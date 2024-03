Je to už tři a půl roku od chvíle, kdy se manželé Zamykalovi z Olomoucka nakazili covidem. Oba nakonec skončili v těžkém stavu v nemocnici, oba přežili. Ale ani jeden z nich se už stoprocentně nevyléčil. Jaké jsou zdravotní následky po covidu a jak se projevuje postcovidový syndrom? Příběh o svém i manželově boji s covidem vypráví Dobromila Zamykalová.

Po svém prvním covidu čelila Dobromila Zamykalová řadě zdravotních potíží. Foto z roku 2021 | Foto: se svolením Lázní Luhačovice

Poprvé se manželé Zamykalovi, kteří žijí na Olomoucku, nakazili covidem v říjnu 2020. V nemocnici v Olomouci strávili oba několik týdnů, a ačkoliv paní Zamykalová trpí od dětství chronickým onemocněním plic, měla lepší průběh covidu než její manžel. Ten na rozdíl od paní Dobromily, jíž stačila podpora kyslíku na běžném oddělení, skončil v kritickém stavu na oddělení JIP.

Po těžkém covidu spousta potíží

Nakonec se přeci jen oba sešli šťastně doma, byť s řadou nepříjemných zdravotních následků a s narušenou psychikou. Paní Dobromila trpěla bolestmi hlavy, kdy nevydržela jediný den bez léku. Objevily se jí žaludeční potíže, a navíc pro ženu obzvlášť traumatizující padání vlasů.

Možnosti rehabilitace po covidu-19:

Zdroj: Youtube

„Špatný nález jsme oba s manželem měli na rentgenu a nepěkné hodnoty nám naměřili i při spirometrii na kontrolním vyšetření v nemocnici. Proto nám i nabídli doléčení v lázních. Vybrali jsme si Lázně Luhačovice, kde jsme byli na začátku roku 2021,“ vypráví paní Zamykalová.

Tělo po covidu není jako dřív

Tím ale zdravotní příběh paní Dobromily zdaleka nekončí: „Když jsem se po covidu doléčila v Luhačovicích, tak jsem se cítila skvěle. Po půl roce od návštěvy lázní se opět začaly objevovat nějaké zdravotní potíže, a bohužel se s odstupem času stále vracejí a opakují.“

Za rok a půl od prodělané nemoci paní Zamykalová opět onemocněla covidem-19, variantou omikron. Průběh už naštěstí nebyl tak silný, zřejmě jí pomohla i tři absolvovaná očkování.

Horší dopady než po rakovině. Zdravotní problémy po covidu trvají až dva roky

„Slýchávám, že tělo po prodělaném covidu už opravdu nikdy nebude jako dřív, že některé následky přetrvávají dál, a to my s manželem bohužel můžeme potvrdit. Po náročné léčbě je už tělo zesláblé a častěji se objevují nějaké zdravotní problémy. U nás s manželem jsou to převážně potíže s dýcháním. Trápí nás hlavně zahleněné průdušky, občas se k tomu přidá také teplota,“ vypráví žena.

Až dvacet procedur za týden

To, co paní Zamykalové hodně pomáhá, jsou opakované léčebné pobyty v lázních. Dlouhodobě se léčí s chronickým zánětem průdušek, takže má komplexní lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Lázně pomohou léčit chronické potíže:

„V luhačovických lázních pravidelně dostávám hlavně inhalace, ty jsou na dýchací cesty skvělé a moc mi pomáhají. Absolvuji i různá dechová cvičení, případně dýchání ve vodě. Oblíbila jsem si také bublinkovou a rašelinovou koupel. Během týdne absolvuji až 20 procedur, což je opravdu úžasné, tělo se pak vždy dokáže zregenerovat a načerpá snadno novou sílu,“ říká paní Dobromila.



Nahrává se anketa ...

Domácí inhalace a dechová cvičení

Manžel s paní Zamykalovou už nejezdí, protože stav jeho plic se velice zlepšil. Dostal ovšem dechový inhalátor na doma. Zamykalovi tedy spolu dvakrát denně inhalují. Pokud zrovna nejsou nemocní, dělají také pravidelná dechová cvičení, například nafukují balónky, čímž se dá dech dobře procvičit.

Dobromila Zamykalová s manželem v současné době.Zdroj: se svolením paní Zamykalové

„Také se snažíme chodit alespoň na zdravotní procházky. Chodíme vždy pomalu, přeci jenom ten dech nemáme stoprocentní a takto nám to bohatě stačí. Loni jsem s dcerou byla na dovolené u moře v Turecku, a to bylo taky moc fajn. Slaný mořský vzduch mi dělá dobře. I když naše zdraví už není, co bývalo, snažíme se zůstat aktivní a užívat si života s našimi blízkými i nadále,“ uzavírá s optimismem paní Zamykalová.

Co to je postcovidový syndrom: postcovidový či longcovidový syndrom je soubor příznaků, které dlouhodobě po prodělané nemoci covid-19 trápí řadu lidí

mezi nejčastější příznaky patří chronická únava, ponámahová nevolnost, bolesti hlavy, zvýšené teploty, dušnost, kašel, bolest v krku či změny chuti a čichu

projevit se mohou také psychické změny, kdy pacienty postihují deprese, úzkosti, výpadky paměti, poruchy koncentrace, nespavost

výjimkou nejsou ani potíže pohybového ústrojí jako je bolest kloubů a svalů

ke stanovení diagnózy long/post covidového syndromu je ale důležité, aby příznaky nebyly vysvětlitelné jiným onemocněním

S plícemi i s nervy do lázní

Petr Pšenica, hlavní lékař společnosti Lázně LuhačoviceZdroj: se svolením Lázní Luhačovice a.s.„S postcovidovými projevy se u našich pacientů často setkáváme. Stojí-li za potížemi konkrétní diagnostikované onemocnění, doporučuji aktivně oslovit svého ošetřujícího lékaře s dotazem na možnost čerpání lázeňské léčby hrazené zdravotní pojišťovnou,“ říká hlavní lékař společnosti Lázně Luhačovice Petr Pšenica.

Pojišťovnou hrazené doléčení v lázních se týká zejména léčby plicních projevů. Pacient lázně musí absolvovat do čtyř měsíců od prodělaného covidového zápalu plic, který vyžadoval hospitalizaci. Z neurologických projevů se pak lázeňské léčba týká například polyneuropatie, což je název pro poruchu funkce či onemocnění několika nervů, obvykle periferních, umístěných mimo míchu a mozek.

Alespoň dva týdny na postcovid platí

Neskrývá-li se za potížemi konkrétní diagnóza, je možné lázeňskou léčbu postcovidového syndromu absolvovat v rámci samopláteckých pobytů.

Bojovali s covidem. Řada lidí má rok po nákaze poškozené orgány, zjistila studie

„Vhodné jsou zejména pobyty se vstupním lékařských vyšetřením. Při nichž lékař dle stanovených rehabilitačních cílů doporučí náležité léčebné procedury. Doporučuji délku pobytu minimálně dva týdny. Ale i v případě kratšího pobytu má individuálně sestavený rehabilitační plán příznivý vliv na celkovou rekonvalescenci,“ uzavírá doktor Petr Pšenica.