Popenec obecný je drobná rostlinka, která k žalu zahradníků umí poměrně rychle pokrýt velké plochy záhonů doslova jako koberec. Kvete už zjara a bylinkáři o ní hovoří jen v superlativech. Podle nich totiž popenec umí léčit neuvěřitelné množství chorob a neduhů. Pod názvem zemní břečťan nebo plazivý Charlie jej znají i v Anglii. Připravují z něj například omlazující koupel nebo unikátní léčivý olej. Popenec však užívejte rozumně v malých dávkách jako lék. Obsahuje látky, které mohou poškodit nemocná játra a také způsobit potrat.

K léčení chorob se popenec užívá od 12. století, kdy se rozšířil pod názvem švýcarský čaj. | Foto: Shutterstock

Popenec břečťanolistý:

Plazivý Charlie rostl na tajemných místech

Popenec obecný nebo také břečťanolistý je vytrvalá plazivá bylina, která roste v zahradách, na lukách i na polích. Kvete drobnými kvítky něžné modré nebo světle fialové barvy, příjemně voní a včely i čmeláci jej milují. Pěstovat tuto bylinku není třeba, rychle a spolehlivě se rozšíří sama.

K léčení chorob se popenec užívá od 12. století, kdy byl znám pod názvem švýcarský čaj. Vedle toho se však přidával jako přísada k aromatizaci a konzervaci piva a používal se jako chutné koření do jídel. Má prý i magické schopnosti – věřilo se, že umí chránit před morem a černou magií.

V anglosaských zemích se mu říká zemní břečťan nebo plazivý Charlie. „Protože tak rychle rostl na hřbitovech, v ruinách a skrytých stinných místech, o nichž se věřilo, že je navštěvují čarodějnice, byl pokládán za kouzelnou bylinku a používal se při magických obřadech,“ uvádí časopis Eatweeds, který se věnuje divoce rostoucím jedlým a léčivým rostlinám.



V období přechodu mezi pohanskými a křesťanskými tradicemi byla rostlina součástí oslav Zeleného čtvrtku. „Koruna ze zeleného zemního břečťanu se nosila, když lidé v noci na Zelený čtvrtek tančili, aby oslavili jarní návrat přírody a znovu potvrdili své spojení se starými bohy,“ píše Eatweeds.

Mletý popenec byl na Zelený čtvrtek, kdy začíná svaté třídenní období před Velikonoční nedělí, důležitou přísadou polévky.

Venkované také věřili, že popenec odpuzuje a zahání jiné rostliny, ale vzhledem k tomu, že jde o plevel, nic zázračného v tom zřejmě nebude.

Popenec využijete v kuchyni

Popenec je vzdálený bratranec máty a meduňky: také tato bylina má výrazné aroma mentolu. Pokud budete váhat, zda skutečně jde o popenec, vůně vám napoví. Sbírá se na jaře, zpravidla v dubnu, když rozkvete a má výraznou vůni i chuť. Dá se však sbírat také později.

I když je považován za plevel, je jedlý a léčivý. Jako voňavá bylina se přidává do omelet, polévek, salátů a čaje, někde se vaří a jí jako špenát. „Listy a stonek mají aromatickou chuť a lze je použít k ochucení polévek a omáček nebo pokrmů z vajec nebo masa místo máty či tymiánu,“ píše Eatweeds.

Lístky popence si můžete přidat například do smoothies, čímž si zajistíte skvělou dávku chlorofylu a vitamínu C. Popenec je výborný také na chlebu s máslem a můžete z něj vyrobit i bylinkové máslo.

Zpravidla se k léčení používá podrcený nebo rozmixovaný čerstvý popenec, ale dají se použít i listy a květy sušené.Zdroj: Shutterstock

Bylina s všestrannými účinky

I když se popenec v lidovém léčitelství používal po staletí, není dodnes dostatečně vědecky prozkoumán. Odedávna se však má za to, že hojí zánětlivou pokožku, pomáhá při zánětech v těle i při průjmech a špatném zažívání. Umí pomoci při kašli, zahlenění, podporuje funkci ledvin, očišťuje játra a pečuje o sliznice.

Popenec obsahuje množství železa, draslíku a vitaminu C, třísloviny, silici, flavonoidy, seskviterpeny, kyselinu ursolovou a marrubium. Léčivé jsou listy i květy.

Popenec je zvláště užitečný při respiračních problémech. „Pomáhá vysušit přebytečný hlen v nose, krku a hrudníku. Jako horký čaj zmírňuje příznaky nachlazení, kataru, městnavé bolesti hlavy, kašel a bronchiální hleny. Pomáhá také obnovit dýchací sliznici a zmírnit zánět,“ vypočítává magazín Garden Culture, který se věnuje zahradám.

