pohanku. V kuchyni mají stejné uplatnění jako obiloviny, hlavní zásobní látkou je u nich škrob.

Všechny pseudoobiloviny jsou přirozeně bezlepkové, proto mají velký význam pro celiaky a pro ty, kdo se snaží množství lepku ve stravě omezit.

Botanicky je řadíme mezi obilní trávy, například pohanka patří do čeledi rdesnovitých.

Podporuje imunitu a je bez lepku

Pohanka kvete drobnými bílými kvítky.Zdroj: Se svolením ProbioHistorie pohanky sahá až do středověku. Do Evropy byla pravděpodobně přivezena vojsky Saracénů a Tatarů, která pronikala do Evropy. Od toho je odvozen český název „pohané – pohanka“. Na území České republiky jsou nejstarší nálezy z 12. století z okolí Opavy, Kadaně, Starého Jičína a Uherského Brodu. V 16. století prý byla u nás dokonce jednou z nejoblíbenějších potravin.

„Pohanka zahřívá, obsahuje mnoho cenných živin, a naopak žádný lepek. Je bohatá na důležité živiny, jako je vláknina, bílkoviny, vitaminy skupiny B a minerální látky. Bílkoviny v pohance jsou velmi kvalitní, obsahují kompletní spektrum všech aminokyselin, včetně esenciálních. A to je v rostlinné říši docela vzácnost. Díky této skladbě prospívá našemu zdraví tím, že podporuje náš imunitní systém a má pozitivní vliv také na nervový a cévní systém,“ vyjmenovává skvělé vlastnosti pohanky Martin Hutař ze společnosti Probio, která se na úpatí Jeseníků na šlechtění, pěstování a výrobu mlynářských výrobků z pohanky v bio kvalitě specializuje.

Pohanková kaše ke snídani:

Pohanku jím i kvůli svým žilám

Bohaté zkušenosti má s pohankou 50letá paní Ilona: „Z pohanky peču každý týden chleba a pohankový perník. Kupuju na to celou pohanku, kterou na minimálně 4 hodiny namáčím a pak mixuju na těsto s dalšími ingrediencemi. Pohankovuu mouku ouku používám jen na palačinky.“

Pohanku paní Ilona používá z více důvodů. Tím hlavním je, že má diagnostikovaný SIBO syndrom (small intestinal bacterial overgrow) - při předepisování léčby jí paní doktorka doporučila vynechat lepek ze stravy a po léčbě a úpravě stravy se paní Iloně opravdu výrazně úlevilo od potíží. „Druhým důvodem mé obliby pohanky je obsažený rutin a jeho efekt na kvalitu cévní stěny, pomáhá totiž při křečových žilách a hemoroidech,“ dodává paní Ilona.



Pohanka jako volba pro celiaky

Také 54letá paní Marcela vaří pohanku často, obvykle jako přílohu: „Kombinuji ji 1:1 s rýží, peču z ní také chleba, a z pohankové mouky dělám francouzské palačinky. Je to i proto, že mám přísnou bezlepkovou dietu, jsem celiak.“

Čtyřicetiletá Sabina prozradila, že hlavně v zimním období snídá pouze teplé kaše a má hodně ráda právě tu pohankovou. Sobě a svému malému synovi také peče pohankové palačinky.

Jako dítě jsem pohanku neznal

Martin Hutař.Zdroj: Se svolením ProbioPokud zatím pohanku v jídelníčku nemáte, není nic ztraceno, začít s ní můžete kdykoliv. „Pohanku jsme jako děti, ale ani později vůbec neznali. Pouze v učebnicích na střední i vysoké škole jsem se s ní setkal jako se zemědělskou plodinou, která mne nadchla, protože se dala pěstovat na horách. Má krátkou vegetační dobu. No a samozřejmě, že zdravotní benefit, obsah rutinu, byl také lákavý,“ říká Martin Hutař.

Jak náš přední průkopník bio zemědělství vzpomíná, byla v době jeho studií v obchodech k dostání pouze pohanka z Ruska nebo Polska, byla pražená a potom loupaná, což v ní poničilo některé vitaminy a další významné nutriční látky: „Po založení firmy, někdy v roce 1993 jsme začali loupat pohanku mechanicky, tedy za studena, a zkoušet nové recepty."

Martin Hutař nám prozradil pár tipů ze své rodinné kuchyně:

1. Pohankové trio. Barevný recept, kdy smícháte uvařenou pohanku samostatně s různými ingrediencemi a na talíři vykouzlíte tři pohankové kopečky žlutý na kari, druhý rajský a třetí špenátový.

2. Pohankové noky. Pohankovou krupici + vodu + sůl rozmícháte a necháte odpočinout co nejdéle, třeba i do druhého dne v ledničce. Pohanka tak lehce nafermentuje. „Někdy pro jistotu přidám vejce, a potom již dávkuji malé nočky do horké osolené vody. Jak začnou plavat, vytáhnu je a propláchnu studenou vodou. Je to parádní příloha k čemukoliv,“ říká pan Hutař.

3. Pohankovo-kvasnicová pomazánka. U Hutařových ji skoro vždy v sobotu snídají. Na pánvi osmahněte cibuli, na ní rozpusťte dvě kostky čerstvých kvasnic, zalijte vlažným mlékem a nasypte dvě lžíce pohankové krupice. Pozor na hrudky. Míchejte a korigujete konzistenci. „Na závěr přidáme smetanu, nebo jogurt, trošku hořčice, osolíme, opepříme a nakonec velkou hrst nakrájeného kysaného vlastníma nohama šlapaného zelí. Za tepla z pánve ujídáme s celozrnným pečivem,“ usmívá se pan Hutař.

4. Pohankové kroupy. Uvařte je a nechte dojít pod peřinou tak, aby byly sypké. Hodí se jako příloha ke všemu.

A jeden tip na vaření: Pokud pohanku přes noc namočíte, její chuť bude v připraveném jídle jemnější, méně výrazná.