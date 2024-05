„Polévka je grunt,“ říkaly naše babičky, a také se tím řídily. Polévky kdysi bývaly nedílnou součástí jídelníčku každé rodiny. Byly výživné, prospívaly zažívání, daly se vařit ze sezonních produktů i z toho, co bylo právě doma. Kromě oběda byla teplá polévka i oblíbenou večeří nebo snídaní. Dnes jsou polévky na ústupu, a to je škoda. Výživoví poradci na ně nedají dopustit a upozorňují, že vedle jiných výhod vhodně zvolená polévka může pomoci i s hubnutím.

Polévka je snadný způsob, jak do jídla dostat spoustu důležitých živin. | Foto: Shutterstock

Polévky a jejich benefity

Proč by vlastně lidé měli vařit a jíst polévky? „Polévka je snadný způsob, jak do jídla dostat spoustu základních živin,“ píše portál Eat This! No That, který se věnuje zdravému stravování. Polévky mohou být nutričně bohatým jídlem a skvělou součástí zdravé výživy. Jsou syté a navíc našemu tělu doplní tekutiny.

Když jejich vaření věnujeme péči, můžeme dostat jídlo plné bílkovin, vlákniny, zdravých tuků a zeleniny. Navíc se při vaření polévky fantazii meze nekladou, takže náš jídelníček bude pestrý a ještě zužitkujeme spoustu věcí z ledničky i ze spíže.



Nahrává se anketa ...

Vedle zdravé výživy má polévka i další přínosy pro naše tělo. Kdo by nevěděl, že kuřecí vývar zmírňuje nepříjemné příznaky nachlazení a chřipky?

„Většina polévek je nabitá živinami bojujícími proti nemocem. Studie ukazují, že zejména kuřecí polévka může pomoci předcházet běžnému nachlazení, zvláště pokud do ní přidáte čerstvý česnek, cibuli, celer a mrkev, což je zelenina, která posiluje imunitu. A jako bonus: horká polévka pomáhá zklidnit bolest v krku,“ vysvětluje portál Henry Ford Health, který se zabývá zdravím a wellness.

Polévka může být i cestou k šetření. Pokud uvaříte opravdu hustou, může se stát i hlavním chodem oběda, protože strávníky dokonale zasytí.

Polévky příznivě působí i na zdravé zažívání. „Naši předkové byli velmi intuitivní, i bez výzkumů velmi dobře znali blahodárné účinky teplé polévky na kvalitu našeho trávení. Tam, kde je zdravé trávení a střevo, se dá každá nemoc vyléčit,“ uvedla před časem pro Deník výživová poradkyně Nicole Lukášková. Pokud je v polévce dostatek vlákniny, její blahodárné účinky se ještě zvýší.

Zkuste polévku z červené čočky:

Zdroj: Youtube

„Existuje snad milion kombinací a receptů, jak uvařit polévku. Podle surovin, které použijete, mohou být polévky vynikajícím zdrojem nutrientů včetně vitaminů, minerálních látek a vlákniny,“ uvádí web STOB Klub.

Co umějí polévky

Podporují vylučování trávicích šťáv a celkově přispívají k lepšímu trávení.

Doplňují tekutiny.

Příjemně vás zahřejí nejen v chladných dnech.

Sytější polévky jsou výborné jako plnohodnotné hlavní jídlo.

Energeticky lehčí polévky jsou vhodné ke svačinám.

Energeticky nejlehčí, vývarové polévky, si můžete dopřát kdykoliv během dne, když se potřebujete zahřát nebo doplnit tekutiny.

Polévky mohou být nutričně bohatým jídlem a skvělou součástí zdravé výživy. Jsou syté a navíc našemu tělu doplní tekutiny.Zdroj: Shutterstock

Hubnutí s polévkou

A ještě jednu velkou výhodu dobrá polévka uvařená z kvalitních potravin má: může vám pomoci zhubnout.

