Dvěma stovkám pacientů už ve Fakultní nemocnici Plzeň podali zdravotníci lék Regeneron, tedy monoklonální lidské protilátky které by měly u rizikových pacientů zmírnit průběh nemoci covid-19. V rozhovoru pro Deník to řekl přednosta Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň Dalibor Sedláček.

Dalibor Sedláček z infekční kliniky FN Plzeň. | Foto: archiv Deníku

Co je lék Regeneron a jaký má na lidské tělo účinek?

Regeneron, přesněji léčivý přípravek REGN-COV2 obsahuje dvě léčivé látky casirivimab a imdevimab. Jedná se o monoklonální lidské protilátky vyrobené molekulárně biologickými postupy. Jejich úkolem je vazba na část povrchového receptoru původce onemocnění covid-19. Virus SARS-CoV-2 se u nemocných vyskytuje na sliznicích dýchacích cest a v krvi. Navázání protilátek na povrch viru zamezí jeho pronikání do buněk cílových tkání (např. do plic), a tím i jeho množení. Imunitní systém infikovaného člověka pak snáze virus z organizmu odstraní. Pro úplnost je nutno zmínit, že existují ještě dva podobné přípravky bamlanivimab a etesevimab. Další podobné látky jsou předmětem výzkumu.