Erekce je pro zdárný sex nezbytná, o tom asi nikdo nepochybuje. Jenomže muž není stroj na baterky, které když dojdou, vymění se za nové. A ani partnera kvůli tomu nejspíš střídat nebudete. Tak co s tím?

Jsou páry, které spolu žijí léta jako sourozenci a nevadí jim to. Většinou však ztráta libida a problémy s erekcí oba partnery stresuje. A čas ztracené vzájemné intimity mezi nimi může vyhloubit propast. Jak navázat, to je otázka téměř na úrovni mezistátních politických jednání.

Když se nedaří

V České republice trpí nějakou formou erektilní dysfunkce více než polovina mužů mezi 35 a 60 lety, uvádí lékař Marek Broul z Kliniky urologie a robotické chirurgie Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. „Zatímco v mladším věku jde většinou o předčasnou ejakulaci, později už nastupuji problémy s erekcí.“

Upozorňuje také na fakt, že fyziologie erekce je komplexní záležitost. Vyžaduje patřičný přítok krve, reakci nervů a zdravé libido poháněné testosteronem. Když erekce selhává, existuje mnoho možných příčin a často je na vině více než jedna.

Ve věku po padesátce se u mužů mohou projevovat onemocnění prostaty. „Ty jsou právě jedním z problémů, které mohou způsobit erektilní dysfunkci. A to nejen benigní hyperplazie prostaty, ale i karcinom,“ říká urolog Marek Broul. „Proto je důležité chodit na preventivní prohlídky i k urologovi. Každý muž by měl znát hodnotu svého PSA, tedy prostatického specifického antigenu.“

Někdy je nutné prostatu operačně odstranit. Po operaci se může erektilní dysfunkce nově objevit nebo, pokud jí muž trpěl i před operací, dokonce zhoršit. „Proto jsou po zákroku vhodné takzvané rehabilitační erekce. Je to možnost, jak brzy erekci obnovit, případně i zlepšit. Určitě bych vždy doporučoval konzultaci muže se svým urologem či sexuologem,“ říká.

Požadavek na výkon jako brzda

Erektilní selhání se může objevit v různých životních situacích. A muž v té chvíli potřebuje od ženy pochopení a trpělivost. Stává se poměrně často, že si manželka celou situaci špatně vysvětlí. Připadá si neatraktivní a odstrčená. Manžel má buď tolik práce, nebo milenku, přemítá. A dotýká se jí i to, když se ho nedaří svést. A když ano, stejně z toho nic není.

Místo, aby počkala, až se nepříznivá situace přežene, začne na manžela tlačit. Dožaduje se plnění povinností, koupí si nové sexy prádlo, zapálí aromalampu, pustí příjemnou hudbu, zkouší všechno, co ji napadne. Vytvoří se začarovaný kruh. To poslední, na co by měl muž doma chuť, je sex. Nepotřebuje být ještě více nejistý. K partnerce i k jejím potřebám je zodpovědný, ale teď to prostě nejde.

Poruchy erekce trápí často i muže, kteří byli doposud zvyklí podávat bezchybné výkony. Na situaci, již nedokážou vyřešit velkým psychickým a fyzickým nasazením nebo vůlí, nejsou připraveni. I pro ně je typické, že čím víc se snaží o erekci, tím hůř jim to jde. Nezbývá, než navštívit sexuologa.

V ordinaci sexuologa

Problémy s erekcí mohou se vztahy pořádně zamávat. A přitom zpočátku může vše vypadat úplně jinak. I tohle jsou příběhy z ordinace sexuologa…

Téměř šedesátiletý Luboš, muž v dobré kondici, si stěžoval, že by ještě rád vedl intimní život se svojí manželkou. Trávili spolu veškerý čas a na první pohled se zdálo, že je vše v pořádku.

Marie prodělala těžké onemocnění prsu a ačkoli má svého muže ráda, do sexu s ním se jí už moc nechtělo. Necítila potřebu, nebo si to alespoň namlouvala. Zároveň tušila, že Luboš jí sice bude chtít dokázat, jak je ještě zdatný, ale ona ví, že už tomu možná tak úplně není. Tak ho nechtěla ztrapnit.

Jelikož o tom spolu nedokázali mluvit, navštívili nakonec sexuologa. Každého odděleně vyslechl a poradil, co s tím. Luboš přestal na Marii naléhat a ona začala více věřit v jeho schopnosti.

S pětatřicetiletou Hanou přestal její nový partner Karel postupem času spát úplně. Přemýšlela, jestli mu nemá třeba sehnat „modré“ prášky nebo nakoupit nějaké erotické pomůcky či nové prádlo. Pro hezké společné chvíle by udělala všechno. Vadilo jí také, že se novému pracovnímu místu věnuje víc než jí, a tomu dávala za vinu partnerův nezájem.

Co se stalo? Ačkoli byl čtyřicátník Karel ještě poměrně mladý, nedostatečná erekce i nervozita ho přivedly k několika sexuálním selháním, a to už nechtěl riskovat. Navíc měl za sebou dlouholetou známost a s ní žádné problémy s erekcí neměl.

Hana netušila, že se na ni snažil zapomenout, ale vzpomínky na minulost ho během intimních chvil stále zrazovaly. I to byl důvod, proč se začal vymlouvat na „pracovní problémy“. Nakonec s Hanou navštívili sexuologa, kde Karel přiznal „barvu“. Výsledkem byl rozchod a Karel se vrátil k bývalé partnerce.

Koření sexu tak akorát



Občasné sledování filmů pro dospělé může partnerský sex okořenit a nic na tom není. Problém nastává, když se porno stane pro muže návykem a podlehne mu stejně jako alkoholu nebo drogám. Stoupne riziko, že jeho sledování začne dávat přednost před skutečným sexem s partnerkou. Stává se to většinou mužům s nízkým sebevědomím.



Pokud se k této formě uspokojení upnou, začnou se posléze cítit zahanbenější a osamělejší. A při intimitě s partnerkou nebudou schopni dosáhnout erekce. Jejich mozek začal přijímat porno jako sexuální podnět a bez něho už není sexu schopen.



Máte pocit, že je to vás případ? Lepší ale bude, když překonáte stud a vypravíte za sexuologem, se kterým problém vyřešíte a navíc získáte jistotu, že jste zdravotně v pořádku.