To samozřejmě neplatí o pověstné gulášovce s vrstvou mastnoty na povrchu, ani o polévkách s tučnou smetanou, které by vám v tomto ohledu prokázaly spíše medvědí službu. Pokud přidáte do polévky smetanu, její kalorická hodnota se může až ztrojnásobit.

Mechanismů, jak polévky pomáhají s hubnutím, je několik. Ten první je jednoduchý: dáme-li si ji jako první chod, náš žaludek se rychle naplní, a my pak sníme méně dalších jídel.

Sedm příznaků, které mohou signalizovat onemocnění roztroušenou sklerózou

S hubnutím pomůže i další krok – zvýšení obsahu bílkovin v polévce. „Proteiny jsou motorem celkového zdraví, hrají klíčovou roli v metabolickém zdraví, rozvoji svalů a síle imunitního systému,“ podotýká web Eat This, No That.

Pro ty, kteří se chtějí zbavit nadváhy, jsou bílkoviny cenným spojencem. Dostatek bílkovin v jídle pomáhá omezit chutě, snížit příjem kalorií a prodloužit pocit plnosti.

Doporučený denní příjem bílkovin pro lidi, kteří chtějí zhubnout, se pohybuje mezi 1,6 - 2,2 gramu bílkovin na jeden kilogram tělesné hmotnosti.

Kvalita bílkovin, které konzumujeme, je však stejně důležitá jako množství. Nejlepší jsou plnohodnotné zdroje potravin, jako je libové maso, ryby, mléčné výrobky a rostlinné produkty, jako je čočka a cizrna. Esenciální aminokyseliny, které nabízejí, tělo snáze absorbuje.

„Libové zdroje bílkovin, jako je drůbež bez kůže, ryby, libové kusy masa, tofu, luštěniny a nízkotučné mléčné výrobky, mají tendenci mít nižší obsah kalorií a nasycených tuků, a zároveň poskytují základní živiny,“ vysvětluje dietoložka Trista Bestová.

Tyto zdroje podle ní mohou pomoci udržovat vyváženou a výživnou stravu a podporovat vaše celkové zdraví a cíle v oblasti hubnutí.

Kegelovy cviky: Proč by je nejen ženy 50+ měly cvičit a jak pomohou mužům

Odborníci ovšem varují před bezhlavým hltáním nejrůznějších proteinových koktejlů, protože tím tělu příliš dobrou službu neprokážete. Bílkoviny totiž mohou být dvousečnou zbraní.

„Přílišná konzumace může mít opačný účinek. Vaše tělo může použít pouze určité množství bílkovin pro svalovou syntézu a cokoli nad rámec toho se uloží jako tuk. Studie z roku 2020 ukazuje, že nadměrný příjem bílkovin může časem zatěžovat ledviny a vést k nerovnováze živin.

Zdravá polévka

Co patří podle webu STOB Klub do zdravé a syté polévky, která plní funkci hlavního jídla? Měli byste do ní dát:

zeleninu, která dodává vitaminy, minerální látky, fytonutrienty a vlákninu

bílkoviny, které vás zasyt. Ideální jsou různé druhy libového masa, ryby, mořské plody, vejce, tofu nebo méně tučný sýr

Pokud jste zvyklí na jíšku, můžete v polévce rozvařit červenou čočku. Nikdo to nepozná a výživově to pokrm obohatí. V krémových polévkách můžete namísto přidání smetany rozmixovat část zeleniny.

sacharidy, které vám dodají energii, živiny a vlákninu – mohou to být brambory, těstoviny nebo další přílohy. „Doporučujeme zařazovat takové, které nemáte v jídelníčku často – jáhly, pohanku, kroupy, luštěniny, popřípadě lze polévku doplnit o celozrnné pečivo,“ uvádí STOB Klub.

zdravé tuky, proto základ polévek připravujte na řepkovém oleji, do polévek můžete přidat i různá semínka, oříšky, nebo kapku panenského oleje pro závěrečné dochucení.

