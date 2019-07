„Cílem je výrazně snížit motivaci českých občanů k transplantacím v problematických zemích,“ konstatují poslanci Mikuláš Peksa, Olga Richterová (oba Piráti) či Dominik Feri (TOP 09) v novele transplantačního zákona.

Podle ní by vláda musela zřídit etickou komisi, jež by pravidelně určovala, které státy jsou důvěryhodné pro transplantaci a které mají systematické problémy s porušováním základních lidských práv i za účelem získávání orgánů. Například tím, že by je odnímaly vězňům a dále přeprodávaly.

„Tyto státy budou nadále označeny z hlediska transplantace orgánu za problematické,“ dodávají zákonodárci.

Jejich záměr se ovšem nepozdává vládě. „Český transplantační program je dlouhodobě na velice dobré úrovni, průměrná čekací doba na transplantaci je v porovnání s ostatními členskými státy EU krátká, v řádu měsíců,“ oponuje například ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo: Opatření by šlo obejít

Není podle něj například jasné, jak by si komise opatřovala data o problematických zemích a jak by obchod s orgány, který v nich má probíhat, dokazovala.

„V případě transplantací jde zpravidla o zákroky, které se odehrávají v řádu hodin. Je tedy jen obtížně představitelné, jak by byl zamýšlený rozhodovací proces nastaven, aby nebyl zatížen neadekvátně dlouhým projednáváním,“ míní pak ministerstvo vnitra s tím, že by opatření navržená novelou šlo snadno obejít.