Další pomoc popenec poskytuje při trávení. Vedle povzbuzení chuti k jídlu pomáhá k dobré činnosti žaludku. Léčivý čaj z popence léčí nevolnost a kyselé trávení. Zmírňuje také nadýmání a nevolnost. Drobný plevel může pomoci obnovit rovnováhu metabolismu. Popenec se podílí i na detoxikaci organismu a regeneruje játra.

Jednoduchý nápoj na čištění jater a střev pomáhá tělu. Užívaly ho i naše babičky

„Antiseptické a diuretické vlastnosti mletého popence jsou velmi prospěšné pro močové cesty. Rostlina může snížit zadržování tekutin a odstranit toxiny z těla. Může také pomoci při léčbě infekcí močových cest a cystitidy,“ uvádí Garden Culture.

Obklad z drceného nebo mletého popence pomáhá čistit abscesy, vředy i špatně se hojící rány. Rozdrcený čerstvý list mírní bolest a svědění po kousnutí hmyzem.

Na co se používá popenec?

Mírné plicní potíže

Kašel

Artritida

Bolesti kloubů a svalů

Menstruační potíže

Zvonění v uších (tinnitus)

Průjem

Hemoroidy

Žaludeční potíže

Močové kameny

Ledvinové kameny

Rány nebo kožní onemocnění

Jak zpracovat a užívat popenec

Zpravidla se k léčení používá podrcený nebo mletý čerstvý popenec, ale dají se použít i listy a květy sušené. Musí se však sušit opatrně, teplota by neměla přesáhnout 40 stupňů Celsia.

Nasbíranou a umytou bylinku jednoduše podrťte, odšťavněte v odšťavňovači nebo ji najemno rozmixujte s malým množstvím vody.

Podrcený popenec použijte jako pleťovou masku. Odstraní přebytečný obličejový maz, uzavře póry, ale může pomoci i oteklým očím a zmírnit kruhy pod očima.

Pokus vás sužuje rýma, nahraďte nosní kapky čerstvou šťávou z popence. „Aplikujte si ji několikrát denně do nosu po dobu jednoho týdne. Šťávu můžete užívat i orálně: dvakrát denně čajovou lžičku šťávy před jídlem, ne však déle než 14 dní,“ radí iReceptář.

Nenáročná bylinka umí podpořit léčbu rakoviny. A můžete ji jíst hned po utržení

Pokud vás trápí kašel, udělejte si z popence čaj a pravidelně jej popíjejte. Kašel uvolní také popencový med. Stačí, když dvě lžíce čerstvé popencové šťávy smícháte se lžící tekutého medu. Užívejte jednu lžičku třikrát denně po dobu sedmi dní.

Čerstvý list podrťte a přiložte na místo, kam vás kousl hmyz.

Omlazující koupel při bolestech zad

Čerstvě mleté ​​listy a květy popence se tradičně přidávaly do teplé koupele, aby pomohly zmírnit bolesti zad, svalů a kloubů, dostaly je do lepší kondice a zlepšily zdraví pokožky. Jak na to?

„Nasypte tři šálky čerstvých bylinek do pěti litrů vroucí vody. Vypněte plotnu, přikryjte a nechte alespoň 30 minut odležet. Přeceďte a vylouhovanou vodu nalijte do vany. Ve vodě si poležte alespoň dvacet minut,“ doporučuje Garden Culture.

Mírně sedativní vlastnost rostliny navíc podporuje klidnou mysl a pomůže vám relaxovat.

Popenec užívejte rozumně k ochucení jídel a v malých dávkách jako lék. Obsahuje látky, které mohou poškodit nemocná játra a také způsobit potrat. Velké množství popence může podráždit žaludek, střeva a ledviny.

Léčivý olej na svalovou bolest

Na pohmožděniny, rány, revmatismus a svalovou bolest se v lidovém léčitelství vyrábí unikátní olejový nálev z popence.

Jak vyrobit popencový olej:

Listy a květy sklízejte za suchého slunečného dne a nechte je několik hodin zavadnout na utěrce.

Naplňte jimi sklenici, ale nestlačujte je.

Popenec zalijte olivovým olejem a promícháním odstraňte vzduchové bubliny.

Byliny musí být zcela ponořené v oleji. Na sklenici dejte utěrku a zajistěte ji gumičkou.

Směs ve sklenici nechte na tmavém místě po dobu čtyř týdnů, a poté olej přefiltrujte.

Přelijte olej do čisté lahvičky, uschovejte na tmavém místě a používejte k masírování.

Olej by měl vydržet asi rok.