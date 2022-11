Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Tato pojišťovna chce klienty v příštím roce motivovat bonusem dvě stě padesát korun za každé screeningové vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění. „Tento bonus z fondu prevence může pojištěnec čerpat třeba na sportovní a jiné aktivity,“ řekla Deníku mluvčí Jana Schillerová. „Kompletní nabídku bonusů na rok 2023 představíme v nejbližší době,“ dodala.

RBP, zdravotní pojišťovna

Pojišťovna má v nabídce preventivní Program 90, kdy mají pojištěnci od devatenácti let, kteří absolvují komplexní zdravotně preventivní prohlídku, možnost čerpat bonus do výše pět set korun za rok. Program Zdraví 90 nabízí pětistovku zase těm, kteří dodržují dvouleté preventivní prohlídky a jejichž index tělesné hmotnosti se pohybujev rozmezí 18 až 26, jsou nekuřáci a nejsou závislí na drogách či alkoholu. Peníze lze použít na nákup léků či doplňků stravy, nehrazené ošetření a podobně.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Jako podporu prevence rakoviny prsu nabízí pojišťovna až osm set korun ženám od dvaceti do pětačtyřiceti let na mamografické vyšetření a šest set korun ženám do pětačtyřiceti na sono. Na návštěvu psychologa či psychoterapeuta poskytuje dva tisíce lidem bez omezení věku.

Oborová zdravotní pojišťovna

Svým klientům pojišťovna poskytuje například bonus až dva tisíce korun na dentální hygienu. Dále mohou získat až pět set na sportovní aktivity, pokud člověk chodí na pravidelné dvouleté preventivní prohlídky. Také až tisíc korun na lázeňské procedury. Bonusů je celkem osm. „Letos jsme v přepočtu na jednoho pojištěnce naplánovali přispět na preventivní programy nejvyšší částkou ze všech zdravotních pojišťoven. Současně jsme ale nárok podmínili tím, že pojištěnci budou ke svému zdraví přistupovat odpovědně a absolvovat alespoň běžné preventivní prohlídky,“ uvedl pro Deník generální ředitel Radovan Kouřil.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Klienti této pojišťovny mohou získat například příspěvek až dva a půl tisíce korun na psychosociální intervenci u psychoterapeutů, dále až pět set korun pro dospělé na terapii rázovou vlnou. V rámci prevence kardiovaskulárních chorob a obezity nabízí dospělým sedm set korun na pravidelnou pohybovou aktivitu.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Svým klientům poskytuje pojišťovna například příspěvek až pět set korun na dentální hygienu. Na prevenci v těhotenství pak patnáct set a až pět set korun také na péči o narozené miminko. Na doplňky stravy pro těhotné nabízí až dvě stě korun. Její klienti si mohou také nakoupit vitamíny až za tři stovky. Každý pojištěnec může čerpat maximálně tři příspěvky za rok.