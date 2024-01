Obrovské problémy s trávením, bolestmi hlavy, ale i s hybností kloubů snášel jednatřicetiletý Milan Trenčan snad dva roky. Chodil od doktora k doktorovi, ale cestu z velkých psychických i fyzických bolestí mu nakonec pomohla najít až nová obvodní lékařka. Pomyslela totiž na problém, který trápí stále více lidí – na možnou nesnášenlivost, čili intoleranci potravin.

Milan rád mlsá, ale kvůli řadě potravinových alergií nemohl dlouho jíst téměř žádné sladkosti | Foto: se svolením Milana Trenčana

„Jsem původně velký a vášnivý gurmán a jedl jsem všechno. Zhruba v roce 2018 nastal ale v mém životě obrat,“ vysvětluje Milan Trenčan z Nemšové, jak začal mít velké zdravotní potíže. „Vzpomínám si na náznaky jako jsou bolesti břicha, nadýmání, či na vyrážku na rukách po snědení lepku. Z horších projevů intolerancí jsem pak míval silné křeče, jako kdyby mě píchali nožem do břicha,“ popisuje.

Jak rozpoznat běžné potravinové alergie?

Čtyři hodiny se nemohl hýbat

Nejhorší byly podle mladého muže bolesti kloubů v celém těle od prstů až po ramena. Míval až čtyřhodinové paralýzy, kdy se nemohl hýbat. Přidávaly se závratě a střevní potíže, točení hlavy, a s tím vším se samozřejmě začalo zhoršovat i Milanovo duševní zdraví. Problémy přešly do úzkostí a depresí a už to nemohlo být horší.

„Háček byl v tom, že jsem to celé dva roky ignoroval a vždy potíže přešel pouhým mávnutím ruky. Čím déle jsem svůj stav nechával být, tím horší to bylo. Hlavně jsem vůbec netušil, že všechny tyto problémy po celou tu dobu byly způsobené potravinami,“ vypráví Milan.

Výsledky vyšetření ukazovaly na stoprocentní zdraví

V průběhu těch dvou let samozřejmě chodil na kontroly k lékařům, na krevní testy, dokonce měl i holtr k diagnostice případného srdečního onemocnění, jelikož mu kvůli intolerancím bušívalo srdce. „Ale všude jsem vyšel jako stoprocentně zdravý člověk,“ vzpomíná mladý muž.

Teprve po návštěvě nové obvodní lékařky v Bratislavě, které dodnes vděčí za pomoc, se to všechno změnilo. Jeden den bylo Milanovi na omdlení, a tak došel do její ordinace, kterou měla o dvě ulice vedle: „Dala mi infuzi a už v tu chvíli mi řekla, že to jednoznačně vypadá na problémy zapříčiněné potravinami. Od té doby jsme šli krok po kroku, byl jsem na různých vyšetřeních, a tím se všechno začalo objasňovat.“

Rekord v hodnotě histaminu

Milan vypráví, jak za ním po vyšetřeních na alergologii přišla doktorka s výsledky a řekla: „Gratuluji Vám, pane Trenčane, překonal jste rekord naší kliniky v nejhorší hodnotě histaminu.“ Vzpomíná, že ho to ani nepřekvapilo, protože se jen potvrdilo, jak to bylo s celým jeho dvouročním obdobím.

Histaminová intolerance byla, a stále je, u Milana problémem číslo jedna. Jenže se objevily i další potíže, a tak byl zase v úzkých. Lékaři Milanovi potvrdili také nesnášenlivost lepku, mléka, sóji a vajec.

Projevy potravinové intolerance Rreakce jsou opožděné a příznaky se mohou objevit až za několik dnů nebo týdnů. Je to v podstatě neobvyklá reakce těla na určité potraviny, která se může projevit několika způsoby. Někteří lidé mohou například trpět nesnesitelnými bolestmi hlavy, zatímco jiní trpí nadýmáním, migrénou, častou únavou nebo mají kožní či respirační potíže. zdroj: Fakultní Thomayerova nemocnice

„Nejprve se dostavil šok a také zoufalství, co tedy mohu jíst? Po dlouhých měsících testování a zkoušení jsem postupně přicházel na to, jak fungovat. Následovalo kompletní přeorientování stravy i v naší domácnosti. Míval jsem strach jíst mimo domov, vlastně kdekoli, kde jsem neměl svou potravu plně pod kontrolou. A trvalo mi pár let, než jsem se toho zbavil,“ popisuje mladý muž.

Mlsání bez utrpení

Milan vymyslel a vyrábí chutné sladké oplatky, které je i při řadě potravinových alergií možné jíst bez následných krutých trávicích problémůZdroj: se svolením Milana TrenčanaJelikož Milana neopustila chuť na mlsání, toužil po plnohodnotných sladkostech. „S kombinacemi mých intolerancí nebylo možné najít něco malého sladkého, na svačinku nebo na cesty. A tak se doma konaly různé experimenty, metody pokus-omyl a úspěch,“ vypráví, jak se rodil plán vyrobit chutné sladké oplatky, které by bylo možné jíst bez následných krutých trávicích problémů.

V neposlední řadě bylo pro Milana důležité zkusit pomoci ostatním lidem se stejnými intolerancemi: „A tak vznikla značka Kekse, produkt a příběh, který se bude teď doufejme rozvíjet několik let. Oplatky jsou vyrobené ze základních surovin bez použití aromat, konzervantů a barviv a jsou slazeny pouze medem. Neobsahují lepek, mléko, vejce, kvasnice ani sóju.“



Jak dnes vypadá Milanův jídelníček?

„V současné době mám jen zřídka jídlo, které obsahuje maso, zejména vepřové a ryby, protože ho musím konzumovat co nejčerstvější – ideálně do tří dnů od porážky zvířete. Jako alternativu k pečivu preferuji semínkové chleby, třeba slunečnicové, dýňové a další,“ vypočítává Milan Trenčan.

Muž jí hlavně místní ovoce a v omezeném množství toleruje výrobky z ovčího a kozího mléka. Rýže, brambory a některá zelenina jsou pro něj spolehlivými přílohami. I když má jeho strava tendenci se opakovat, vždy si vaří čerstvá jídla každý den.

Milan se vyhýbá potravinám s vysokým obsahem histaminu nebo těm, které hladiny histaminu v organismu zvyšují, jako jsou:

pečivo

jahody

rajčata

papriky

droždí

exotické ovoce (jako anans, mango a další)

Stejně tak z jídelníčku vyřadil maso, kromě již zmíněného čerstvého, a výrobky s vysokým obsahem chemických látek.