Každá matka má po porodu ze zákona nárok na péči porodní asistentky, musí ji ale předepsat lékař. Ne všichni gynekologové tak činí. Proto mají vzniknout jasnější pravidla, která péči více zpřístupní.

Ilustrační foto. Poporodní péče porodní asistentky | Foto: Se svolením projektu Ať můžou!

Nedávno se rozhořel spor ohledně péče porodních asistentek o ženy po porodu a jejich miminka. Vše odstartoval dopis České gynekologické a porodnické společnosti gynekologovi tázajícímu se, zda má péči porodní asistentky posvětit. Odpověď byla zamítavá.

Podle lékařů z odborné společnosti byla činnost porodních asistentek smysluplná v polovině minulého století a do dnešní doby nepatří. K jejich návštěvě u žen po porodu nevidí jakoukoli medicínskou indikaci.

Pokud chce žena konzultaci či péči od porodní asistentky, může ji podle nich vyhledat v ambulantním či lůžkovém zdravotnickém zařízení. „Síť těchto pracovišť je v České republice dostatečně hustá, dostupnost není problém,“ uvedl předseda výboru společnosti Vladimír Dvořák.

Odborníci z neziskových organizací se vůči tomu vymezili otevřeným dopisem adresovaným premiérovi, ministrovi zdravotnictví a vládní zmocněnkyni pro lidská práva. Upozornili, že v Česku nemá žena po propuštění z porodnice až do konce šestinedělí garantovanou žádnou péči. Ze zákona má sice nárok na péči porodní asistentky, k tomu, aby ji proplatila zdravotní pojišťovna, je ale nutné požehnání lékaře. Jinak to čerstvou matku vyjde na tisíce korun z vlastní kapsy.

Den s porodní asistentkou:

Přitom se jedná o citlivé období, v němž může porodní asistentka pomoci. „Zároveň jde o péči preventivního charakteru, která může včas zachytit začínající zdravotní problémy,“ uvedli v dopise. Podepsané jsou pod ním porodní asistentky z Unie porodních asistentek či České komory porodních asistentek. Dále zástupci Ligy lidských práv, Českého helsinského výboru, České asociace dul a dalších neziskových organizací.

Včasná pomoc

Jak pro Deník uvedla Lilia Khousnoutdinova, která se především přes projekt „Ať můžou!“ podpoře porodních asistentek dlouhodobě věnuje, jejich pravidelné návštěvy žen v šestinedělí mohou včas zachytit záněty či jiné zdravotní komplikace. „Stejně jako potenciální riziko poporodní deprese,“ doplnila.

Žena podle ní může mít třeba zánět prsu či bolavou jizvu po císařském řezu. „Nemůže proto řídit auto, miminko pláče, manžel je v práci nebo je samoživitelka, rodinu má daleko,“ nastínila možné problémy Khousnoutdinova. Považuje za nepřijatelné, aby taková žena sbalila miminko a veřejnou dopravou jela za lékařem, kde na chodbě pročeká dlouhé chvíle.

Odborníci proto apelují, aby porodní asistentky byly zařazeny mezi ostatní poskytovatele primární zdravotní péče a měly smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Tak tomu je třeba ve Skandinávii, Holandsku, Británii či Německu, ale ne u nás.

Náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic pro Deník reagoval, že je změně nakloněn. Ministerstvo zdravotnictví a Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů podle něj pracují na přípravě koncepce porodní asistence a zastřešující Koncepce péče o matku a dítě.

„Tam by měla být role porodní asistentky jasně definována v rámci zdravotnického systému,“ informoval. Nově by to tedy mělo fungovat tak, že žena, která se vrátí po porodu domů, bude mít možnost využít služeb porodní asistentky. Ty by zaplatila zdravotní pojišťovna i bez doporučení gynekologa.

Výborné zkušenosti s péčí porodní asistentky má maminka Petra, která si ji vybrala po ambulantním porodu v porodnici. „Druhý a třetí den po porodu nás navštívila u nás doma. Cítila jsem se díky tomu klidná. Návštěva vždy proběhla laskavě a uvolněně,“ zavzpomínala. Porodní asistentka zkontrolovala ji i miminko, měly čas si popovídat o kojení i sdílet pocity z nové situace.