Až v 90. letech se ukázalo, že cvičíte-li aerobik nesprávně, ohrožujete své klouby. I proto se dal na ústup, ale ne úplně. Začaly vznikat nové druhy aerobního cvičení, uplatňovaly se různé pomůcky. Ujali se toho odborníci, kteří časem získali i světový ohlas. Ještě před revolucí byla propagátorkou takzvané aerobní gymnastiky Helena Jarkovská.

Po roce 1989 se cvičení při hudbě s tanečními prvky stalo hitem téměř ve všech tělocvičnách. Hvězdou a popularizátorkou se stala Olga Šípková, která získala tituly mistryně Evropy a mistryně světa ve sportovním aerobiku. Vydávala také videokazety, jak cvičit. Pro tento sport nadchla spoustu žen a jako trenérka je přilákala do tělocvičen. Talent zúročil i David Huff, který získal tituly mistr Evropy i světa.

Cvičení pro zdraví

Cvičení probíhá se středně vysokou intenzitou, v aerobním pásmu, takže bez dobré kondice to nepůjde. Lze se však k ní dopracovat. Při delší časové zátěži a pravidelnosti svědčí srdci a cévám. Zvětšuje kapacitu plic, pohyblivost kloubů, zlepšuje metabolismus a také náladu.

„Tělo se také prostřednictvím potu zbavuje všech odpadních látek, spousta toxinů odejde z těla,“ upozorňuje fitness trenérka Hanka Kynychová. „Dnes se aerobnímu cvičení říká kardio a vaše fyzická kondice se bude zlepšovat tak rychle, jak často a pravidelně se mu budete věnovat. Je to jako s výukou jazyků, 5 minut denně je málo, ale 50 minut ve výsledku udělá velký rozdíl,“ říká.

Kdy a jak začít?

„Když budete běhat nebo šlápnete do pedálů, už to je aerobní aktivita. Nemusíte chodit jen do fitka, naopak - přidaná hodnota aktivity venku je to, že můžete vnímat přírodu, les a samotu,“ říká Hanka Kynychová. Pokud ale jdete na lekci aerobiku do tělocvičny, měla by začít zahřátím a protažením těla. Poté proběhne aerobní cvičení, které může být různě připraveno, podle choreografie a pokynů trenéra. Na závěr je nutné zklidnění, posilovací cviky a protažení.

Můžete se setkat s cvikem, při kterém zůstává jedna noha v kontaktu se zemí, ale i s poskoky. Ty se musí vždy provádět správně, abyste si zbytečně neničili klouby. „Všechno, při čem se zadýcháte, můžete řadit do aerobní zátěže,“ upozorňuje Hanka Kynychová. Hranice zadýchání vám prozradí, jak na tom se svojí fyzičkou jste.

Pokud lapáte po dechu už při vystoupení z auta nebo dobíhání tramvaje, je to pro vaše tělo alarmující. Zkuste to změnit. Nejenom skupinové lekce ve fitness, ale i ostrá chůze, běh, jízda na kole, na běžkách a kolečkových bruslích nebo kolektivní hry s míčem – to všechno patří k aerobním aktivitám.

Který si vyberete?



Nebaví vás Dance aerobik, při kterém se využívají taneční kroky? Zkuste zábavný Funk aerobik nebo při Step aerobiku dělejte výšlapy na plastový stupínek. Setkat se můžete i s Kick box aerobikem s bojovými prvky.



V posledních letech získal na popularitě Aqua aerobik, při kterém kloubům a celému tělu ulevuje podpora vody. Nabízejí ho lázeňská a wellness zařízení i městské bazény. Ve vodě se nebudete hýbat tak rychle jako na suchu, ale přesto svaly posilují. Pokud máte nadváhu nebo máte problémy s klouby či zády, tohle cvičení bude ideální právě pro vás.



Nejlépe bude, když před začátkem zaplavete pár bazénů, abyste se zahřáli. Na břehu stojí trenérka, která vám bude předvádět cviky, budete se točit, tleskat pod koleny, dělat mlýnek před břichem… K tomu vám bude hrát hudba. Uvidíte, že vás Aqua aerobik bude bavit.

FRANTIŠKA TĚŠÍNSKÁ