Polévky, které pomohou s hubnutím

Rajčatová polévka a hummusové knäckebroty

Co budeme potřebovat:

2 lžíce řepkového oleje

2 velké cibule nakrájené

320 g mrkve nakrájené na plátky

4 stroužky česneku nakrájené

1 lžička uzené papriky

100 g sušené červené čočky

690 gramů passaty

1 l zeleninového vývaru

Na hummusové knäckebroty

vícezrnné knäckebroty

100 g hummusu se sníženým obsahem tuku

¼ okurky nakrájené na plátky

6 vypeckovaných oliv nakrájených na plátky

špetka lístků tymiánu

uzená paprika

Postup:

Ve velké nepřilnavé pánvi rozehřejte olej a restujte cibuli a mrkev asi 10 minut za občasného míchání, dokud nezměknou. Vmíchejte česnek a uzenou papriku spolu s čočkou a ještě asi minutu restujte.

Zalijte passatou a vývarem, přiveďte k varu, poté přikryjte a vařte na středním plameni 30 minut za občasného míchání, dokud zelenina nezměkne. Sundejte z plotny a tyčovým mixérem rozmixujte dohladka.

K podávání k polévce potřete dva knäckebroty na osobu hummusem. Navrch dejte okurku a posypte olivami, tymiánem a uzenou paprikou. Zdroj: Goodfood

Bylinková brokolicová a hrášková polévka

Co budeme potřebovat:

1 lžíce řepkového oleje

1 cibule nakrájená nadrobno

1 velký stroužek česneku, rozdrcený

400 g brokolice nakrájené na malé růžičky

300 g mraženého hrášku

200 g mangoldu nakrájeného

1 l zeleninového vývaru

½ malého svazku bazalky nasekané

malý svazek kopru nasekaného

1 citron oloupaný a odšťavněný

2 lžíce dýňových semínek opražených

Postup:

Ve velkém hrnci rozehřejte olej . Přidejte cibuli a opékejte osm minut, dokud nebude měkká a průsvitná. Přidejte česnek a vařte ještě minutu. Přidejte brokolici, hrášek a mangold, zalijte vývarem a směs přiveďte k varu. Snižte na mírný plamen, přikryjte a vařte 25 minut.

Promíchejte bylinky, citronovou kůru a šťávu, a poté polévku rozmixujte tyčovým mixérem, dokud nebude úplně hladká. Nalijte do misek a podávejte s opečenými dýňovými semínky rozsypanými po povrchu. Zdroj: Goodfoood

Nízkosacharidová kuřecí polévka

Co budeme potřebovat:

2 lžíce extra panenského olivového oleje

1 středně žlutá cibule nakrájená

250 g žampionů nakrájených na plátky

2 stonky řapíkatého celeru nakrájené na tenké plátky

2 mrkve nakrájené na tenké plátky

2 lžíce sušeného česneku

2 lžičky nasekané čerstvé šalvěje

¼ lžičky kajenského pepře (volitelné)

1 sušený bobkový list

1 kg vykostěných kuřecích stehen bez kůže

8 šálků nesoleného kuřecího vývaru

sůl a pepř

2 šálky nakrájené kapusty

2 lžíce čerstvé citronové šťávy

Postup:

Ve velkém hrnci rozehřejte olej na středně vysokou teplotu. Přidejte cibuli, houby, celer a mrkev; vaříme za občasného míchání, dokud zelenina nezačne lehce hnědnout, asi šest minut. Vmíchejte česnek, šalvěj, kajenský pepř, pokud používáte, a bobkový list; vaříme za stálého míchání minutu. Přidejte kuře, vývar, sůl a pepř

Směs přiveďte k varu. Snižte teplotu na střední; duste asi 20 minut, dokud není kuře měkké. Kuře přendejte na talíř, aby mírně vychladlo. Mezitím do polévky vmíchejte kapustu; vraťte k varu na středním plameni a vařte asi pět minut, dokud kapusta nezměkne. Hrnec odstavte.

Uvařené kuře nakrájejte. Do polévky vmíchejte citronovou šťávu a nakrájené kuřecí maso.

Zdroj: EatingWell